Nutrition

Huile d'olive et Alzheimer : pourquoi la qualité compte plus que la quantité pour le cerveau après 55 ans

Une étude espagnole publiée en janvier 2026 révèle que toutes les huiles d'olive n'ont pas le même effet sur le cerveau. La distinction entre huile vierge et huile raffinée pourrait faire toute la différence pour vos fonctions cognitives.



Un geste quotidien qui ne protège pas toujours votre cerveau En France, 1,4 million de personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Chaque année, 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués. Face à ce fléau, l'huile d'olive est régulièrement citée comme un allié naturel du cerveau. Mais une étude espagnole publiée en janvier 2026 dans la revue Microbiome vient préciser ce message : toutes les huiles d'olive ne se valent pas.



Le type d'huile que vous utilisez au quotidien pourrait changer la donne. Certaines sont associées à une préservation des fonctions cognitives. D'autres, non. La clé n'est pas la quantité versée dans la poêle. C'est ce qui est écrit sur l'étiquette.

Ce que révèle l'étude espagnole de janvier 2026 Des chercheurs de l'Universitat Rovira i Virgili (Espagne) ont suivi 656 adultes âgés de 55 à 75 ans pendant deux ans, dans le cadre du projet PREDIMED-Plus. Ils ont analysé leur consommation d'huile d'olive, la composition de leur microbiote intestinal et l'évolution de leurs performances cognitives.



Concrètement, ce que montre l'étude (et ce qu'elle ne prouve pas) : les participants qui consommaient de l'huile d'olive vierge présentaient une meilleure diversité bactérienne intestinale. Leurs fonctions cognitives — mémoire, attention, fonctions exécutives — étaient mieux préservées dans le temps. À l'inverse, ceux qui consommaient de l'huile d'olive raffinée montraient un microbiote appauvri et un déclin cognitif plus rapide.



La différence tient au mode de fabrication. L'huile vierge est extraite par simple pression mécanique. Elle conserve ses polyphénols, ses antioxydants naturels et ses vitamines. L'huile raffinée subit des traitements industriels qui éliminent ces composés bioactifs.

Êtes-vous concerné sans le savoir ? Si vous cuisinez avec de l'huile d'olive, vous êtes directement concerné. Mais la question n'est pas de savoir si vous en consommez. C'est de savoir laquelle.



En supermarché, les bouteilles simplement étiquetées « huile d'olive » sans autre mention sont des huiles raffinées ou des mélanges. Seules les appellations « vierge extra » ou « vierge » garantissent une extraction mécanique sans traitement chimique.



L'étude a précisément porté sur des adultes de 55 à 75 ans. C'est la tranche d'âge où le microbiote intestinal évolue le plus. Et c'est par ce microbiote que l'huile vierge agirait sur le cerveau, selon les chercheurs. Ils ont identifié une bactérie clé, Adlercreutzia, dont la présence accrue chez les consommateurs d'huile vierge semble jouer un rôle de médiateur entre alimentation et cognition.

Deux huiles, deux effets opposés sur le cerveau 7 grammes d'huile d'olive par jour (une demi-cuillère à soupe) présentaient un risque de mortalité liée à la démence inférieur de 28 %.

Vierge Extra vierge / Vierge 🧠 Fonctions cognitives (association) Préservées ou améliorées 🩺 Diversité du microbiote intestinal Augmentée 📊 Mortalité liée à la démence (association) -28 % (étude Harvard, ≥ 7 g/jour) Raffinée Huile d'olive standard 🧠 Fonctions cognitives (association) Déclin accéléré 🩺 Diversité du microbiote intestinal Réduite dans le temps ⚠️ Polyphénols et antioxydants Éliminés par le raffinage



Ces deux études sont observationnelles. Elles montrent une association, pas un lien de cause à effet. D'autres facteurs — génétique, mode de vie, accès aux soins — peuvent expliquer une partie de ces résultats. Mais la convergence des données espagnoles et américaines renforce l'hypothèse d'un rôle spécifique de l'huile vierge. Ces résultats convergent avec une autre étude de grande envergure. En 2024, des chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public Health ont publié dans le JAMA Network Open les résultats d'un suivi de 92 383 adultes sur 28 ans. Les personnes consommant au moins(une demi-cuillère à soupe) présentaient un risque de mortalité liée à la démence inférieur de 28 %.Ces deux études sont observationnelles. Elles montrent une association, pas un lien de cause à effet. D'autres facteurs — génétique, mode de vie, accès aux soins — peuvent expliquer une partie de ces résultats. Mais la convergence des données espagnoles et américaines renforce l'hypothèse d'un rôle spécifique de l'huile vierge.

Le geste simple à faire dès votre prochaine course



Autre point à vérifier : la mention « première pression à froid » ou « extraction à froid ». Ce procédé préserve les composés bioactifs que le raffinage détruit. Privilégiez également les bouteilles en verre teinté, qui protègent mieux les polyphénols de la lumière.



Les auteurs de l'étude espagnole sont clairs : ce n'est pas la quantité de matières grasses qui compte, mais leur qualité. Selon l' Retournez votre bouteille. La mention « huile d'olive vierge extra » ou « huile d'olive vierge » doit apparaître clairement. Si vous lisez simplement « huile d'olive » sans précision, il s'agit d'un produit contenant une part d'huile raffinée.Autre point à vérifier : la mention « première pression à froid » ou « extraction à froid ». Ce procédé préserve les composés bioactifs que le raffinage détruit. Privilégiez également les bouteilles en verre teinté, qui protègent mieux les polyphénols de la lumière.Les auteurs de l'étude espagnole sont clairs : ce n'est pas la quantité de matières grasses qui compte, mais leur qualité. Selon l' Inserm , la prévention nutritionnelle fait partie des pistes explorées pour retarder l'apparition des troubles cognitifs.

Ce que l'étude ne dit pas encore L'étude espagnole a été menée sur des adultes en surpoids ou obèses présentant un syndrome métabolique. Ces résultats sont-ils généralisables à tous les profils ? Les chercheurs ne le savent pas encore. Ils appellent à des travaux complémentaires.



Par ailleurs, les participants vivaient en zone méditerranéenne. Leur alimentation globale — riche en fruits, légumes et poissons — a pu amplifier les bénéfices observés. L'huile d'olive vierge ne fait pas tout à elle seule.



Reste une certitude : l'appellation « huile d'olive » sans mention « vierge » désigne un produit contenant de l'huile raffinée. C'est légal. Mais c'est précisément cette catégorie que l'étude associe à un microbiote appauvri. La prochaine fois que vous attraperez une bouteille en rayon, un coup d'œil à l'étiquette pourrait valoir le détour.

Ce qu'il faut retenir

Seule l'huile d'olive vierge (extra) est associée à une préservation des fonctions cognitives après 55 ans (étude Rovira i Virgili, janvier 2026) L'huile raffinée est corrélée à un microbiote appauvri et un déclin cognitif plus rapide Une demi-cuillère à soupe par jour (≥ 7 g) est associée à -28 % de risque de mortalité liée à la démence (étude Harvard, 2024) Vérifiez l'étiquette : seules les mentions « vierge extra » ou « vierge » garantissent l'absence de raffinage Conservez votre huile à l'abri de la lumière et de la chaleur pour préserver ses polyphénols

Sources :

- Ni et al., Total and different types of olive oil consumption, gut microbiota, and cognitive function changes in older adults, Microbiome, janvier 2026 (DOI : 10.1186/s40168-025-02306-4)

- Tessier et al., JAMA Network Open, mai 2024

- PMC – Article complet étude Harvard (PMC11074805)

- Inserm, dossier Maladie d'Alzheimer

- France Alzheimer, septembre 2025