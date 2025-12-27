Actualité Médicale Gastro-entérite : pourquoi les plus de 60 ans doivent être particulièrement vigilants cet hiver Par Fabrice Crozier | Publié le 27/12/2025 à 09:30 Alors que l'épidémie de grippe bat son plein en France, la gastro-entérite pourrait frapper dans les semaines à venir. Pour les seniors, cette infection bénigne en apparence peut rapidement devenir dangereuse. Voici ce qu'il faut savoir pour s'en protéger. Partager : W f X in @

Les seniors, population particulièrement à risque Chaque année en France, la gastro-entérite touche plusieurs millions de personnes entre novembre et avril. Si cette infection est généralement bénigne pour la plupart des adultes, elle peut devenir préoccupante pour les personnes de plus de 60 ans.



La raison principale ? Le risque de déshydratation. Avec l'âge, la composition corporelle évolue : le corps contient moins d'eau (environ 55% contre 65% chez l'adulte jeune), et la sensation de soif diminue considérablement. Les personnes âgées ne ressentent plus le besoin de boire alors même que leur organisme perd des quantités importantes de liquide via les diarrhées et les vomissements.



Selon les données médicales, la déshydratation représente la principale complication de la gastro-entérite chez les seniors. Elle peut provoquer des chutes dues aux vertiges, des infections urinaires, des troubles du rythme cardiaque, et dans les cas les plus graves, une hospitalisation en urgence.



Les personnes souffrant de maladies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque, maladie rénale) ou prenant certains traitements médicamenteux comme des diurétiques sont encore plus vulnérables.

Une co-circulation des virus à surveiller Selon le dernier bulletin de Santé publique France publié le 24 décembre 2025, l'épidémie de grippe poursuit sa progression sur l'ensemble du territoire national. Toutes les régions françaises sont désormais en phase épidémique, avec des indicateurs en hausse constante dans toutes les classes d'âge.



Cette circulation intense du virus grippal peut affaiblir les systèmes immunitaires et rendre les organismes plus sensibles aux autres infections hivernales, dont la gastro-entérite. Les médecins alertent régulièrement sur ce phénomène de co-circulation des virus, particulièrement préoccupant pour les personnes âgées.



Actuellement, le taux d'incidence de la gastro-entérite reste à un niveau modéré selon le réseau Sentinelles. Mais l'histoire récente montre que les épidémies de gastro-entérite peuvent survenir rapidement, souvent dans les semaines suivant le pic grippal.

Les signes d'alerte à ne pas ignorer



Mais chez les seniors, certains signes doivent alerter et justifier une consultation médicale rapide :

Une bouche sèche et une soif intense

et une soif intense Des urines foncées et moins fréquentes

et moins fréquentes Une fatigue inhabituelle ou une somnolence

ou une somnolence Des vertiges en se levant

en se levant Une peau qui garde le pli lorsqu'on la pince

lorsqu'on la pince Une confusion ou une désorientation En présence de sang dans les selles, d'une fièvre élevée persistante ou de symptômes durant plus de 48 heures, il est impératif de consulter un médecin sans attendre. Les symptômes classiques de la gastro-entérite sont bien connus : diarrhées aiguës, vomissements, crampes abdominales, parfois accompagnés de fièvre et de maux de tête. Chez une personne en bonne santé, ces troubles disparaissent généralement en deux à trois jours.Mais chez les seniors, certains signes doivent alerter et justifier une consultation médicale rapide :En présence de sang dans les selles, d'une fièvre élevée persistante ou de symptômes durant plus de 48 heures, il est impératif de consulter un médecin sans attendre.

Les gestes barrières spécifiques contre la gastro-entérite Contrairement à la grippe, le gel hydroalcoolique n'est pas suffisant pour l'éliminer complètement. Le lavage des mains à l'eau et au savon reste le geste le plus efficace.



Voici les précautions essentielles à adopter :

Se laver les mains pendant au moins 20 secondes, notamment avant les repas, après être allé aux toilettes, et en rentrant chez soi

pendant au moins 20 secondes, notamment avant les repas, après être allé aux toilettes, et en rentrant chez soi Nettoyer régulièrement les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, interrupteurs, téléphones)

les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, interrupteurs, téléphones) Ne pas partager les verres, couverts et serviettes de toilette

les verres, couverts et serviettes de toilette Éviter de préparer les repas si vous présentez des symptômes

si vous présentez des symptômes Bien cuire les aliments et laver soigneusement les fruits et légumes En période de fêtes, les repas partagés en famille multiplient les occasions de transmission. La vigilance doit donc être renforcée. Le virus de la gastro-entérite se transmet principalement par contact avec des mains contaminées ou des surfaces souillées.pour l'éliminer complètement. Le lavage des mains à l'eau et au savon reste le geste le plus efficace.Voici les précautions essentielles à adopter :En période de fêtes, les repas partagés en famille multiplient les occasions de transmission. La vigilance doit donc être renforcée.

Comment réagir en cas de gastro-entérite Si malgré les précautions, la gastro-entérite survient, la priorité absolue pour les seniors est de prévenir la déshydratation. Cela passe par une hydratation régulière, par petites quantités, tout au long de la journée.



Les médecins recommandent de boire de l'eau, mais aussi des bouillons de légumes (pour les sels minéraux), de l'eau de riz ou des tisanes légèrement sucrées. Les solutés de réhydratation orale, disponibles en pharmacie sans ordonnance, sont particulièrement adaptés car ils compensent les pertes en sel, sucre et minéraux essentiels.



Il est conseillé de manger léger dès que possible, en privilégiant les féculents (riz, pâtes), les carottes cuites, les bananes et les compotes. Les produits laitiers, les aliments gras et les crudités sont à éviter temporairement.



Pour les personnes âgées vivant seules, il est important de prévenir un proche ou un voisin afin qu'il puisse vérifier régulièrement leur état de santé. En cas de doute sur la gravité des symptômes, il ne faut pas hésiter à appeler son médecin traitant ou le 15.

Sources

- Santé publique France, Bulletin des infections respiratoires aiguës du 24 décembre 2025, https://www.santepubliquefrance.fr

- Réseau Sentinelles, Bulletin hebdomadaire semaine 51-2025, https://www.sentiweb.fr

- Ameli.fr, Prévenir la gastro-entérite chez l'adulte, https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/gastro-enterite-adulte/prevention

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