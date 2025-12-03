Focus sur le cuivre : ce qu'il faut savoir

Soutien du système immunitaire . Le cuivre aide à combattre les infections en favorisant la production de globules blancs.

. Le cuivre aide à combattre les infections en favorisant la production de globules blancs. Fonction cardiaque normale . Il contribue à la formation de l’hémoglobine et au maintien de la santé des vaisseaux sanguins.

. Il contribue à la formation de l’hémoglobine et au maintien de la santé des vaisseaux sanguins. Antioxydant . Le cuivre a des propriétés antioxydantes qui aident à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres.

. Le cuivre a des propriétés antioxydantes qui aident à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Métabolisme osseux . Il joue un rôle dans le développement et le maintien des os solides et sains.

Irritation gastro-intestinale, ballonnements, gaz, constipation.

Il est conseillé de prendre le calcium avant un repas, pendant que le taux d’acidité de l’estomac est élevé.

Le cuivre se trouve naturellement dans la croûte terrestre et est extrait de minerais. En termes alimentaires, il est présent dans divers aliments, y compris les fruits de mer, les noix, les graines, les céréales complètes, et les légumes à feuilles vertes.Le cuivre joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions biologiques.