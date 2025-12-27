Intergénérationnel Fêtes de fin d'année en famille : quand vos petits-enfants deviennent vos meilleurs profs Par Régis Mayer | Publié le 27/12/2025 à 17:45 Entre Noël et le Jour de l'An, une scène se répète dans des millions de foyers français : smartphone en main, un petit-enfant explique (plus ou moins) patiemment à sa grand-mère comment retrouver ses photos ou paramétrer son appareil auditif connecté. Ces moments de transmission inversée sont devenus un rituel des fêtes, et une source inattendue de complicité intergénérationnelle.

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Le dépannage informatique, nouveau rituel des fêtes « Tu peux réparer Windows ? », « J'ai oublié mon mot de passe ! », « Internet ne marche plus... » Ces phrases résonnent dans de nombreux foyers français au moment des retrouvailles de fin d'année. Selon un récent reportage de France Info, les réunions familiales autour du sapin sont devenues l'occasion privilégiée pour solliciter l'aide des plus jeunes face aux tracas numériques du quotidien.



Jacqueline, 63 ans, ancienne professeure vivant dans le Morbihan, attend « avec impatience » l'arrivée de ses petits-enfants pour Noël. Elle a même préparé une liste de questions. Son appareil auditif connecté, par exemple, offre des fonctionnalités qu'elle peine à maîtriser seule.



Ce phénomène illustre une réalité : si 70 % des seniors sont aujourd'hui équipés d'un smartphone selon le Baromètre du Numérique 2025, la maîtrise des fonctionnalités avancées reste un défi pour beaucoup.

Un moment de complicité qui valorise chaque génération Loin d'être une corvée, ces séances de dépannage improvisées se transforment souvent en véritables moments de partage. Pour les jeunes, c'est l'occasion de se sentir utiles et de développer leur patience pédagogique.



Benoît, 39 ans, ancien informaticien, prépare même un « kit de dépannage » pour chaque visite chez sa belle-famille : clés USB avec des logiciels, câbles de vérification... « Ça peut se transformer en vrais moments de famille », confie-t-il à France Info.



Cette transmission inversée des savoirs bouleverse les codes traditionnels. Habituellement, ce sont les aînés qui transmettent leur expérience aux plus jeunes. Avec le numérique, les rôles s'inversent, créant une dynamique nouvelle où chaque génération apporte sa pierre à l'édifice familial.

Des seniors plus connectés qu'on ne le croit Les chiffres du Baromètre du Numérique 2025 révèlent une réalité surprenante : 45 % des plus de 70 ans publient désormais sur les réseaux sociaux. Les seniors ne se contentent plus de consulter passivement : ils interagissent, partagent des photos, échangent avec leurs proches.



Plus étonnant encore : selon cette même étude, 52 % des 18-24 ans déclarent rencontrer au moins un frein dans leur usage du numérique, contre 48 % des plus de 70 ans. Un chiffre qui bat en brèche les idées reçues sur une supposée incompétence générationnelle des aînés.



La vraie fracture n'est pas une question d'âge, mais d'accompagnement. Les seniors qui bénéficient d'un soutien familial régulier progressent rapidement et gagnent en autonomie. C'est tout l'enjeu de ces moments partagés pendant les fêtes.

Comment transformer ces échanges en moments précieux

Préparez vos questions à l'avance. Comme Jacqueline, notez les points qui vous posent problème au quotidien. Cela permet d'optimiser le temps passé ensemble et d'éviter les oublis.

Comme Jacqueline, notez les points qui vous posent problème au quotidien. Cela permet d'optimiser le temps passé ensemble et d'éviter les oublis. Acceptez d'apprendre par étapes. Inutile de vouloir tout maîtriser en une soirée. Concentrez-vous sur une ou deux manipulations essentielles à chaque rencontre.

Inutile de vouloir tout maîtriser en une soirée. Concentrez-vous sur une ou deux manipulations essentielles à chaque rencontre. N'hésitez pas à faire répéter. Les jeunes générations maîtrisent ces outils de manière intuitive et peuvent aller trop vite. Demandez des explications claires, sans crainte de paraître lent.

Les jeunes générations maîtrisent ces outils de manière intuitive et peuvent aller trop vite. Demandez des explications claires, sans crainte de paraître lent. Valorisez l'échange. En retour, partagez vos propres savoirs : une recette de famille, un souvenir d'époque, un conseil de vie... La transmission fonctionne dans les deux sens. Pour que le dépannage informatique reste un plaisir et non une source de tension, quelques principes simples peuvent être appliqués :

Un lien social qui dépasse la technique Au-delà du simple dépannage, ces moments révèlent l'importance du lien intergénérationnel dans notre société. Un rapport de la Défenseure des droits publié en octobre 2025 souligne qu'un Français sur deux a besoin d'aide pour effectuer des démarches administratives en ligne. Le rôle de la famille devient alors essentiel.



Pour les seniors isolés, ces retrouvailles de fin d'année représentent parfois la seule occasion de bénéficier d'un accompagnement numérique. Une raison de plus pour chérir ces instants où, entre deux parts de bûche, un petit-enfant prend le temps d'expliquer comment envoyer une photo par message ou consulter ses résultats d'analyses médicales en ligne.



Ces gestes simples, répétés année après année, tissent un fil invisible entre les générations. Ils prouvent que la technologie, souvent accusée de nous éloigner les uns des autres, peut aussi devenir un formidable prétexte pour se retrouver.

Sources

- France Info, "Quand les problèmes informatiques s'invitent au menu du repas de Noël", décembre 2025, https://www.franceinfo.fr/internet/temoignages-ca-peut-se-transformer-en-vrais-moments-de-famille-quand-les-problemes-informatiques-a-regler-s-invitent-au-menu-du-repas-de-noel_7672432.html

- CREDOC / Arcep / Arcom / ANCT, Baromètre du Numérique 2025, https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/numerique/le-barometre-du-numerique.html

- Défenseure des droits, Rapport sur les difficultés d'accès aux services publics dématérialisés, octobre 2025

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