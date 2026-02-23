Argent et patrimoine Des milliers de retraités se lancent dans le convoyage auto pour 1 500 € par mois : notre enquête sur ce que les plateformes ne montrent jamais Par Fabrice Crozier | Publié le 23/02/2026 à 07:00 L'annonce fait rêver : un simple permis, un smartphone, et jusqu'à 1 500 € de revenus en plus chaque mois. Sur les réseaux sociaux comme dans la presse, le convoyage automobile est présenté comme l'activité idéale pour les retraités. Mais entre la promesse des plateformes et ce qu'il reste réellement en poche, l'écart est brutal. Et personne n'en parle. Partager : W f X in @

Ce qu'il faut retenir

Le convoyage automobile séduit de plus en plus de retraités grâce à sa promesse de flexibilité et de revenus complémentaires Le chiffre de 1 500 € par mois affiché partout correspond au haut de la fourchette brute — la réalité moyenne est très différente Plusieurs postes de frais restent à la charge du convoyeur et ne sont jamais mentionnés dans les arguments commerciaux des plateformes Le statut de micro-entrepreneur est obligatoire, avec des cotisations sociales qui s'ajoutent aux frais de mission Les règles du cumul emploi-retraite peuvent réserver de mauvaises surprises si elles ne sont pas anticipées (détails dans l'article)

Sur les réseaux sociaux, une promesse qui fait le tour des retraités Depuis plusieurs mois, la même promesse circule sur TikTok, Facebook et dans des dizaines d'articles en ligne : avec un simple permis B et un smartphone, un retraité pourrait gagner jusqu'à 1 500 € par mois en convoyant des voitures pour des plateformes numériques.



Le principe est simple. Un concessionnaire, un loueur ou un particulier a besoin de déplacer un véhicule d'un point A à un point B. Le retraité, inscrit sur une plateforme comme Hiflow, DriiveMe ou Otoqi, accepte la mission depuis son téléphone, conduit le véhicule à destination, puis rentre chez lui. Rémunération au kilomètre. Horaires libres. Pas de diplôme requis.



Sur le papier, c'est l'activité rêvée pour compléter une pension sans contrainte. Les plateformes elles-mêmes revendiquent des centaines de véhicules déplacés chaque jour en France, et affichent des partenariats avec des géants comme Stellantis, Volkswagen Group ou Arval.



Mais derrière cette vitrine séduisante, que reste-t-il réellement en poche à la fin du mois ? C'est la question que personne ne pose — et c'est celle à laquelle nous avons voulu répondre.

1 500 € bruts par mois : ce que le chiffre ne dit pas 1 500 € correspond au haut de la fourchette brute, atteint uniquement par les convoyeurs les plus actifs, qui enchaînent les missions longue distance plusieurs jours par semaine. En moyenne, un chauffeur actif tourne plutôt autour de 500 € par mois.



Mais surtout, ce montant est brut. Et c'est là que le décalage commence.



Les frais remboursés par la plateforme : le carburant et les péages de la mission elle-même. Jusque-là, rien à redire.



Les frais qui restent à votre charge :

Le trajet retour après la livraison (train, covoiturage, parfois taxi) — non remboursé par la plupart des plateformes

après la livraison (train, covoiturage, parfois taxi) — non remboursé par la plupart des plateformes Les repas en déplacement

L' hébergement si la mission s'étale sur deux jours

si la mission s'étale sur deux jours Le trajet aller pour rejoindre le point de départ du véhicule, s'il n'est pas à proximité Sur un convoyage Paris-Nice par exemple, le retour en train peut coûter entre 40 et 90 €. Sur un mois de missions régulières, ces frais non remboursés représentent plusieurs centaines d'euros.



Voici ce que donne une simulation réaliste pour un mois d'activité soutenue :

Brut Ce que la plateforme affiche 💶 Revenus bruts mensuels (missions actives) 1 200 € Net réel Ce qu'il reste en poche 🚂 Trajets retour (trains, covoiturage) - 180 € 🍽️ Repas et frais divers en déplacement - 80 € 📊 Cotisations URSSAF (21,2% du CA) - 254 € 🔒 Assurance RC Pro (lissée sur l'année) - 125 à 233 € 💶 Revenu net réel estimé 453 à 561 €

Autrement dit : sur 1 200 € de revenus bruts affichés, il reste entre 453 et 561 € en poche après les charges réelles. Loin des 1 500 € qui font rêver dans les articles promotionnels. Premier constat : le chiffre decorrespond au, atteint uniquement par les convoyeurs les plus actifs, qui enchaînent les missions longue distance plusieurs jours par semaine. En moyenne, un chauffeur actif tourne plutôt autour deMais surtout, ce montant est. Et c'est là que le décalage commence.le carburant et les péages de la mission elle-même. Jusque-là, rien à redire.Sur un convoyage Paris-Nice par exemple, le retour en train peut coûter entre. Sur un mois de missions régulières, ces frais non remboursés représententVoici ce que donne une simulation réaliste pour un mois d'activité soutenue :Autrement dit : suraffichés, il reste entreaprès les charges réelles. Loin desqui font rêver dans les articles promotionnels.

Micro-entrepreneur, cotisations, cumul emploi-retraite : le parcours administratif le convoyage ne se pratique pas « comme ça ». Avant d'accepter la moindre mission, il faut créer une structure juridique.



Le statut de micro-entrepreneur est obligatoire. Les plateformes l'exigent toutes. Cela implique de s'immatriculer auprès de l'URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales), d'obtenir un numéro SIRET, et de déclarer son chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre.



Les cotisations sociales s'élèvent à 21,2 % du chiffre d'affaires pour une activité de prestation de services commerciale. Sur un CA de 1 200 € mensuel, cela représente 254 € de prélèvements automatiques. Et ces cotisations s'appliquent sur le CA brut — pas sur ce qu'il reste après les frais.



Vient ensuite l'assurance professionnelle. Une assurance de type « responsabilité civile professionnelle » (ce que les professionnels appellent la « RC Pro ») est indispensable pour couvrir les éventuels dommages causés au véhicule transporté. Son coût varie selon les assureurs, mais plusieurs convoyeurs indépendants rapportent des primes annuelles de 1 500 à 2 800 €. Lissée sur 12 mois, c'est un poste de 125 à 233 € par mois à absorber avant de voir le premier euro de bénéfice.



Enfin, la question du cumul emploi-retraite mérite une attention particulière. Selon

✅ Cumul intégral (sans limite) ☑️ Condition 1 Retraite à taux plein obtenue ☑️ Condition 2 Toutes les pensions liquidées ☑️ Condition 3 Âge légal de départ atteint 💶 Résultat Aucun plafond de revenus ⚠️ Cumul plafonné (attention) ⚠️ Si pas de retraite à taux plein Plafond pensions + revenus : 24 030 €/an ⚠️ En cas de dépassement Pension de retraite suspendue

Attention : si vous n'avez pas liquidé toutes vos pensions ou si vous n'avez pas obtenu le taux plein, vos revenus de micro-entrepreneur sont plafonnés à 24 030 € par an (soit environ 2 000 € par mois de chiffre d'affaires). Au-delà, le versement de votre pension peut être réduit, voire suspendu.



Pour les anciens salariés du privé qui créent une micro-entreprise (activité dans un régime différent de celui qui verse leur retraite), le cumul est en principe intégral. Mais la prudence impose de vérifier sa situation personnelle auprès de sa caisse de retraite avant de se lancer, pour éviter toute mauvaise surprise. Le site de Autre angle mort des articles enthousiastes :. Avant d'accepter la moindre mission, il faut créer une structure juridique.Les plateformes l'exigent toutes. Cela implique de s'immatriculer auprès de l'URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales), d'obtenir un numéro SIRET, et deLes cotisations sociales s'élèvent àpour une activité de prestation de services commerciale. Sur un CA de 1 200 € mensuel, cela représente. Et ces cotisations s'appliquent sur le CA brut — pas sur ce qu'il reste après les frais.Vient ensuite l'. Une assurance de type « responsabilité civile professionnelle » (ce que les professionnels appellent la « RC Pro ») est indispensable pour couvrir les éventuels dommages causés au véhicule transporté. Son coût varie selon les assureurs, mais. Lissée sur 12 mois, c'est un poste deà absorber avant de voir le premier euro de bénéfice.Enfin, la question dumérite une attention particulière. Selon le site officiel service-public.gouv.fr , les règles diffèrent selon votre situation :si vous n'avez pas liquidé toutes vos pensions ou si vous n'avez pas obtenu le taux plein, vos revenus de micro-entrepreneur sont plafonnés à(soit environ 2 000 € par mois de chiffre d'affaires). Au-delà,Pour les anciens salariés du privé qui créent une micro-entreprise (activité dans un régime différent de celui qui verse leur retraite), le cumul est en principe intégral. Mais la prudence impose deavant de se lancer, pour éviter toute mauvaise surprise. Le site de l'Assurance retraite détaille les conditions applicables à chaque profil.

Ce qu'il faut vérifier avant de se lancer les promesses des plateformes et des articles qui les relaient ne racontent qu'une partie de l'histoire.



Avant de créer votre micro-entreprise, voici les vérifications indispensables :

Calculez vos frais réels : trajets retour, repas, hébergement, assurance RC Pro. Demandez des devis avant de vous engager.

: trajets retour, repas, hébergement, assurance RC Pro. Demandez des devis avant de vous engager. Simulez vos cotisations URSSAF : elles représentent 21,2 % de votre chiffre d'affaires brut, pas de votre bénéfice.

: elles représentent 21,2 % de votre chiffre d'affaires brut, pas de votre bénéfice. Vérifiez votre situation de cumul emploi-retraite auprès de votre caisse (CNAV, Carsat, MSA) : avez-vous le taux plein ? Toutes vos pensions sont-elles liquidées ?

auprès de votre caisse (CNAV, Carsat, MSA) : avez-vous le taux plein ? Toutes vos pensions sont-elles liquidées ? Comparez les plateformes : les conditions de rémunération, les frais remboursés et les exigences varient (Hiflow demande 2 ans de permis, DriiveMe en exige 3).

: les conditions de rémunération, les frais remboursés et les exigences varient (Hiflow demande 2 ans de permis, DriiveMe en exige 3). Prévoyez une phase de test : quelques missions ponctuelles permettent de mesurer la rentabilité réelle avant de s'engager sur un rythme régulier. Comme le résument plusieurs convoyeurs indépendants sur les forums spécialisés : les plateformes sont un bon complément, mais il est très difficile d'en vivre uniquement. Le chiffre de 1 500 € par mois existe, mais il correspond à un rythme intensif, une bonne connaissance du réseau ferroviaire pour optimiser les retours, et surtout une gestion rigoureuse des frais — pas à une activité tranquille entre deux balades.



Pour les retraités qui aiment conduire, qui ont du temps et qui sont prêts à gérer la partie administrative, le convoyage reste une option intéressante — à condition de regarder les chiffres réels avant les chiffres rêvés. Le convoyage automobile n'est pas une arnaque. C'est une activité réelle, encadrée, qui peut apporter un vrai complément de revenu à des retraités mobiles et organisés. MaisAvant de créer votre micro-entreprise, voici les vérifications indispensables :Comme le résument plusieurs convoyeurs indépendants sur les forums spécialisés :. Le chiffre de 1 500 € par mois existe, mais il correspond à un rythme intensif, une bonne connaissance du réseau ferroviaire pour optimiser les retours, et surtout une gestion rigoureuse des frais — pas à une activité tranquille entre deux balades.Pour les retraités qui aiment conduire, qui ont du temps et qui sont prêts à gérer la partie administrative, le convoyage reste

Sources :

- Service-public.gouv.fr — Cumul retraite et micro-entrepreneur, vérifié le 1er janvier 2026

- L'Assurance retraite — Cumuler emploi et retraite, consulté le 22 février 2026

- Hiflow.com — Conditions convoyeurs, consulté le 22 février 2026

- DriiveMe.com — Conditions générales et rémunération convoyeurs, consulté le 22 février 2026

Pour aller plus loin :



- Permis de conduire après 70 ans : ce que dit la loi en 2026 et ce que l'Europe va imposer

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