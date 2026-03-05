EHPAD : ces familles paient jusqu'à 475 € de moins par mois — et les autres ne le savent même pas

L'autre conséquence directe de cette réforme, rarement expliquée aux familles, concerne l'APA en établissement. Dans les vingt-trois départements concernés, cette allocation n'est plus versée. La logique est simple : puisque la Sécurité sociale finance désormais l'intégralité de la section soins-dépendance via le forfait global unique, le département n'a plus à verser l'APA pour couvrir la part dépendance du résident.



Pour les familles, cela signifie une chose concrète : plus aucun dossier APA à monter pour un parent entrant en EHPAD dans l'un de ces départements. Fini les délais d'instruction de plusieurs semaines, les évaluations GIR, les plans d'aide à négocier. La participation est fixée d'avance, au même montant pour tous.



Mais cette simplification a un revers. Les résidents qui percevaient une APA plus généreuse que le coût réel de la section dépendance — ce qui pouvait arriver dans certaines configurations — n'en bénéficient plus. Et pour les familles qui avaient l'habitude de voir l'APA compenser une partie significative du tarif dépendance, la nouvelle participation forfaitaire peut sembler opaque : « On nous a dit que l'APA ne s'appliquait plus, mais personne ne nous a expliqué pourquoi », résume une aidante du Finistère interrogée par un site spécialisé.



Autre point important : les résidents qui payaient moins de 6,10 € par jour avant le 1er juillet 2025 conservent leur ancien tarif. C'est une clause de maintien inscrite dans le décret n° 2025-168 du 20 février 2025. Seuls les nouveaux entrants depuis cette date se voient appliquer le forfait de 6,16 € par jour.