Autres Actualités "Faim de vie" : un ouvrage à deux voix sur le regard porté sur le vieillissement Le livre Faim de vie (17 euros, 144 pages), coécrit par Véronique Cayado et Hilaire Bodin, vient de paraître aux éditions du Palio. Cet ouvrage s’intéresse aux représentations sociales du vieillissement et à la place accordée aux seniors dans la société contemporaine. À travers un dialogue entre expertise scientifique et expérience vécue, les auteurs proposent une réflexion sur une vieillesse envisagée comme une période active, citoyenne et porteuse de sens.

Un dialogue entre psychologie et expérience personnelle



L’ouvrage mêle questionnements, témoignages et analyses, dans une volonté de déconstruire les idées reçues associées à l’âge avancé.



Les auteurs abordent plusieurs thématiques liées au vieillissement, telles que l’âgisme, l’infantilisation des personnes âgées ou encore la question de la dépendance.



Leur approche vise à redonner la parole aux principaux concernés et à interroger les modèles dominants de la vieillesse, souvent perçue sous l’angle du déclin.

Conçu comme un échange à égalité, Faim de vie fait dialoguer Véronique Cayado, docteure en psychologie spécialisée dans le vieillissement, et Hilaire Bodin, octogénaire revendiqué.L’ouvrage mêle questionnements, témoignages et analyses, dans une volonté de déconstruire les idées reçues associées à l’âge avancé.Les auteurs abordent plusieurs thématiques liées au vieillissement, telles que l’âgisme, l’infantilisation des personnes âgées ou encore la question de la dépendance.Leur approche vise à redonner la parole aux principaux concernés et à interroger les modèles dominants de la vieillesse, souvent perçue sous l’angle du déclin.

Vieillir autrement : une réflexion sur les représentations sociales À travers leurs échanges, Véronique Cayado et Hilaire Bodin proposent une lecture du vieillissement comme un processus de transformation plutôt que comme une perte.



Le livre invite à considérer la retraite et l’avancée en âge comme des périodes susceptibles d’ouvrir de nouveaux espaces de liberté, de réflexion et d’exploration personnelle.



En croisant leurs regards, les auteurs cherchent à déplacer les évidences et à questionner les normes sociales qui encadrent la vieillesse, tout en mettant en lumière la diversité des parcours et des vécus.

Les auteurs Véronique Cayado est docteur en psychologie et responsable d’études au Lab Autonomia, un laboratoire de recherche consacré au vieillissement et au bien-vieillir.



En 2022, elle publie Tu comprendras quand tu seras vieux, un premier ouvrage consacré aux préjugés liés à l’âge. Ses travaux s’appuient sur de nombreuses études menées auprès des personnes âgées et de leurs proches.



Hilaire Bodin, originaire du Mans, revendique ouvertement son statut d’octogénaire. Ancien président de l’association Tarmac, engagée auprès des personnes démunies, il s’attache aujourd’hui à valoriser une vision positive et active du vieillissement.



Dans Faim de vie, il livre un témoignage nourri par ses engagements, ses rencontres et ses interrogations personnelles.

Rencontre avec les auteurs à Paris À l’occasion de la parution de Faim de vie, Véronique Cayado et Hilaire Bodin rencontreront le public le 10 février 2026 à la librairie La Procure, à Paris. La soirée, prévue de 19h45 à 21h30, comprendra une présentation de l’ouvrage, un temps d’échange avec le public, ainsi qu’une séance de dédicace.



Informations pratiques

Date : mardi 10 février 2026, de 19h45 à 21h30

Lieu : Librairie La Procure, 3 rue de Mézières, 75006 Paris

Par Par Régis Mayer | Publié le 20/01/2026 à 04:36 | mis à jour le 22/01/2026 à 08:13



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