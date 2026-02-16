Faux sites d'info : pourquoi votre téléphone vous envoie vers des robots

Ces faux sites ne se contentent pas de publier des articles mal écrits. Ils imitent à la perfection les codes de la presse : rubriques « Économie », « Santé », « Retraite », logos professionnels, noms et photos de profil de journalistes fictifs. Certains inventent même des biographies de « rédacteurs » présentés comme « passionnés d'actualité » ou dotés d'une « approche pragmatique ».



En mars 2025, une enquête de Franceinfo avait testé le système en créant un faux site alimenté par IA. Résultat : un article sur la cérémonie des Oscars mentionnait des films primés qui n'existaient pas ! Sur des sujets comme vos droits à la retraite ou les conditions d'une aide sociale, ce type d'erreur peut avoir des conséquences directes sur vos démarches et vos finances.



Le mécanisme économique est simple. Google fournit 77 % du trafic vers ces sites, suivi par les réseaux sociaux de Meta (Facebook, Instagram) pour 10 %. Les faux sites monétisent leur audience grâce à la publicité en ligne, notamment via la régie Adsense (Google). Un modèle économique que plusieurs acteurs de la presse et le GESTE dénoncent, car il profite aux sites frauduleux au détriment des médias qui emploient des journalistes - et des lecteurs à l'arrivée.



👉 Le nombre de ces sites explose. L'enquête de Next.ink, qui a débuté début 2024, en recensait 250 en octobre 2024. En décembre 2025, ce chiffre dépasse 8 800 sites identifiés rien qu'en français. Au niveau international, on en compte plus de 80 000.



Ces faux sites disparaissent souvent au bout de quelques semaines, remplacés par d'autres. Ils n'ont aucune obligation de rectification, contrairement aux vrais médias. Et les retraités qui lisent un faux article sur un changement de barème, une aide sociale ou un taux de prélèvement n'ont aucun moyen de savoir que l'information est fausse — sauf à vérifier la source eux-mêmes.