Autres Actualités Faute d'humains, la Corée du Sud confie ces métiers à des robots : un signal pour la France Par Fabrice Crozier | Publié le 14/05/2026 à 10:12 Séoul, mi-mai 2026. Le ministère de la Défense sud-coréen confirme une discussion avec Hyundai pour déployer des robots sur le terrain. La raison n'est ni stratégique ni technologique. Elle est démographique. Désormais, le pays manque tout simplement d'humains, et pas que pour se défendre.

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Bloomberg le confirme : Séoul et Hyundai sont en discussion



Trois machines sont sur la table : le robot quadrupède

Spot 🐕 Quadrupède 🏭 Constructeur Boston Dynamics (filiale Hyundai) 🎯 Mission visée Surveillance et reconnaissance MobED ⚙️ Sur roues 🏭 Constructeur Hyundai Motor Group 🎯 Mission visée Logistique et transport X-ble 💪 Exosquelette 🏭 Constructeur Hyundai et Kia, dévoilé fin 2024 🎯 Mission visée Soutien physique aux soldats



Les missions visées ne sont pas le combat. Il s'agit de surveillance, de reconnaissance, de soutien logistique.



Sur le papier, ce sont des robots qui assistent les soldats. Dans les faits, ce sont des robots qui les remplacent.



Le mot remplacement n'est pas anodin et il dit quelque chose que la presse tech a peu commenté. L'information a fait le tour de la presse spécialisée en quarante-huit heures. Selon Bloomberg du 11 mai 2026, l'armée sud-coréenne discute avec Hyundai Motor Group du déploiement de robots sur le champ de bataille.Trois machines sont sur la table : le robot quadrupède Spot de Boston Dynamics , la plateforme modulaire sur roues MobED , et l'exosquelette d'épaule X-ble Les missions visées ne sont pas le combat. Il s'agit de surveillance, de reconnaissance, de soutien logistique.Sur le papier, ce sont des robots qui assistent les soldats. Dans les faits, ce sont des robots qui les remplacent.Le mot remplacement n'est pas anodin et il dit quelque chose que la presse tech a peu commenté.

Pourquoi la Corée du Sud y est obligée L'armée sud-coréenne comptait 550 000 soldats en 2019, elle en a 450 000 aujourd'hui. La projection officielle parle de 350 000 hommes en 2040. Soit une chute d'un tiers en vingt ans.



Le seuil que la Corée considère elle-même comme soutenable pour défendre son territoire est de 500 000 soldats. Il est déjà largement franchi.



La cause n'a rien de militaire. Le taux de fécondité sud-coréen s'établit à 0,8 enfant par femme en 2025, le plus bas au monde, loin sous le seuil de 2,1 nécessaire pour maintenir la population à son niveau actuel.



En décembre 2024, la Corée du Sud est officiellement entrée dans la catégorie ONU des sociétés "super-âgées". Plus de 20 % de sa population a dépassé 65 ans.



En 2025, ce taux atteint 21,21 %, soit 10,84 millions de personnes sur 51,11 millions.



Les jeunes manquent. Partout.

Le miroir français, plus proche qu'on ne le pense



La France appartient en effet officiellement à la même catégorie ONU des sociétés "super-âgées" depuis plusieurs années. Nous sommes de facto dans le même classement que la Corée du Sud, l'Allemagne, l'Italie et le Japon.



Les chiffres 27,7 % de notre population a plus de 60 ans, et 10,4 % a plus de 75 ans. Et la trajectoire est encore plus parlante : d'ici 2040, environ un habitant sur quatre aura 65 ans ou plus, un évolution que l'INSEE qualifie d'inéluctable.



À cette date, il y aura 51 personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes en âge de travailler, contre 37 en 2021. Autrement dit, le rapport de dépendance va basculer violemment.



Évolution de la part des 65 ans et plus en France entre 1970 et 2040 selon l'INSEE, qui atteint un habitant sur quatre à l'horizon 2040. FRANCE : LE VIEILLISSEMENT INÉLUCTABLE Part des 65 ans et plus dans la population - INSEE, projections 2040 En 2040, en France, 1 sur 4 aura 65 ans ou plus 1970 : avant la bascule Pyramide d'âge classique Part des 65 ans et plus 13 % de la population 2008 : la France entre dans l'âge Premiers baby-boomers à 65 ans Part des 65 ans et plus 16 % de la population 2025 : société super-âgée Seuil ONU des 20 % franchi Part des 65 ans et plus 21 % de la population 2040 : un habitant sur quatre Génération baby-boom complète Part des 65 ans et plus 25 % de la population © SeniorActu.com Le réflexe est de regarder cette information comme une bizarrerie asiatique, mais c'est une erreur d'analyse.La France appartient en effet officiellement à la même catégorie ONU des sociétés "super-âgées" depuis plusieurs années. Nous sommes de facto dans le même classement que la Corée du Sud, l'Allemagne, l'Italie et le Japon.Les chiffres INSEE 2024 sont sans appel :, et 10,4 % a plus de 75 ans. Et la trajectoire est encore plus parlante : d'ici 2040, environ, un évolution que l'INSEE qualifie d'inéluctable.À cette date, il y aura 51 personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes en âge de travailler, contre 37 en 2021. Autrement dit, le rapport de dépendance va basculer violemment.

Le robot militaire n'est que l'arbre qui cache la forêt



Dès 2019, le gouvernement sud-coréen avait annoncé un programme de plusieurs milliers de robots de soin aux personnes âgées, à déployer dans les années suivantes..



L'exosquelette d'épaule X-ble, co-développé par Hyundai et Kia et présenté fin 2024, est aujourd'hui utilisé dans les usines coréennes par les ouvriers vieillissants. Il sert à diminuer l'effort lors des tâches en hauteur prolongée.



Le robot MobED, présenté par Hyundai au CES 2022 et commercialisé au premier semestre 2026, est conçu pour des applications industrielles et domestiques.



Quant à Boston Dynamics, filiale de Hyundai depuis 2021, son humanoïde Atlas a été présenté au CES 2026 pour la manutention en usine.



La marche vers l'aide à domicile est de plus en plus courte.

2019 🏥 Soin 📋 Programme gouvernemental Milliers de robots de soin annoncés pour les personnes âgées 2024 💪 X-ble 🏭 Usage en usine Exosquelette Hyundai/Kia pour ouvriers vieillissants 2026 ⚙️ MobED 🏠 Mise sur le marché Plateforme industrielle et domestique 2026 🤖 Atlas 📦 Présenté au CES Humanoïde Boston Dynamics pour la manutention La presse française spécialisée n'a retenu que l'image du robot militaire. C'est l'arbre qui cache la forêt.Dès 2019, le gouvernement sud-coréen avait annoncé un programme de plusieurs milliers de robots de soin aux personnes âgées, à déployer dans les années suivantes..L'exosquelette d'épaule X-ble, co-développé par Hyundai et Kia et présenté fin 2024, est aujourd'hui utilisé dans les usines coréennes par les ouvriers vieillissants. Il sert à diminuer l'effort lors des tâches en hauteur prolongée.Le robot MobED, présenté par Hyundai au CES 2022 et commercialisé au premier semestre 2026, est conçu pour des applications industrielles etQuant à Boston Dynamics, filiale de Hyundai depuis 2021, son humanoïde Atlas a été présenté au CES 2026 pour la manutention en usine.La marche vers l'aide à domicile est de plus en plus courte.

La France à mi-chemin, avec les mêmes pénuries



Le résultat est connu. L'INSEE et la DREES anticipent 700 000 personnes âgées supplémentaires en perte d'autonomie d'ici 2050, par rapport à 2021, soit une hausse de 36 % en moins de trente ans ! Nous passerons ainsi de 2 millions à 2,8 millions de seniors concernés.



Or, les bras pour s'occuper d'eux manquent déjà. Le secteur de l'aide à domicile recrute en permanence, sans réussir à pourvoir tous les postes, et la pyramide des âges des aides-soignants est elle-même vieillissante.



Vous voyez où je veux en venir...

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Longévité : ce médecin parisien alerte sur les pratiques douteuses des influenceurs Évidemment la France n'est pas la Corée du Sud. Notre taux de fécondité, à 1,62 enfant par femme en 2024, reste plus de deux fois supérieur au taux coréen. Mais ne nous y trompons pas : il est lui aussi en dessous du seuil de remplacement de 2,1.Le résultat est connu. L'INSEE et la DREES anticipent, par rapport à 2021, soit une hausse de 36 % en moins de trente ans ! Nous passerons ainsi de 2 millions à 2,8 millions de seniors concernés.Or, les bras pour s'occuper d'eux manquent déjà. Le secteur de l'aide à domicile recrute en permanence, sans réussir à pourvoir tous les postes, et la pyramide des âges des aides-soignants est elle-même vieillissante.Vous voyez où je veux en venir...

Ce que cela nous dit, à nous lecteurs de plus de 50 ans Le débat français sur les robots dans le soin se résume souvent à une question morale, posée à voix basse : a-t-on le droit de confier un proche âgé à une machine ?



Ce que la Corée du Sud nous montre, c'est que la question est mal posée.



La vraie question est mécanique plus que philosophique : quand il n'y aura plus assez d'humains disponibles, soit on accepte une dégradation continue de la qualité du soin et de la couverture territoriale, soit on accepte l'assistance des robots en complément. C'est aussi simple que ça.



Ce que cela nous dit, à nous lecteurs de plus de 50 ans, est plus concret. Notre génération sera la première à vieillir dans un système soignant sous tension structurelle, et la dernière à avoir le luxe de débattre sereinement de la place des machines dans l'accompagnement.



Les générations suivantes ne débattront plus. Elles feront avec.

Sources :

- Bloomberg, 11 mai 2026

- L'Usine Digitale, 12 mai 2026

- Ministère sud-coréen de l'Intérieur et de la Sécurité, données 2025

- INSEE, Insee Première n° 1881 et projections de population 2070

- Insee, Insee Première n° 2078, octobre 2025 (étude conjointe Insee-Drees)





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