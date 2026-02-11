Kōnenki et ménopause : comprendre les différences entre le Japon et l'Occident

La ménopause : une définition médicale
La ménopause correspond à un moment biologique précis : elle est définie comme l’arrêt définitif des règles depuis douze mois consécutifs, sans autre cause pathologique. Elle survient généralement entre 45 et 55 ans.
D’un point de vue médical, la ménopause marque la fin de la fonction reproductive et s’accompagne d’une baisse importante des hormones ovariennes, notamment les œstrogènes.
Elle constitue un repère chronologique clair, après lequel on parle de période post-ménopausique.
D’un point de vue médical, la ménopause marque la fin de la fonction reproductive et s’accompagne d’une baisse importante des hormones ovariennes, notamment les œstrogènes.
Elle constitue un repère chronologique clair, après lequel on parle de période post-ménopausique.
Femme japonaise élégante d'une cinquantaine d'années savourant un thé vert dans un jardin traditionnel en automne © SeniorActu
Le kōnenki : une période de transition
Le terme japonais kōnenki, que l’on peut traduire par « période de changement liée à l’âge », désigne non pas un événement, mais une phase de transition hormonale.
Cette période englobe les années avant, pendant et après la ménopause, généralement entre 45 et 55 ans, bien que les limites varient selon les individus.
Le kōnenki inclut l’ensemble des changements physiologiques et psychologiques associés aux variations hormonales.
Lorsque ces changements entraînent des troubles importants dans la vie quotidienne, on parle de kōnenki shōgai（更年期障害）, c’est-à-dire de troubles liés au kōnenki.
Cette période englobe les années avant, pendant et après la ménopause, généralement entre 45 et 55 ans, bien que les limites varient selon les individus.
Le kōnenki inclut l’ensemble des changements physiologiques et psychologiques associés aux variations hormonales.
Lorsque ces changements entraînent des troubles importants dans la vie quotidienne, on parle de kōnenki shōgai（更年期障害）, c’est-à-dire de troubles liés au kōnenki.
Symptômes possibles
Les manifestations du kōnenki peuvent être variées : bouffées de chaleur et sueurs nocturnes ; fatigue persistante ; troubles du sommeil ; irritabilité, anxiété ou baisse de moral ; palpitations ; et douleurs articulaires ou musculaires.
L’intensité et la combinaison de ces symptômes diffèrent fortement d’une personne à l’autre.
L’intensité et la combinaison de ces symptômes diffèrent fortement d’une personne à l’autre.
Une approche culturelle différente
L’une des particularités du concept de kōnenki est son ancrage culturel.
Au Japon, cette période est souvent perçue comme une étape naturelle du vieillissement, plutôt que comme une pathologie en soi. Le vocabulaire met davantage l’accent sur l’adaptation du corps et de l’esprit que sur la rupture biologique.
Autre différence notable : le Japon reconnaît également un kōnenki masculin (男性更年期), lié à la baisse progressive de la testostérone chez les hommes, avec des symptômes tels que fatigue, baisse de libido ou troubles de l’humeur. Cette notion reste moins formalisée dans le discours médical occidental.
Au Japon, cette période est souvent perçue comme une étape naturelle du vieillissement, plutôt que comme une pathologie en soi. Le vocabulaire met davantage l’accent sur l’adaptation du corps et de l’esprit que sur la rupture biologique.
Autre différence notable : le Japon reconnaît également un kōnenki masculin (男性更年期), lié à la baisse progressive de la testostérone chez les hommes, avec des symptômes tels que fatigue, baisse de libido ou troubles de l’humeur. Cette notion reste moins formalisée dans le discours médical occidental.
Comparaison synthétique
Ménopause : événement médical précis, défini biologiquement, propre aux femmes.
Kōnenki : période de transition plus large, centrée sur l’expérience globale du changement hormonal, concernant les femmes et, dans une certaine mesure, les hommes.
La ménopause et le kōnenki ne s’opposent pas, mais se complètent. Là où la ménopause fournit un repère médical, le kōnenki propose une lecture globale et évolutive de cette étape de la vie.
Cette différence de perspective illustre la manière dont les cultures influencent notre compréhension du vieillissement et de la santé.
Kōnenki : période de transition plus large, centrée sur l’expérience globale du changement hormonal, concernant les femmes et, dans une certaine mesure, les hommes.
La ménopause et le kōnenki ne s’opposent pas, mais se complètent. Là où la ménopause fournit un repère médical, le kōnenki propose une lecture globale et évolutive de cette étape de la vie.
Cette différence de perspective illustre la manière dont les cultures influencent notre compréhension du vieillissement et de la santé.