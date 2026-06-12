Coupe du monde de football : regarder les matchs depuis votre canapé contribue à votre bien-être

Le spectateur que la science a longtemps ignoré
La Coupe du monde s'est ouverte jeudi en Amérique du Nord, et avec elle un mois de matchs servis jusque dans la nuit. Le réflexe collectif est connu : on s'installe, on regarde, et on culpabilise un peu.
Car tout le monde vous le répète, le sport est bon pour la santé, à condition de le pratiquer. Le spectateur, lui, passerait pour le mauvais élève de l'histoire, vissé à son canapé pendant que les autres transpirent.
Or c'est précisément cette évidence que la recherche est en train de retourner. Plusieurs équipes universitaires se sont penchées non pas sur ceux qui jouent, mais sur ceux qui regardent, et ce qu'elles ont trouvé ne ressemble pas à du temps perdu.
Car tout le monde vous le répète, le sport est bon pour la santé, à condition de le pratiquer. Le spectateur, lui, passerait pour le mauvais élève de l'histoire, vissé à son canapé pendant que les autres transpirent.
Or c'est précisément cette évidence que la recherche est en train de retourner. Plusieurs équipes universitaires se sont penchées non pas sur ceux qui jouent, mais sur ceux qui regardent, et ce qu'elles ont trouvé ne ressemble pas à du temps perdu.
Ce que 7 249 Anglais ont appris aux chercheurs
L'enquête la plus solide vient d'Angleterre. Des chercheurs de l'université Anglia Ruskin, à Cambridge, ont analysé les réponses de 7 249 adultes de 16 à 85 ans interrogés dans le cadre de la Taking Part Survey, une vaste collecte de données commandée par le gouvernement britannique.
Le résultat, publié dans la revue Frontiers in Public Health, est sans appel : les personnes qui ont assisté à un événement sportif en direct dans l'année affichent une satisfaction de vie plus élevée, un sentiment plus net que leur existence « vaut la peine », et surtout moins de solitude que les autres.
Le niveau de l'événement ne change rien à l'affaire. Du tournoi de village au match professionnel, l'effet mesuré reste le même, ce qui suggère que le bénéfice ne vient pas du spectacle lui-même mais de ce qui se joue autour.
Et le canapé dans tout ça ? Les mêmes auteurs citent d'autres travaux selon lesquels regarder du sport à la télévision ou en ligne est aussi associé à un meilleur bien-être, avec des symptômes dépressifs moins marqués chez les spectateurs réguliers, et un effet qui se renforce avec la fréquence de visionnage.
La dépression touche près d'un adulte sur six en France selon le dernier Baromètre de Santé publique France, un panorama que l'Assurance maladie détaille dans son dossier consacré à la dépression. Autant dire que la piste d'un levier gratuit et accessible n'a rien d'anecdotique.
Le résultat, publié dans la revue Frontiers in Public Health, est sans appel : les personnes qui ont assisté à un événement sportif en direct dans l'année affichent une satisfaction de vie plus élevée, un sentiment plus net que leur existence « vaut la peine », et surtout moins de solitude que les autres.
Le niveau de l'événement ne change rien à l'affaire. Du tournoi de village au match professionnel, l'effet mesuré reste le même, ce qui suggère que le bénéfice ne vient pas du spectacle lui-même mais de ce qui se joue autour.
Et le canapé dans tout ça ? Les mêmes auteurs citent d'autres travaux selon lesquels regarder du sport à la télévision ou en ligne est aussi associé à un meilleur bien-être, avec des symptômes dépressifs moins marqués chez les spectateurs réguliers, et un effet qui se renforce avec la fréquence de visionnage.
La dépression touche près d'un adulte sur six en France selon le dernier Baromètre de Santé publique France, un panorama que l'Assurance maladie détaille dans son dossier consacré à la dépression. Autant dire que la piste d'un levier gratuit et accessible n'a rien d'anecdotique.
Des cerveaux de spectateurs passés à l'IRM
Reste la question que personne n'osait poser : que se passe-t-il à l'intérieur du crâne d'un spectateur ? Une équipe japonaise de l'université Waseda, à Tokyo, a voulu en avoir le cœur net, et je dois dire que sa méthode force le respect.
Les chercheurs, menés par le professeur Shintaro Sato, ont enchaîné trois études complémentaires publiées dans la revue Sport Management Review. La première a passé au crible les données de 20 000 résidents japonais, et elle confirme le lien entre visionnage régulier de sport et bien-être déclaré.
La deuxième, conduite sur 208 volontaires, a comparé les disciplines entre elles. Le résultat amuse autant qu'il intrigue : les sports populaires comme le baseball ou le football dopent davantage le moral que les disciplines plus confidentielles comme le golf.
Mais c'est la troisième étude qui change la donne. Quatorze participants ont visionné des séquences sportives pendant qu'une IRM enregistrait leur activité cérébrale en temps réel.
Le verdict est tombé : le simple fait de regarder active les circuits de la récompense, ces zones du cerveau associées au plaisir et à la motivation. Sauf que l'imagerie a révélé autre chose, et c'est là que l'histoire devient vertigineuse.
Chez les personnes qui regardent du sport fréquemment, le volume de matière grise est plus important dans ces mêmes régions de la récompense. Autrement dit, le visionnage répété pourrait remodeler lentement, physiquement, la structure du cerveau du spectateur.
Nous voilà loin du cliché du téléspectateur passif. Pour les auteurs, regarder régulièrement des sports populaires constitue un véritable « remède » accessible pour améliorer son bien-être, et le mot est du professeur Sato lui-même.
Les chercheurs, menés par le professeur Shintaro Sato, ont enchaîné trois études complémentaires publiées dans la revue Sport Management Review. La première a passé au crible les données de 20 000 résidents japonais, et elle confirme le lien entre visionnage régulier de sport et bien-être déclaré.
La deuxième, conduite sur 208 volontaires, a comparé les disciplines entre elles. Le résultat amuse autant qu'il intrigue : les sports populaires comme le baseball ou le football dopent davantage le moral que les disciplines plus confidentielles comme le golf.
Mais c'est la troisième étude qui change la donne. Quatorze participants ont visionné des séquences sportives pendant qu'une IRM enregistrait leur activité cérébrale en temps réel.
Le verdict est tombé : le simple fait de regarder active les circuits de la récompense, ces zones du cerveau associées au plaisir et à la motivation. Sauf que l'imagerie a révélé autre chose, et c'est là que l'histoire devient vertigineuse.
Chez les personnes qui regardent du sport fréquemment, le volume de matière grise est plus important dans ces mêmes régions de la récompense. Autrement dit, le visionnage répété pourrait remodeler lentement, physiquement, la structure du cerveau du spectateur.
Nous voilà loin du cliché du téléspectateur passif. Pour les auteurs, regarder régulièrement des sports populaires constitue un véritable « remède » accessible pour améliorer son bien-être, et le mot est du professeur Sato lui-même.
Pourquoi il vaut mieux ne pas regarder seul
Avant de transformer votre salon en tribune officielle, un garde-fou s'impose, et les chercheurs anglais le posent eux-mêmes. Toutes ces données sont corrélationnelles, ce qui signifie qu'elles montrent une association, pas une preuve de cause à effet.
Le niveau de revenus ou la taille du cercle amical pourraient expliquer une partie de l'écart. Personne ne vous promet donc que trente jours de matchs guériront quoi que ce soit, et un moral durablement en berne se parle d'abord avec votre médecin traitant.
D'où le détail qui change tout : l'effet se nourrit du partage. Un match regardé avec un proche, commenté au téléphone avec un ami ou suivi dans un café vaut mieux qu'un match consommé en silence.
La Coupe du monde s'étire jusqu'au 19 juillet, soit cinq semaines de rendez-vous gratuits, programmés et fédérateurs. Pour une fois que la science nous autorise à rester dans le canapé, ce serait dommage de bouder notre plaisir, à condition d'y inviter du monde.
Le niveau de revenus ou la taille du cercle amical pourraient expliquer une partie de l'écart. Personne ne vous promet donc que trente jours de matchs guériront quoi que ce soit, et un moral durablement en berne se parle d'abord avec votre médecin traitant.
Sur le même sujet :Il reste que les mécanismes identifiés par les chercheurs pointent tous dans la même direction : le bénéfice naît du sentiment d'appartenance. Vibrer pour la même équipe que des millions d'autres, c'est appartenir à un groupe sans bouger de chez soi.
Retraite : cette étude sur 8 998 Européens révèle quand le choc psychologique arrive vraiment
Retraite : cette étude sur 8 998 Européens révèle quand le choc psychologique arrive vraiment
D'où le détail qui change tout : l'effet se nourrit du partage. Un match regardé avec un proche, commenté au téléphone avec un ami ou suivi dans un café vaut mieux qu'un match consommé en silence.
La Coupe du monde s'étire jusqu'au 19 juillet, soit cinq semaines de rendez-vous gratuits, programmés et fédérateurs. Pour une fois que la science nous autorise à rester dans le canapé, ce serait dommage de bouder notre plaisir, à condition d'y inviter du monde.