Kōnenki et ménopause : comprendre les différences entre le Japon et l'Occident

L’une des particularités du concept de kōnenki est son ancrage culturel.



Au Japon, cette période est souvent perçue comme une étape naturelle du vieillissement, plutôt que comme une pathologie en soi. Le vocabulaire met davantage l’accent sur l’adaptation du corps et de l’esprit que sur la rupture biologique.



Autre différence notable : le Japon reconnaît également un kōnenki masculin (男性更年期), lié à la baisse progressive de la testostérone chez les hommes, avec des symptômes tels que fatigue, baisse de libido ou troubles de l’humeur. Cette notion reste moins formalisée dans le discours médical occidental.