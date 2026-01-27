Autres Actualités Dormis seul, à deux... ou avec son chien ? Ce que nos nuits racontent vraiment de nous Et si la façon dont nous dormons en disait long sur notre rapport aux autres, à l’amour… et à nous-mêmes ? C’est la question, à la fois intime et universelle, qu’explore Hélène Gateau dans son nouveau livre Dormir seul, à deux… ou avec son chien ? (176 pages, 18,90 euros chez Albin Michel). Une réflexion née d’un aveu simple : oui, elle dort avec son chien.

Hélène Gateau, vétérinaire et figure bien connue des amoureux des animaux, partage sa vie avec Colonel, un border terrier qui ne se contente pas d’occuper son cœur… mais aussi son lit.



Un détail du quotidien ? Pas seulement. En s’interrogeant sur cette habitude, l’autrice ouvre ce qu’elle appelle « la boîte de Pandore de ses nuits », et avec elle, celle de beaucoup d’entre nous.



La nuit, un miroir de nos besoins profonds Longtemps considérée comme un simple temps de repos, la nuit est en réalité un moment clé de notre vie.



C’est là que tombent les masques, que le corps se relâche, que les émotions refont surface. Dormir seul, partager son lit avec un conjoint, un animal, ou parfois… avec ses pensées, n’a rien d’anodin.



Pour beaucoup de seniors, la nuit change de visage avec les années. Le départ des enfants, le veuvage, une séparation, ou tout simplement l’évolution du couple modifient profondément le rapport au sommeil.



Certaines personnes redécouvrent la liberté de dormir seules, d’autres souffrent d’un vide soudain. Et puis il y a ceux qui trouvent, dans la présence d’un animal, une forme de réconfort discret mais puissant.

Pourquoi sommes-nous si nombreux à dormir avec notre animal ? Ce phénomène, longtemps jugé ou tourné en dérision, est aujourd’hui largement répandu.



Chiens et chats partagent de plus en plus souvent le lit de leurs humains, toutes générations confondues. Pour Hélène Gateau, cette proximité nocturne parle avant tout de besoin de lien, de sécurité et de tendresse.



La nuit peut raviver les peurs : peur de la solitude, du silence, de l’insomnie, parfois même de la mort.



La respiration régulière d’un animal, sa chaleur, sa présence rassurante deviennent alors de véritables ancrages. Sans mots, sans attentes, l’animal offre une forme de présence constante, apaisante, qui sécurise.



Chez les seniors en particulier, cette relation peut prendre une dimension essentielle. L’animal structure les journées, impose un rythme… et accompagne les nuits.



Dormir à deux : évidence ou défi ? Ronflements, rythmes décalés, insomnies, besoins différents : partager son lit peut être source de tensions, voire d’épuisement.



De plus en plus de couples —y compris après 60 ans— font le choix de lits séparés, voire de chambres distinctes. De nombreux couples japonais dorment également séparément pour le respect du sommeil de l'autre.



Un choix encore tabou, mais qui, pour certains, améliore nettement la qualité du sommeil… et de la relation. Dormir séparément, est-ce moins s’aimer ? Pas forcément. Là encore, la nuit révèle notre rapport à l’intimité et à l’autonomie.

Le sommeil, un enjeu trop souvent sous-estimé À travers confidences personnelles et regard sociologique, Hélène Gateau rappelle combien le sommeil est central pour notre équilibre. Or, avec l’âge, il devient souvent plus fragile : réveils nocturnes, difficultés d’endormissement, anxiété.



Comprendre ce qui se joue dans nos nuits, c’est aussi apprendre à mieux les respecter. Accepter ses besoins, adapter son environnement, écouter son corps… et parfois s’autoriser des solutions qui sortent des normes, comme dormir avec son chien, sans culpabilité.

Une réflexion sensible et libératrice



Son livre déculpabilise, questionne et rassure. Il rappelle surtout une chose essentielle : il n’existe pas une bonne façon de dormir, mais celle qui nous fait du bien.



Qu’on dorme seul, à deux, avec un animal ou un livre sur la table de nuit, nos nuits parlent de notre histoire, de nos attachements et de notre manière d’aimer. Et si on apprenait simplement à les écouter ?





Dormir seul, à deux… ou avec son chien ?

176 pages, 18,90 euros, publié chez Albin Michel Avec finesse, humour et sincérité, Hélène Gateau nous invite à regarder autrement cette scène universelle : la nuit et ceux qui la partagent avec nous.Son livre déculpabilise, questionne et rassure. Il rappelle surtout une chose essentielle : il n’existe pas une bonne façon de dormir, mais celle qui nous fait du bien.Qu’on dorme seul, à deux, avec un animal ou un livre sur la table de nuit, nos nuits parlent de notre histoire, de nos attachements et de notre manière d’aimer. Et si on apprenait simplement à les écouter ?176 pages, 18,90 euros, publié chez Albin Michel

Par Par Régis Mayer | Publié le 27/01/2026 à 08:11



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