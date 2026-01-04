Nutrition

Galette des rois : l'erreur que commettent 4 millions de diabétiques sans le savoir

Ce dimanche 4 janvier, jour de l'Épiphanie, des millions de Français vont partager la traditionnelle galette des rois. Mais avec 500 calories et 35 grammes de glucides par part, cette pâtisserie peut faire bondir la glycémie en quelques minutes. Voici comment en profiter sans mettre votre santé en danger.



4,5 millions de Français concernés par ce risque L'Épiphanie* est là et avec elle, la traditionnelle galette des rois. Mais pour les 4,5 millions de Français atteints de diabète, cette pâtisserie peut virer au cauchemar glycémique.



Selon les dernières données de la Haute Autorité de Santé publiées en 2024, le diabète touche désormais 7,1 % des adultes français. Et la proportion explose avec l'âge : 20 % des hommes de 75 à 80 ans et 14 % des femmes de la même tranche d'âge sont concernés.



Le problème avec la galette des rois ? Sa composition nutritionnelle. Une simple part de 100 grammes contient entre 400 et 500 calories, 30 à 40 grammes de glucides et près de 35 grammes de lipides. La pâte feuilletée, fabriquée à base de farine blanche, possède un index glycémique élevé qui provoque une montée rapide du taux de sucre dans le sang.

L'erreur qui fait exploser votre glycémie L'erreur la plus fréquente ? Manger sa part de galette le ventre vide, en milieu d'après-midi ou au goûter. Dans ce cas, les glucides sont absorbés rapidement par l'organisme et la glycémie peut atteindre des niveaux stratosphériques.



« Dévorer une portion de gâteau de manière isolée, le ventre vide, c'est s'exposer à une glycémie stratosphérique », préviennent les spécialistes de la nutrition diabétique.



Autre piège : se resservir. Une part suffit amplement pour participer à la tradition sans mettre sa santé en péril. Les professionnels de santé recommandent également d'éviter d'accompagner la galette de cidre ou de champagne, des boissons qui alourdissent encore la note calorique.

Les 4 conseils pour déguster la galette des rois sans danger

Toujours manger la galette en fin de repas. Les légumes et les protéines consommés avant créent une barrière naturelle. Les glucides sont alors absorbés plus lentement et la glycémie monte moins haut. Se limiter à une seule part. Pas de deuxième service, même si vous n'avez pas trouvé la fève. Privilégier un repas pauvre en glucides avant. Optez pour du poisson ou de la volaille accompagnés de légumes verts, puis terminez par votre part de galette. Éviter les versions surchargées. Les galettes garnies de chocolat, de fruits confits ou de préparations sucrées supplémentaires aggravent encore l'impact glycémique. Bonne nouvelle : il est tout à fait possible de profiter de la galette des rois même en étant diabétique. Voici les règles à respecter :

Les alternatives pour réduire l'impact sur votre glycémie



Autre option : remplacer la frangipane traditionnelle par une compote de pommes à la cannelle. Le résultat est moins calorique et plus digestif, tout en conservant le plaisir du feuilleté.



Les galettes à base de poudre d'amande sans sucre ajouté constituent également une piste intéressante. Les amandes apportent du magnésium, du potassium et des fibres, des nutriments bénéfiques pour les personnes diabétiques.



Enfin, la galette des rois bretonne, à base de pâte sablée plutôt que feuilletée, représente une alternative moins riche en lipides que la version traditionnelle à la frangipane. Pour ceux qui souhaitent limiter davantage les risques, plusieurs alternatives existent. La Fédération Française des Diabétiques propose notamment des recettes adaptées avec une frangipane allégée au fromage blanc, qui réduit significativement l'apport en matières grasses.Autre option : remplacer la frangipane traditionnelle par une compote de pommes à la cannelle. Le résultat est moins calorique et plus digestif, tout en conservant le plaisir du feuilleté.Les galettes à base de poudre d'amande sans sucre ajouté constituent également une piste intéressante. Les amandes apportent du magnésium, du potassium et des fibres, des nutriments bénéfiques pour les personnes diabétiques.Enfin, la galette des rois bretonne, à base de pâte sablée plutôt que feuilletée, représente une alternative moins riche en lipides que la version traditionnelle à la frangipane.

Diabète : une vigilance qui doit durer toute l'année Si la galette des rois mérite une attention particulière, elle ne constitue qu'un épisode ponctuel dans l'alimentation des personnes diabétiques. Selon Santé publique France, le diabète était responsable de plus de 33 900 décès en France en 2024.



La maladie continue de progresser chaque année, notamment en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des cas de surpoids et d'obésité. Les projections de l'Assurance maladie estiment que 520 000 personnes supplémentaires pourraient être touchées d'ici 2027.



Se faire plaisir lors de l'Épiphanie reste donc possible, à condition de respecter quelques règles simples. Une part de galette, en fin d'un repas équilibré, ne mettra pas en péril un diabète bien contrôlé. L'essentiel est de ne pas transformer l'exception en habitude.

Sources

- Santé publique France, Le diabète en France continue de progresser, novembre 2024

- Haute Autorité de Santé, Données épidémiologiques du diabète en France, 2024

- Fédération Internationale du Diabète, Atlas du Diabète 11e édition, 2025

- Société Francophone du Diabète, Chiffres clés du diabète

- Fédération Française des Diabétiques, Recettes adaptées pour diabétiques

* : L'Épiphanie tombe officiellement le 6 janvier (mardi), mais en France elle est traditionnellement célébrée le premier dimanche de janvier — donc aujourd'hui même !