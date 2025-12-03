Bien-être

Focus sur le cuivre : ce qu'il faut savoir

Par | Publié le 03/12/2025 à 02:00 | mis à jour le 01/12/2025 à 07:58

Le cuivre est un oligo-élément essentiel présent dans de nombreux aliments qui participe à de nombreuses réactions biochimiques dans l’organisme. D’où provient-il et à quoi peut-il servir ? Le point avec le laboratoire Monin Chanteaud.

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Cuivre oligo-élément © mi_viri/Shutterstock
Cuivre oligo-élément © mi_viri/Shutterstock
 D'où provient-il ?

Le cuivre se trouve naturellement dans la croûte terrestre et est extrait de minerais. En termes alimentaires, il est présent dans divers aliments, y compris les fruits de mer, les noix, les graines, les céréales complètes, et les légumes à feuilles vertes.
 

Pourquoi est-il utilisé ?

Le cuivre joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions biologiques.
 

Quels sont les bénéfices ?
 
  • Soutien du système immunitaire. Le cuivre aide à combattre les infections en favorisant la production de globules blancs.
  • Fonction cardiaque normale. Il contribue à la formation de l’hémoglobine et au maintien de la santé des vaisseaux sanguins.
  • Antioxydant. Le cuivre a des propriétés antioxydantes qui aident à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres.
  • Métabolisme osseux. Il joue un rôle dans le développement et le maintien des os solides et sains.
 

Effets indésirables potentiels
 
  • Irritation gastro-intestinale, ballonnements, gaz, constipation.
 

Pour une meilleure absorption
 
  • Il est conseillé de prendre le calcium avant un repas, pendant que le taux d’acidité de l’estomac est élevé.

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