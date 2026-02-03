Bien-être L'âge c'est dans la tête : et si bien vieillir se préparait dès aujourd'hui (livre) Par Régis Mayer | Publié le 03/02/2026 à 02:00 Vieillir reste l’un des derniers grands tabous contemporains. Dans l’imaginaire collectif, l’âge est encore trop souvent associé au déclin : fatigue, perte de repères, isolement ou fin d’une certaine vitalité. Pourtant, les données scientifiques racontent une tout autre histoire. C’est précisément ce décalage que le Pr Bertrand Fougère, gériatre reconnu, explore dans "L’âge, c’est dans la tête", publié aux éditions Vuibert. En librairie le 12 mars 2026.

Son point de départ est simple : vieillir n’est ni une maladie, ni une fatalité (d’aucuns disent même non sans humour que cela reste le meilleur moyen de ne pas mourir). Encore moins un effondrement programmé. C’est une transformation -physiologique, psychologique, émotionnelle- que l’on peut comprendre, accompagner et, surtout, préparer.

Vieillir, c’est s’adapter Plutôt que de promettre une jeunesse éternelle, le livre défend une idée plus réaliste et plus féconde : ce sont nos capacités d’adaptation qui font la différence.



Vieillir, ce n’est pas lutter contre le temps, mais apprendre à composer avec lui. Accepter certains renoncements tout en s’autorisant de nouvelles conquêtes. Continuer à avancer, autrement.



Bertrand Fougère aborde sans détour les grandes mutations liées à l’âge : celles du corps, de la mémoire, du sommeil, de la sexualité ou encore de la vitalité mentale.



Le fil conducteur reste constant : rester en mouvement. Prendre soin de soi, cultiver la curiosité, maintenir des projets, entretenir des liens, ajuster ses habitudes sans culpabilité ni injonction.

Le paradoxe du bien-être L’un des points les plus éclairants du livre s’appuie sur ce que les chercheurs appellent le « paradoxe du bien-être ». Contrairement aux idées reçues, le niveau de satisfaction personnelle ne décline pas mécaniquement avec l’âge.



Selon plusieurs études, il atteindrait même un pic autour de 65 ans.



Avec les années, la régulation émotionnelle s’améliore. On devient moins réactif aux stress mineurs, plus apte à relativiser, plus indulgent envers soi-même et les autres. Dire non devient plus facile. L’essentiel se distingue plus clairement du superflu. Non par renoncement, mais par lucidité.



Déconstruire les idées reçues

Non, vieillir ne signifie pas nécessairement grossir.

Non, la sexualité ne disparaît pas avec l’âge : elle se transforme.

Non, le cerveau ne cesse pas d’évoluer après 50 ans.

Non, l’activité physique n’a pas d’âge — seule la manière de la pratiquer doit s’adapter.

Le véritable danger, selon l’auteur, n’est pas l’âge lui-même, mais l’arrêt : arrêter de bouger, d’apprendre, de se projeter, de se sentir engagé dans quelque chose qui fait sens.

L’âge, c’est dans la tête démonte méthodiquement les clichés persistants :Le véritable danger, selon l’auteur, n’est pas l’âge lui-même, mais l’arrêt : arrêter de bouger, d’apprendre, de se projeter, de se sentir engagé dans quelque chose qui fait sens.

Une approche accessible et dédramatisée Structuré autour de huit grandes thématiques (sommeil, alimentation, activité physique, mémoire, poids, sexualité, santé mentale, transformations hormonales), le livre fournit des repères concrets pour comprendre ce qui se joue au fil des années, repérer les signaux à ne pas banaliser et ajuster ses habitudes avec pragmatisme.



Accessible, pédagogique et souvent teinté d’humour, l’ouvrage s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes qui refusent de subir le temps qui passe.



Car, comme le rappelle Bertrand Fougère, si l’on veut être un vieux en bonne santé, il faut d’abord être un jeune en bonne santé.

Vieillir comme une aventure La préface signée Antoine de Caunes donne le ton. Vieillir y est décrit non comme une perte, mais comme une dernière aventure -différente des autres, enrichie par toutes celles qui l’ont précédée.



Une invitation à regarder devant soi sans nostalgie excessive, à accepter que le temps passe sans s’y dissoudre.



Plutôt que de chercher à rester éternellement jeune, L’âge, c’est dans la tête propose une ambition plus juste : rester vivant, authentique, pleinement soi-même, à tous les âges.





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