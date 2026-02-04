Art de vivre Femmes "cougars" : fantasme ou réalité assumée ? Par Régis Mayer | Publié le 04/02/2026 à 06:50 Longtemps cantonnée au registre du fantasme ou du cliché, la relation entre une femme mûre et un homme plus jeune continue de susciter réactions et jugements. Pourtant, sur JOYclub, une communauté « sexpositive » en ligne, ces histoires sont vécues et racontées sans détour : des femmes de 50, 60 ans et plus témoignent ouvertement de leur attirance pour des partenaires plus jeunes, contribuant à déconstruire des représentations encore tenaces.

Un double standard toujours bien ancré Si un homme de 60 ans accompagné d’une femme de 30 ans ne surprend plus guère, la situation inverse demeure socialement mal acceptée (malgré la situation assumée d'Emmanuel Macron et de sa femme).



Un double standard que dénoncent de nombreux membres de cette plateforme.



« Quand je suis avec un jeune, je ne vais pas en public, j’ai peur des regards », confie l’une d’elles. « Un homme d’un certain âge avec une jeune femme, ça passe. Une femme avec un homme plus jeune ? Les réactions sont parfois presque violentes. »



Ce regard social pousse encore certaines femmes à vivre ces relations dans la discrétion, voire à les limiter à des espaces où le jugement est suspendu, comme dans les communautés en ligne dites « sexpositives ».

Au-delà du cliché de la “cougar” Les récits recueillis s’éloignent largement de l’image caricaturale de la « cougar prédatrice ». Pour beaucoup, l’attirance envers des partenaires plus jeunes ne se réduit pas à une recherche de performance ou de validation narcissique.



Elle s’inscrirait dans une quête de lien, de tendresse et de reconnaissance, parfois après des ruptures, un veuvage ou des années de mise à distance de leur vie intime.



« J’ai 66 ans, je suis veuve depuis sept ans. La solitude m’a rongée », raconte une autre membre. « Un jour, un homme de 37 ans a su me convaincre. Malgré mes doutes, mon physique, mon handicap… il est venu, il m’a embrassée, et le reste a suivi. Depuis, j’ai eu des amants plus jeunes que moi. Je ne regrette rien. On n’a qu’une vie. »

Ce qui attire vraiment : attention et confiance Interrogées sur ce qui rend ces relations attrayantes, les femmes évoquent plusieurs facteurs récurrents : une attention accrue portée au plaisir féminin ; l’énergie et la vitalité des partenaires plus jeunes ; le rôle de ces relations dans la reconstruction de la confiance en soi ; et le sentiment de rester désirable, indépendamment de l’âge.



Certaines témoignent toutefois d’une approche plus nuancée. « Ce n’est pas l’âge qui fait l’attirance, mais la compatibilité, les centres d’intérêt et l’expérience partagée », souligne un femme de 64 ans, aujourd’hui en couple avec un partenaire proche de son âge après avoir vécu des relations avec des hommes plus jeunes.

Une libération progressive des désirs féminins Ces témoignages reflètent une évolution sociétale plus large : de plus en plus de femmes refusent de considérer que le désir et la sexualité devraient s’éteindre après 50 ans.



Ce type de plateformes jouent, dans ce contexte, un rôle de laboratoire social, offrant un espace d’expression où ces expériences peuvent être partagées sans stigmatisation.



Pour Eva Joy, community manager de cette plateforme « ce que l’on appelle le “fantasme cougar” recouvre en réalité des vécus très différents. Pour certaines femmes, c’est une attirance assumée. Pour d’autres, une redécouverte de soi après des années de renoncement ».



Et de préciser : « ce qui est certain, c’est que les femmes de 50, 60 ou 70 ans ont droit au désir et au plaisir, et qu’elles sont de moins en moins nombreuses à accepter qu’on leur dise le contraire ».





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