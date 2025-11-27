De l'importance de développer une culture préventive du vieillissement

L’adaptation des infrastructures et des services

Le développement de la formation

La valorisation de la participation citoyenne des seniors

Sur ce point, les indicateurs mentionnés plus haut, comme la transition démographique, les questions liées au pouvoir d’achat des actifs d’aujourd’hui –qui seront les retraités de demain –et les incertitudes pesant sur le système des retraites sont autant de facteurs qui risquent d’aggraver la situation.Par ailleurs, face aux défis démographiques liés au vieillissement de la population, il est impératif d’engager une transition vers une culture fondée sur la prévention.Cette démarche vise à assurer une meilleure qualité de vie aux personnes âgées tout en renforçant la résilience de nos structures sociales et de santé.L'Observatoire Seniors et société porté par la mutuelle Intégrance, l’AD-PA et l’association Citoyennage appelle ainsi au développement d'une culture préventive du vieillissement, à considérer comme un levier essentiel des politiques publiques de santé et d’inclusion. Cela pourrait se traduire par :Une société préventive suppose de penser globalement notre société, tant sur le plan de la santé que de l’aménagement du territoire. Cela implique des infrastructures accessibles (transports adaptés, logements sécurisés, espaces publics inclusifs) ainsi que des services dédiés (plateformes d'information, accompagnement numérique, services de proximité).Former les professionnels, les aidants, ainsi que le grand public est essentiel. Les campagnes de sensibilisation sur l'importance du dépistage précoce et des pratiques favorisant le bien vieillir sont des leviers clés.De plus, la mise en place de plans de formation et de sensibilisation en entreprise pour accompagner les futurs retraités, ainsi qu’un meilleur accès à l’information sur les dispositifs publics et privés existants, constituent des priorités.Il convient de reconnaître et de promouvoir le rôle actif des seniors dans la société quelle que soit leur situation.Leur engagement dans des activités sociales, culturelles, et civiques doit être encouragé, contribuant à leur épanouissement personnel et au renforcement du tissu social.L’adoption d’une culture préventive du vieillissement représente un enjeu stratégique majeur pour notre société. Elle nécessite une mobilisation concertée des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des acteurs de la santé, et de la société civile.En investissant dans la prévention, nous construisons une société plus inclusive, plus solidaire, et préparée aux défis de demain.