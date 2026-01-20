Actualité Médicale Covid long : cette protéine détectée dans le sang inquiète les chercheurs sur le risque d'Alzheimer Une étude américaine publiée en janvier 2026 révèle que les personnes souffrant de Covid long présentent une augmentation de 59% d'une protéine liée à la maladie d'Alzheimer dans leur sang. En France, 1,4 million de personnes sont déjà touchées par Alzheimer. Cette découverte soulève des questions majeures pour les millions de seniors ayant contracté le virus.

Une protéine marqueur d'Alzheimer en hausse de 59% chez les malades du Covid long Des chercheurs de l'Université Stony Brook (État de New York) viennent de publier une étude qui alerte la communauté scientifique. Leurs travaux, parus dans la revue eBioMedicine en janvier 2026, montrent que les personnes souffrant de troubles neurocognitifs après un Covid présentent un taux anormalement élevé de protéine tau dans leur sang.



Cette protéine, appelée pTau-181, est un marqueur reconnu des maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer. L'étude révèle une augmentation moyenne de 59% de cette protéine chez les 227 participants atteints de Covid long, par rapport à leurs propres niveaux sanguins mesurés avant leur infection.



"La présence de tau à des niveaux plus élevés dans le sang est un biomarqueur connu de lésions cérébrales durables", explique le Pr Sean Clouston, auteur principal de l'étude et épidémiologiste à Stony Brook.

Les symptômes persistants après 18 mois aggravent le risque L'étude apporte une précision particulièrement préoccupante pour les personnes souffrant de Covid long depuis longtemps. Les chercheurs ont constaté que l'augmentation de la protéine tau était encore plus marquée chez les patients dont les symptômes neurologiques persistaient depuis plus de 18 mois.



Les symptômes concernés incluent le brouillard mental (confusion, difficultés de concentration), les vertiges, les maux de tête persistants, ainsi que l'altération du goût et de l'odorat.



"Ces résultats suggèrent que le Covid long pourrait s'aggraver avec le temps et entraîner des modifications des symptômes neurologiques ou des troubles cognitifs qui s'accentuent", avertit le Pr Clouston. Ce constat "pourrait présager une détérioration des fonctions cognitives avec l'âge".

Ce que cela signifie pour les 1,4 million de Français touchés par Alzheimer 1,4 million de personnes vivent actuellement avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Ce chiffre pourrait atteindre 2,2 millions en 2050.



Les chercheurs restent toutefois prudents. Le Pr Benjamin J. Luft, co-auteur de l'étude et directeur du programme santé de Stony Brook, souligne qu'il s'agit "de l'une des premières études à montrer qu'un virus peut contribuer au développement d'une production anormale de protéine tau au fil du temps".



Il précise cependant que des recherches supplémentaires, notamment par imagerie cérébrale, sont nécessaires pour confirmer si cette augmentation de tau dans le sang correspond réellement à une accumulation dans le cerveau, comme c'est le cas chez les patients Alzheimer. En France, selon France Alzheimer vivent actuellement avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Ce chiffre pourrait atteindre 2,2 millions en 2050.Les chercheurs restent toutefois prudents. Le Pr Benjamin J. Luft, co-auteur de l'étude et directeur du programme santé de Stony Brook, souligne qu'il s'agitIl précise cependant que des recherches supplémentaires, notamment par imagerie cérébrale, sont nécessaires pour confirmer si cette augmentation de tau dans le sang correspond réellement à une accumulation dans le cerveau, comme c'est le cas chez les patients Alzheimer.

Ce qu'il faut retenir et surveiller



Les chercheurs recommandent de consulter un médecin en cas de troubles cognitifs persistants après une infection Covid. Un suivi neurologique peut être envisagé pour les personnes les plus touchées.



L'étude ouvre également des perspectives importantes pour la prévention. Selon le Pr Luft, ces découvertes ont "des implications importantes pour le développement de vaccins et de traitements efficaces visant à prévenir une infection aiguë avant qu'elle ne s'installe". Pour plus d'informations sur la maladie d'Alzheimer, consultez le site de Si vous avez eu le Covid et que vous souffrez de symptômes persistants depuis plus de 18 mois (brouillard mental, vertiges, perte de goût ou d'odorat), cette étude invite à la vigilance sans pour autant céder à l'alarmisme.Les chercheurs recommandent de consulter un médecin en cas de troubles cognitifs persistants après une infection Covid. Un suivi neurologique peut être envisagé pour les personnes les plus touchées.L'étude ouvre également des perspectives importantes pour la prévention. Selon le Pr Luft, ces découvertes ont. Pour plus d'informations sur la maladie d'Alzheimer, consultez le site de Santé publique France

Sources :

- Étude eBioMedicine (Yang et al., DOI: 10.1016/j.ebiom.2025.106106), janvier 2026

- Communiqué Université Stony Brook, 12 janvier 2026

- France Alzheimer, mars 2025

Par Par Régis Mayer | Publié le 20/01/2026 à 15:00



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