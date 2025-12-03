Focus sur le cuivre : ce qu'il faut savoir

D'où provient-il ?
Le cuivre se trouve naturellement dans la croûte terrestre et est extrait de minerais. En termes alimentaires, il est présent dans divers aliments, y compris les fruits de mer, les noix, les graines, les céréales complètes, et les légumes à feuilles vertes.
Pourquoi est-il utilisé ?
Le cuivre joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions biologiques.
Quels sont les bénéfices ?
Effets indésirables potentiels
Pour une meilleure absorption
Le cuivre se trouve naturellement dans la croûte terrestre et est extrait de minerais. En termes alimentaires, il est présent dans divers aliments, y compris les fruits de mer, les noix, les graines, les céréales complètes, et les légumes à feuilles vertes.
Pourquoi est-il utilisé ?
Le cuivre joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions biologiques.
Quels sont les bénéfices ?
- Soutien du système immunitaire. Le cuivre aide à combattre les infections en favorisant la production de globules blancs.
- Fonction cardiaque normale. Il contribue à la formation de l’hémoglobine et au maintien de la santé des vaisseaux sanguins.
- Antioxydant. Le cuivre a des propriétés antioxydantes qui aident à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres.
- Métabolisme osseux. Il joue un rôle dans le développement et le maintien des os solides et sains.
Effets indésirables potentiels
- Irritation gastro-intestinale, ballonnements, gaz, constipation.
Pour une meilleure absorption
- Il est conseillé de prendre le calcium avant un repas, pendant que le taux d’acidité de l’estomac est élevé.