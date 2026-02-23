Des milliers de retraités se lancent dans le convoyage auto pour 1 500 € par mois : notre enquête sur ce que les plateformes ne montrent jamais

Autre angle mort des articles enthousiastes : le convoyage ne se pratique pas « comme ça »
. Avant d'accepter la moindre mission, il faut créer une structure juridique. Le statut de micro-entrepreneur est obligatoire.
Les plateformes l'exigent toutes. Cela implique de s'immatriculer auprès de l'URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales), d'obtenir un numéro SIRET, et de déclarer son chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre
.
Les cotisations sociales s'élèvent à 21,2 % du chiffre d'affaires
pour une activité de prestation de services commerciale. Sur un CA de 1 200 € mensuel, cela représente 254 € de prélèvements automatiques
. Et ces cotisations s'appliquent sur le CA brut — pas sur ce qu'il reste après les frais.
Vient ensuite l'assurance professionnelle
. Une assurance de type « responsabilité civile professionnelle » (ce que les professionnels appellent la « RC Pro ») est indispensable pour couvrir les éventuels dommages causés au véhicule transporté. Son coût varie selon les assureurs, mais plusieurs convoyeurs indépendants rapportent des primes annuelles de 1 500 à 2 800 €
. Lissée sur 12 mois, c'est un poste de 125 à 233 € par mois
à absorber avant de voir le premier euro de bénéfice.
Enfin, la question du cumul emploi-retraite
mérite une attention particulière. Selon le site officiel service-public.gouv.fr
, les règles diffèrent selon votre situation :
Attention : ☑️
Condition 1
Retraite à taux plein obtenue
☑️
Condition 2
Toutes les pensions liquidées
☑️
Condition 3
Âge légal de départ atteint
💶
Résultat
Aucun plafond de revenus
⚠️
Si pas de retraite à taux plein
Plafond pensions + revenus : 24 030 €/an
⚠️
En cas de dépassement
Pension de retraite suspendue
si vous n'avez pas liquidé toutes vos pensions ou si vous n'avez pas obtenu le taux plein, vos revenus de micro-entrepreneur sont plafonnés à 24 030 € par an
(soit environ 2 000 € par mois de chiffre d'affaires). Au-delà, le versement de votre pension peut être réduit, voire suspendu
.
Pour les anciens salariés du privé qui créent une micro-entreprise (activité dans un régime différent de celui qui verse leur retraite), le cumul est en principe intégral. Mais la prudence impose de vérifier sa situation personnelle auprès de sa caisse de retraite
avant de se lancer, pour éviter toute mauvaise surprise. Le site de l'Assurance retraite
détaille les conditions applicables à chaque profil.