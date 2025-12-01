Aides à domicile Dépendance et niveaux GIR : ce qui va changer début 2026 pour les seniors et leurs aidants Par Fabrice Crozier | Publié le 01/12/2025 à 08:18 | mis à jour le 16/12/2025 à 12:27 La perte d’autonomie progresse avec le vieillissement de la population, et les niveaux GIR restent la référence pour déterminer l’accès à l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et aux aides associées. À l’heure où les critères demeurent stables fin 2025, plusieurs ajustements sont envisagés dès le début de l’année 2026 afin d’améliorer la prise en charge, simplifier les démarches et réduire les disparités entre territoires. Les informations actualisées publiées par Service-Public.fr et le Ministère des Solidarités permettent de comprendre clairement ce qui pourrait évoluer et ce qui restera inchangé. Partager : W f X in @

La grille AGGIR : un outil national pour mesurer la perte d’autonomie La grille AGGIR classe les personnes âgées selon leur capacité à accomplir seules les actes essentiels du quotidien.



Cette évaluation, réalisée par une équipe médico-sociale du département ou du centre communal d’action sociale, ne mesure pas l’état de santé mais le besoin d’assistance au quotidien. Elle analyse la capacité à se lever, s’habiller, faire sa toilette, préparer les repas, se déplacer ou assurer sa propre sécurité.



Chaque tâche est observée en conditions réelles ou à partir d’un entretien approfondi. Le classement dans un GIR détermine les droits ouverts à l’APA, aux services d’aide à domicile ou à l’accueil en établissement.

GIR 1 à 4 : des niveaux qui ouvrent droit à l’APA

Le GIR 1 correspond au niveau de dépendance le plus élevé : la personne nécessite une présence quasi permanente et une aide pour tous les actes essentiels, parfois avec surveillance constante.

Le GIR 2 concerne les personnes qui ont besoin d’aide quotidienne pour la plupart des gestes, notamment pour se lever ou se coucher, mais conservent certaines capacités cognitives.

Le GIR 3 s’applique aux seniors physiquement dépendants mais intellectuellement autonomes, qui ont besoin d’aide quotidienne pour la toilette ou les déplacements.

Enfin, le GIR 4 caractérise les personnes qui rencontrent des difficultés pour se lever, marcher ou effectuer leur toilette, mais qui restent autonomes pour s’alimenter ou s’orienter dans leur environnement. Ces distinctions, rappelées par Service-Public.fr, conditionnent directement les montants et les prestations accordées. Seuls les GIR 1 à 4 permettent d’accéder à l’Allocation personnalisée d’autonomie :

GIR 5 et 6 : pas d’APA mais d’autres aides possibles Les personnes classées en GIR 5 et 6 ne sont pas éligibles à l’APA, car elles sont jugées suffisamment autonomes pour accomplir la majorité des actes du quotidien. En revanche, elles peuvent bénéficier d’aides ménagères, de prestations d’action sociale des caisses de retraite ou d’une aide financière pour l’aménagement du logement. Ces aides, bien que plus limitées, représentent un soutien important pour retarder l’installation d’une dépendance plus sévère.



Dans certains départements, des dispositifs spécifiques existent pour renforcer l’accompagnement des seniors en GIR 5 ou 6, notamment par le biais des centres locaux d’information et de coordination.

Montants APA : des plafonds encadrés et susceptibles d’évoluer en 2026

environ 1 900 € pour le GIR 1,

1 600 € pour le GIR 2,

1 200 € pour le GIR 3

et environ 700 € pour le GIR 4. Ces montants représentent les plafonds théoriques des plans d’aide financés par les départements. Le montant exact dépend de l’évaluation individuelle, des besoins recensés et des revenus du senior.



En 2026, une revalorisation pourrait intervenir pour tenir compte de l’évolution des coûts des services à domicile, une possibilité actuellement étudiée par le Ministère des Solidarités. Les discussions portent également sur une harmonisation des pratiques départementales, afin de réduire les disparités entre territoires. Les plafonds APA dépendent du niveau de GIR :Ces montants représentent les plafonds théoriques des plans d’aide financés par les départements. Le montant exact dépend de l’évaluation individuelle, des besoins recensés et des revenus du senior.En 2026, une revalorisation pourrait intervenir pour tenir compte de l’évolution des coûts des services à domicile, une possibilité actuellement étudiée par le Ministère des Solidarités. Les discussions portent également sur une harmonisation des pratiques départementales, afin de réduire les disparités entre territoires.

Maintien à domicile : un enjeu central pour les seniors La majorité des seniors souhaitent rester à leur domicile le plus longtemps possible. Le classement en GIR et l’accès à l’APA jouent un rôle direct dans cette possibilité.



Les plans d’aide peuvent financer des heures d’aide à domicile, l’achat d’équipements comme des barres d’appui, des protections, des lits médicalisés ou des solutions facilitant la mobilité.



Les services d’accompagnement permettent de maintenir une vie sociale active et de réduire les risques d’hospitalisation ou de dégradation rapide de l’autonomie.



Les départements adaptent régulièrement les plans d’aide en fonction de l’évolution de l’état de santé, ce qui permet une prise en charge progressive et ciblée.

Évolutions possibles début 2026 : vers un renforcement de la continuité de parcours amélioration du suivi des personnes en GIR 1 et 2,

simplification des démarches pour les aidants,

et renforcement des dispositifs de répit. Certaines orientations visent également à mieux intégrer l’évaluation AGGIR dans le parcours de santé, afin d’éviter les ruptures lors des hospitalisations ou des retours à domicile.



Le gouvernement souhaite également développer la prévention pour retarder l’entrée en dépendance, notamment via des bilans réguliers ou des actions locales de dépistage.



Aucune mesure réglementaire n’a encore été publiée, mais les services départementaux anticipent déjà une hausse des demandes d’évaluation en 2026. Les discussions en cours suggèrent plusieurs pistes pour début 2026 :Certaines orientations visent également à mieux intégrer l’évaluation AGGIR dans le parcours de santé, afin d’éviter les ruptures lors des hospitalisations ou des retours à domicile.Le gouvernement souhaite également développer la prévention pour retarder l’entrée en dépendance, notamment via des bilans réguliers ou des actions locales de dépistage.Aucune mesure réglementaire n’a encore été publiée, mais les services départementaux anticipent déjà une hausse des demandes d’évaluation en 2026.

Une clé de compréhension indispensable pour les familles Comprendre les niveaux GIR est essentiel pour organiser l’accompagnement d’un proche en perte d’autonomie. Ces critères conditionnent l’accès à l’APA et orientent les solutions disponibles : maintien à domicile, accueil de jour, hébergement temporaire ou entrée en établissement.



Les informations publiées par Service-Public.fr et le Ministère des Solidarités confirment que la grille AGGIR restera la référence nationale en 2026, même si certaines améliorations sont envisagées pour mieux tenir compte des situations de fragilité cognitive ou sociale. Pour les seniors comme pour les aidants, maîtriser ces règles permet de mieux anticiper les étapes à venir.

Sources : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10009, https://solidarites.gouv.fr/perte-dautonomie-evaluation-et-aides

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