Les Rencontres Retraite Agirc-Arcco : 25.000 rdv pour préparer sa retraite en toute sérénité

Des carrières de plus en plus complexes
Reprises d’études, reconversions, périodes de chômage ou de congé parental, changements d’employeur, emplois multiples… Les carrières d’aujourd’hui ne ressemblent plus à celles d’hier. Ces parcours variés, s’ils ne sont pas correctement renseignés, peuvent compliquer le calcul de la retraite.
Chaque année, près de 850.000 personnes déposent une demande de retraite. Mais dans 20% des cas, ces dossiers arrivent trop tard ou nécessitent des pièces complémentaires, retardant parfois le versement de la pension. Pour éviter ces écueils, il est essentiel de vérifier régulièrement son relevé de carrière.
Une semaine pour tout vérifier
Les « Rencontres Retraite » visent à répondre à ce besoin d’anticipation.
Pendant six jours, les assurés pourront rencontrer un conseiller — en agence, par téléphone ou en visioconférence — afin de :
Au total, 25.000 rendez-vous seront proposés, soit trois fois plus qu’une semaine ordinaire, dans les 600 points d’accueil Agirc-Arrco répartis sur le territoire métropolitain et ultramarin (Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion).
- faire le point sur leurs droits et leur carrière,
- identifier d’éventuelles périodes manquantes,
- obtenir une estimation personnalisée de leur future pension,
- être accompagnés dans leurs démarches de demande de retraite.
Informations pratiques
- Du 1er au 6 décembre 2025
- En agence ou à distance (téléphone, visioconférence)
- En métropole et dans les DROM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion)
- De 8h30 à 18h
- Inscriptions à partir du 18 novembre sur agirc-arrco.fr (rubrique Rencontres Retraite).