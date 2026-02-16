Faux sites d'info : pourquoi votre téléphone vous envoie vers des robots

Ce qu'il faut retenir
- 251 faux sites d'information générés par IA attirent 15,7 millions de visiteurs par mois en France
- 74 % de leurs lecteurs ont plus de 50 ans — les seniors sont la première cible
- 77 % du trafic provient de Google, principalement via le fil d'actualités Discover sur smartphone
- Les plus de 50 ans consultent désormais plus de faux sites d'info que de vrais médias
- Une extension gratuite (Next.ink) permet de détecter ces sites, et une mise à jour de Google lancée en février 2026 vise à limiter le phénomène
- Pour signaler un site suspect : cybermalveillance.gouv.fr ou internet-signalement.gouv.fr
Ce fil d'actualités qui décide ce que vous lisez
Chaque matin, des millions de Français ouvrent leur téléphone et tombent sur un flux d'articles qui semblent choisis pour eux. Sujets retraite, santé, impôts, patrimoine : les thèmes correspondent précisément à leurs préoccupations. Ce fil d'actualités personnalisé s'appelle Google Discover. Il s'affiche automatiquement sur les smartphones Android et dans l'application Google, sans que l'utilisateur ait besoin de taper quoi que ce soit.
Le problème, c'est que ce système ne fait globalement aucune différence entre un vrai média et un site entièrement fabriqué par une intelligence artificielle (IA). Aucun journaliste, aucune vérification, aucune rédaction derrière ces articles. Juste un programme qui recopie, reformule et publie à la chaîne du contenu généré automatiquement, jusqu'à plusieurs centaines d'articles par jour. Ces faux contenus se retrouvent ensuite mis en avant par les algorithmes de Google au milieu des vrais articles de presse.
Résultat : 89 % des visites sur ces faux sites proviennent d'un mobile ou d'une tablette. Le lecteur ne choisit pas d'y aller. C'est l'algorithme — le système automatique de Google — qui le pousse vers ces contenus, en se basant sur son historique de navigation et ses centres d'intérêt.
Le problème, c'est que ce système ne fait globalement aucune différence entre un vrai média et un site entièrement fabriqué par une intelligence artificielle (IA). Aucun journaliste, aucune vérification, aucune rédaction derrière ces articles. Juste un programme qui recopie, reformule et publie à la chaîne du contenu généré automatiquement, jusqu'à plusieurs centaines d'articles par jour. Ces faux contenus se retrouvent ensuite mis en avant par les algorithmes de Google au milieu des vrais articles de presse.
Résultat : 89 % des visites sur ces faux sites proviennent d'un mobile ou d'une tablette. Le lecteur ne choisit pas d'y aller. C'est l'algorithme — le système automatique de Google — qui le pousse vers ces contenus, en se basant sur son historique de navigation et ses centres d'intérêt.
Les seniors, premières victimes d'un piège invisible
Une étude inédite publiée le 18 décembre 2025 par l'institut Médiamétrie, en partenariat avec le média spécialisé Next.ink et le GESTE (Groupement des Éditeurs de Contenus et Services en Ligne), a mesuré pour la première fois l'ampleur du phénomène en France.
Le constat est sans appel. Sur les dix premiers mois de l'année 2025, 251 sites identifiés comme générés par IA ont attiré en moyenne 15,7 millions de visiteurs par mois. Un chiffre qui les placerait dans le Top 10 des sites d'actualité français s'ils étaient comptabilisés ensemble.
Mais le résultat le plus préoccupant concerne le profil des lecteurs piégés. Les seniors sont massivement surreprésentés :
Au total, 74 % des personnes qui consultent ces faux sites ont plus de 50 ans, alors que cette tranche d'âge ne représente que 46 % de la population. Plus inquiétant encore : selon Médiamétrie, les internautes de plus de 50 ans visitent désormais plus de sites d'information générés par IA que de véritables sites d'actualité.
Le constat est sans appel. Sur les dix premiers mois de l'année 2025, 251 sites identifiés comme générés par IA ont attiré en moyenne 15,7 millions de visiteurs par mois. Un chiffre qui les placerait dans le Top 10 des sites d'actualité français s'ils étaient comptabilisés ensemble.
Mais le résultat le plus préoccupant concerne le profil des lecteurs piégés. Les seniors sont massivement surreprésentés :
65+ Les plus exposés
Part des visiteurs de sites IA
43 %
Taux de consultation dans le mois
36,7 %
50-64 Fortement touchés
Part des visiteurs de sites IA
31 %
Taux de consultation dans le mois
37,5 %
-50 Moins concernés
15-24 ans : taux de consultation
3 %
25-49 ans : taux de consultation
23 %
Au total, 74 % des personnes qui consultent ces faux sites ont plus de 50 ans, alors que cette tranche d'âge ne représente que 46 % de la population. Plus inquiétant encore : selon Médiamétrie, les internautes de plus de 50 ans visitent désormais plus de sites d'information générés par IA que de véritables sites d'actualité.
Des articles faux, des conséquences bien réelles
Ces faux sites ne se contentent pas de publier des articles mal écrits. Ils imitent à la perfection les codes de la presse : rubriques « Économie », « Santé », « Retraite », logos professionnels, noms et photos de profil de journalistes fictifs. Certains inventent même des biographies de « rédacteurs » présentés comme « passionnés d'actualité » ou dotés d'une « approche pragmatique ».
En mars 2025, une enquête de Franceinfo avait testé le système en créant un faux site alimenté par IA. Résultat : un article sur la cérémonie des Oscars mentionnait des films primés qui n'existaient pas ! Sur des sujets comme vos droits à la retraite ou les conditions d'une aide sociale, ce type d'erreur peut avoir des conséquences directes sur vos démarches et vos finances.
Le mécanisme économique est simple. Google fournit 77 % du trafic vers ces sites, suivi par les réseaux sociaux de Meta (Facebook, Instagram) pour 10 %. Les faux sites monétisent leur audience grâce à la publicité en ligne, notamment via la régie Adsense (Google). Un modèle économique que plusieurs acteurs de la presse et le GESTE dénoncent, car il profite aux sites frauduleux au détriment des médias qui emploient des journalistes - et des lecteurs à l'arrivée.
👉 Le nombre de ces sites explose. L'enquête de Next.ink, qui a débuté début 2024, en recensait 250 en octobre 2024. En décembre 2025, ce chiffre dépasse 8 800 sites identifiés rien qu'en français. Au niveau international, on en compte plus de 80 000.
Ces faux sites disparaissent souvent au bout de quelques semaines, remplacés par d'autres. Ils n'ont aucune obligation de rectification, contrairement aux vrais médias. Et les retraités qui lisent un faux article sur un changement de barème, une aide sociale ou un taux de prélèvement n'ont aucun moyen de savoir que l'information est fausse — sauf à vérifier la source eux-mêmes.
En mars 2025, une enquête de Franceinfo avait testé le système en créant un faux site alimenté par IA. Résultat : un article sur la cérémonie des Oscars mentionnait des films primés qui n'existaient pas ! Sur des sujets comme vos droits à la retraite ou les conditions d'une aide sociale, ce type d'erreur peut avoir des conséquences directes sur vos démarches et vos finances.
Le mécanisme économique est simple. Google fournit 77 % du trafic vers ces sites, suivi par les réseaux sociaux de Meta (Facebook, Instagram) pour 10 %. Les faux sites monétisent leur audience grâce à la publicité en ligne, notamment via la régie Adsense (Google). Un modèle économique que plusieurs acteurs de la presse et le GESTE dénoncent, car il profite aux sites frauduleux au détriment des médias qui emploient des journalistes - et des lecteurs à l'arrivée.
👉 Le nombre de ces sites explose. L'enquête de Next.ink, qui a débuté début 2024, en recensait 250 en octobre 2024. En décembre 2025, ce chiffre dépasse 8 800 sites identifiés rien qu'en français. Au niveau international, on en compte plus de 80 000.
Ces faux sites disparaissent souvent au bout de quelques semaines, remplacés par d'autres. Ils n'ont aucune obligation de rectification, contrairement aux vrais médias. Et les retraités qui lisent un faux article sur un changement de barème, une aide sociale ou un taux de prélèvement n'ont aucun moyen de savoir que l'information est fausse — sauf à vérifier la source eux-mêmes.
Comment vous protéger et repérer les faux sites
Google a lancé le 5 février 2026 une mise à jour majeure de son algorithme Discover, la première spécifiquement dédiée à ce flux d'actualités. Cette mise à jour vise à favoriser les médias locaux, à pénaliser les titres sensationnalistes et à mieux détecter les contenus sans expertise réelle. Déployée d'abord aux États-Unis, elle sera étendue à la France dans les prochains mois.
En attendant cette mise à jour salvatrice (espérons-le), plusieurs réflexes permettent de vous protéger au quotidien :
👉 Vérifiez qui écrit l'article. Un vrai média affiche son équipe, son adresse, ses mentions légales, son ancienneté. Si l'auteur s'appelle « La Rédaction » sans aucun historique, ou si sa biographie est vague et générique, méfiez-vous.
Regardez l'ancienneté du site. Un site créé il y a quelques semaines ou quelques mois et qui publie 50 articles par jour n'a rien de crédible. Vérifiez la date de création dans les mentions légales ou en bas de page.
Comparez avec des sources officielles. Si un article annonce un changement de taux, une nouvelle aide ou une date limite, croisez l'information avec les sites officiels : service-public.gouv.fr, lassuranceretraite.fr, impots.gouv.fr.
Installez une extension de détection. Le média Next.ink propose une extension gratuite pour les navigateurs Chrome et Firefox. Elle affiche une alerte lorsque vous consultez l'un des 8 800 sites identifiés comme générés par IA.
👉 Signalez les sites suspects. Vous pouvez le faire sur cybermalveillance.gouv.fr ou sur la plateforme PHAROS du ministère de l'Intérieur (internet-signalement.gouv.fr).
Enfin, privilégiez les médias que vous connaissez depuis longtemps. Un site comme SeniorActu, qui est en ligne et en format quotidien depuis 23 ans, avec une rédaction identifiable et des sources systématiquement vérifiées, offre des garanties qu'un site sorti de nulle part ne pourra jamais donner.
En attendant cette mise à jour salvatrice (espérons-le), plusieurs réflexes permettent de vous protéger au quotidien :
👉 Vérifiez qui écrit l'article. Un vrai média affiche son équipe, son adresse, ses mentions légales, son ancienneté. Si l'auteur s'appelle « La Rédaction » sans aucun historique, ou si sa biographie est vague et générique, méfiez-vous.
Regardez l'ancienneté du site. Un site créé il y a quelques semaines ou quelques mois et qui publie 50 articles par jour n'a rien de crédible. Vérifiez la date de création dans les mentions légales ou en bas de page.
Comparez avec des sources officielles. Si un article annonce un changement de taux, une nouvelle aide ou une date limite, croisez l'information avec les sites officiels : service-public.gouv.fr, lassuranceretraite.fr, impots.gouv.fr.
Installez une extension de détection. Le média Next.ink propose une extension gratuite pour les navigateurs Chrome et Firefox. Elle affiche une alerte lorsque vous consultez l'un des 8 800 sites identifiés comme générés par IA.
👉 Signalez les sites suspects. Vous pouvez le faire sur cybermalveillance.gouv.fr ou sur la plateforme PHAROS du ministère de l'Intérieur (internet-signalement.gouv.fr).
Enfin, privilégiez les médias que vous connaissez depuis longtemps. Un site comme SeniorActu, qui est en ligne et en format quotidien depuis 23 ans, avec une rédaction identifiable et des sources systématiquement vérifiées, offre des garanties qu'un site sorti de nulle part ne pourra jamais donner.
Sources :
- Médiamétrie / GESTE / Next.ink, « Observatoire de l'audience des sites GenAI », 18 décembre 2025
- Next.ink, « Un quart des Français visitent les sites d'infos générées par IA recommandés par Google », 18 décembre 2025
- Abondance.com, « Google lance sa Discover Core Update de février 2026 », 6 février 2026
- RSF, « Des faux sites d'information générés par IA promus par Google Discover », juillet 2025
- Franceinfo, « Enquête : sur Google, le règne des sites générés par IA », 27 mars 2025
- Médiamétrie / GESTE / Next.ink, « Observatoire de l'audience des sites GenAI », 18 décembre 2025
- Next.ink, « Un quart des Français visitent les sites d'infos générées par IA recommandés par Google », 18 décembre 2025
- Abondance.com, « Google lance sa Discover Core Update de février 2026 », 6 février 2026
- RSF, « Des faux sites d'information générés par IA promus par Google Discover », juillet 2025
- Franceinfo, « Enquête : sur Google, le règne des sites générés par IA », 27 mars 2025