Gaz : cette hausse de mars que personne n'attendait en fin d'hiver — et la seconde d'avril que votre fournisseur ne vous annoncera pas

C'est le paradoxe de mars 2026 : la saison de chauffe touche à sa fin, la demande de chauffage diminue — et pourtant, le gaz augmente. En temps normal, la fin de l'hiver fait baisser les cours. Pas cette année.



Trois facteurs se conjuguent. D'abord, l'Europe sort d'un hiver plus froid que prévu, qui a fait tourner les chaudières à plein régime et entamé les réserves de gaz. Les stocks européens étaient remplis à environ 49 % fin février, contre 59 % à la même période l'an dernier — et ce niveau continue de baisser. Résultat : les marchés anticipent un remplissage cet été à des tarifs élevés, ce qui tire les prix à court terme vers le haut.



Ensuite, les tensions géopolitiques autour du détroit d'Hormuz, par lequel transite environ 20 % des flux mondiaux de pétrole et de gaz, ont ravivé les inquiétudes sur l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL). Les perturbations du trafic de méthaniers dans cette zone se répercutent sur les cours européens.



Enfin — et c'est le piège que la plupart des consommateurs ignorent — une hausse des tarifs d'acheminement d'environ 3,4 % est programmée au 1er avril 2026. Ces frais couvrent le transport et la distribution du gaz via les réseaux. Ils s'appliquent à tous les contrats sans exception, y compris les offres à prix fixe. Contrairement au prix du kWh, que votre fournisseur peut bloquer, les frais d'acheminement sont fixés par les pouvoirs publics et répercutés mécaniquement.



Autrement dit : même si vous avez un contrat à prix fixe, votre facture d'avril sera légèrement plus élevée que celle de mars. Cette double hausse — mars sur le kWh, avril sur l'acheminement — passe largement sous les radars.