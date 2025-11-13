Retraite Les Rencontres Retraite Agirc-Arcco : 25.000 rdv pour préparer sa retraite en toute sérénité

L’Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, organise du 1er au 6 décembre 2025 la première édition des « Rencontres Retraite ». Pendant une semaine, 25 000 rendez-vous gratuits seront proposés à travers toute la France et dans les DROM pour aider chacun à faire le point sur ses droits et à préparer sereinement son départ à la retraite. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 14/11/2025

Des carrières de plus en plus complexes Reprises d’études, reconversions, périodes de chômage ou de congé parental, changements d’employeur, emplois multiples… Les carrières d’aujourd’hui ne ressemblent plus à celles d’hier. Ces parcours variés, s’ils ne sont pas correctement renseignés, peuvent compliquer le calcul de la retraite.



Chaque année, près de 850.000 personnes déposent une demande de retraite. Mais dans 20% des cas, ces dossiers arrivent trop tard ou nécessitent des pièces complémentaires, retardant parfois le versement de la pension. Pour éviter ces écueils, il est essentiel de vérifier régulièrement son relevé de carrière.

Une semaine pour tout vérifier



Pendant six jours, les assurés pourront rencontrer un conseiller — en agence, par téléphone ou en visioconférence — afin de :

faire le point sur leurs droits et leur carrière,

identifier d’éventuelles périodes manquantes,

obtenir une estimation personnalisée de leur future pension,

être accompagnés dans leurs démarches de demande de retraite.



Au total, 25.000 rendez-vous seront proposés, soit trois fois plus qu’une semaine ordinaire, dans les 600 points d’accueil Agirc-Arrco répartis sur le territoire métropolitain et ultramarin (Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion).

Les « Rencontres Retraite » visent à répondre à ce besoin d’anticipation.Au total, 25.000 rendez-vous seront proposés, soit trois fois plus qu’une semaine ordinaire, dans les 600 points d’accueil Agirc-Arrco répartis sur le territoire métropolitain et ultramarin (Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion).

Informations pratiques Du 1er au 6 décembre 2025

En agence ou à distance (téléphone, visioconférence)

En métropole et dans les DROM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion)

De 8h30 à 18h

Inscriptions à partir du 18 novembre sur agirc-arrco.fr (rubrique Rencontres Retraite).







La rédaction vous conseille < > Indépendants : une semaine pour tout comprendre sur votre retraite Suspension de la réforme des retraites : vote sans surprise Les Français et la retraite : entre quête de liberté et ambition financière