Emploi et Cumul Emploi-Retraite

Employabilité des seniors : trois questions à Gino Balderacchi de Compass Group France

Par Régis Mayer | Publié le 04/12/2025 à 02:00 | mis à jour le 01/12/2025 à 08:01

Alors que la question de l’emploi des seniors est au cœur du débat public, Compass Group France franchit un cap avec la signature d’un accord inédit sur la qualité de vie au travail et l’accompagnement des fins de carrière des salariés seniors. Ce dernier assure l’adaptation des conditions de travail, la formation continue, des dispositifs personnalisés pour accompagner chaque parcours et un pilotage par indicateurs concrets. Gino Balderacchi, Directeur People, Culture & Impact, partage sa vision.



Pourquoi l’emploi des seniors est-il un enjeu stratégique pour Compass Group France ?



En France, le taux d'emploi des seniors ne cesse d'augmenter, il a quasiment doublé depuis le début des années 2000 pour dépasser 60% en 20241.



Chez Compass Group France, 58% des effectifs ont plus de 45 ans. Les seniors sont un atout stratégique pour la performance collective et la transmission des savoir-faire.



L’allongement des carrières et l’évolution des métiers exigent d’accompagner ces trajectoires, en recrutant des profils expérimentés, en maintenant nos collaborateurs dans l’emploi et en aménageant les fins de carrière.



Avec nos partenaires sociaux, nous avons structuré un accord QVT-Seniors pragmatique : pilotage dédié, index seniors pour mesurer les progrès, adaptation des parcours et accompagnement individualisé. Les collaborateurs de 57 ans et plus sont concernés, sur tous nos métiers, du terrain aux fonctions support.

Quelles actions concrètes mettez-vous en place pour maintenir les seniors dans l’emploi ? Notre accord QVT-Seniors s’appuie sur des mesures concrètes : formation des managers à la gestion intergénérationnelle, adaptation personnalisée du temps de travail, prévention de la pénibilité, entretiens de seconde partie de carrière et bilans de compétences, accès facilité à la formation et visite médicale renforcée.



En fin de carrière, nous proposons des dispositifs sur-mesure : réduction progressive du temps de travail avec maintien de la rémunération (jusqu’à 90% du salaire pour 80% de temps effectif), versement anticipé de l’indemnité de départ à la retraite et prime additionnelle.



Les salariés les plus expérimentés peuvent aussi transmettre leur savoir via un dispositif de monitorat, leur indemnité de départ étant alors majorée (jusqu’à un mois de salaire supplémentaire selon le nombre de formations dispensées).



Nous proposons enfin des modules dédiés à la préparation à la retraite et aux premiers secours. Notre ambition : maintenir les seniors dans l’emploi dans les meilleures conditions et valoriser pleinement leur expérience.

Qu’est-ce qui fait de la restauration collective un environnement attractif pour les seniors ? C’est un secteur historiquement inclusif, qui valorise la diversité des âges et des parcours, et favorise les reconversions.



Par rapport à la restauration traditionnelle, l’organisation du travail y est plus régulière, les horaires moins contraignants, un vrai plus pour concilier vie professionnelle et vie personnelle en seconde partie de carrière.



Chez Compass Group France, cela se traduit par des parcours internes avec tutorat, mobilités entre sites et accès facilité à la formation tout au long de la vie professionnelle. Nous voulons faire évoluer le regard sur la valeur des seniors et partager nos bonnes pratiques à l’échelle du secteur.