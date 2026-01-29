Art de vivre Côtes de Bourg : les vins de Château Beaulieu Par Régis Mayer | Publié le 29/01/2026 à 03:00 | mis à jour le 04/05/2026 à 08:59 Quand certains partent d’autres arrivent. Alors que le vignoble bordelais est le triste théâtre de l’arrachage de vignes, on peut voir à contre-courant, quelques entrepreneurs qui investissent dans un vignoble. C’est le cas de Vincent Rouaix qui a acquis en 2019 le domaine du Château Beaulieu. Un vignoble situé en Côtes de Bourg.





Ici les villages sont restés authentiques, les maisons troglodytes sont toujours habitées et les domaines viticoles ont su garder un esprit familial et artisanal. Cela avec un véritable sens de l’accueil et de la transmission ».



Autant de points qui ont su convaincre Vincent Rouaix de s’investir dans cette région.



Géographiquement, l’appellation AOC Côtes de Bourg est située à 35 kilomètres au nord de Bordeaux sur la rive droite de la Dordogne. Surnommé la « petite Suisse de Gironde » ce terroir de côteaux et de vallons s’étend sur les territoires de quinze communes de Bourg jusqu’à Blaye.



C’est là que tout au long d’une route de corniche sont installés près de 170 viticulteurs indépendants. Vincent Rouaix est désormais l’un d’entre eux et cela, depuis le rachat en 2021 de cette propriété située dans la commune de Samonac.



Mais le meilleur des entrepreneurs ne devient pas vigneron par magie et, pour ce patron venu d’une entreprise numérique, l’essentiel était de s’entourer de personnalités au savoir-faire incontestable.



C’est ce qu’il a su faire en s’adressant à Hubert de Boüard pour repenser le domaine et à Victor Ribeiro qui dirige au quotidien son exploitation. Ce dernier a à son actif la gestion et la transformation de propriétés viticoles en agriculture biologique.



Respecter l’histoire d’un vignoble tout en y intégrant les nouvelles méthodes biologiques font partie de ses objectifs. Château Beaulieu en est la continuité.



Dans le domaine, la gamme des vins repose sur des cépages soigneusement sélectionnés. En rouge on trouve le merlot, le malbec, le cabernet sauvignon et le cabernet franc.



Pour les vins blancs, c’est le sémillon ainsi que les sauvignons blancs et gris. Une large palette qui permet de composer des cuvées d’une belle complexité qui sont à l’image des Côtes de Bourg.



En tout, ce sont quatre rouges, deux blancs, un rosé, un pétillant et moelleux qui composent le choix proposé par le Château Beaulieu.



Ce qui caractérise ce nouveau catalogue, c’est la volonté de monter en gamme et d’offrir des vins de qualités ayant bénéficié d’un élevage sélectif. Des choix que l’on retrouve dans la sélection que nous avons pu tester.



En rosé, La Brume de Beaulieu est un assemblage de merlot et de cabernet franc qui aboutit à un vin léger et frais où l’on apprécie sa minéralité.



C’est un vin gourmand où l’on retient des notes de fruits rouges avec une finale séduisante. Il est proposé à 8 € ce qui est tout à fait raisonnable.



En rouge, on retiendra l’Elan et le Vitis Amphore qui sont le symbole de la montée en gamme du domaine. L’un et l’autre sont des mono cépages qui soulignent cette exigence de qualité.



L’Elan rouge, issu des parcelles historiques du domaine, est élaboré en 100% cabernet franc. Il bénéficie d’une vinification et d’un élevage de 20 mois intégralement en amphore.



Une méthode qui met en valeur les arômes et adoucit les tanins. Avec une robe d’une belle densité, l’Elan dégage un nez de petits fruits noirs.



En bouche, outre le cassis on retrouve une mâche crémeuse et épicée avec des tannins souples et frais. L’Elan est disponible chez les cavistes au prix de 45€.



Autre vin rouge, autre mono cépage et autre vin élevé en amphore : Le Vitis Amphore du Château Beaulieu est un 100% malbec issu de parcelles argilo-calcaires enrichies de graves.



Comme pour les autres vins les vendanges sont effectuées manuellement et il est vinifié en amphore avec un vieillissement de 24 mois.



Dans le verre, il révèle une robe d’un rouge sombre avant d’offrir un nez épicé avec quelques notes poivrées. En bouche, on retrouve ces notes d’épices, de café et de chocolat.



Avec une belle mâche qui se prolonge dans une longueur soyeuse. 35€ le flacon chez les cavistes.



Constituée d’une belle chartreuse du XVIIIe siècle, le Château Beaulieu pratique également l’oenotourisme et dispose de sept chambres qui permettent de recevoir des invités.



Classé Meublé tourisme cinq étoiles, il bénéficie d’une piscine chauffée et d’une salle de sports et offre un service de conciergerie.



Château Beaulieu, 9 chemin de Beaulieu, 33710 Samonac,

[email protected]



« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »



Joël Chassaing-Cuvillier





« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération » Comme le souligne Vincent Rouaix : « nous sommes loin de l’image prestigieuse des grands châteaux bordelais. Le village de Bourg avec sa vue panoramique sur l’eau aux faux airs de Léman est magnifique.Ici les villages sont restés authentiques, les maisons troglodytes sont toujours habitées et les domaines viticoles ont su garder un esprit familial et artisanal. Cela avec un véritable sens de l’accueil et de la transmission ».Autant de points qui ont su convaincre Vincent Rouaix de s’investir dans cette région.Géographiquement, l’appellation AOC Côtes de Bourg est située à 35 kilomètres au nord de Bordeaux sur la rive droite de la Dordogne. Surnommé la « petite Suisse de Gironde » ce terroir de côteaux et de vallons s’étend sur les territoires de quinze communes de Bourg jusqu’à Blaye.C’est là que tout au long d’une route de corniche sont installés près de 170 viticulteurs indépendants. Vincent Rouaix est désormais l’un d’entre eux et cela, depuis le rachat en 2021 de cette propriété située dans la commune de Samonac.Mais le meilleur des entrepreneurs ne devient pas vigneron par magie et, pour ce patron venu d’une entreprise numérique, l’essentiel était de s’entourer de personnalités au savoir-faire incontestable.C’est ce qu’il a su faire en s’adressant à Hubert de Boüard pour repenser le domaine et à Victor Ribeiro qui dirige au quotidien son exploitation. Ce dernier a à son actif la gestion et la transformation de propriétés viticoles en agriculture biologique.Respecter l’histoire d’un vignoble tout en y intégrant les nouvelles méthodes biologiques font partie de ses objectifs. Château Beaulieu en est la continuité.Dans le domaine, la gamme des vins repose sur des cépages soigneusement sélectionnés. En rouge on trouve le merlot, le malbec, le cabernet sauvignon et le cabernet franc.Pour les vins blancs, c’est le sémillon ainsi que les sauvignons blancs et gris. Une large palette qui permet de composer des cuvées d’une belle complexité qui sont à l’image des Côtes de Bourg.En tout, ce sont quatre rouges, deux blancs, un rosé, un pétillant et moelleux qui composent le choix proposé par le Château Beaulieu.Ce qui caractérise ce nouveau catalogue, c’est la volonté de monter en gamme et d’offrir des vins de qualités ayant bénéficié d’un élevage sélectif. Des choix que l’on retrouve dans la sélection que nous avons pu tester.En rosé, La Brume de Beaulieu est un assemblage de merlot et de cabernet franc qui aboutit à un vin léger et frais où l’on apprécie sa minéralité.C’est un vin gourmand où l’on retient des notes de fruits rouges avec une finale séduisante. Il est proposé à 8 € ce qui est tout à fait raisonnable.En rouge, on retiendra l’Elan et le Vitis Amphore qui sont le symbole de la montée en gamme du domaine. L’un et l’autre sont des mono cépages qui soulignent cette exigence de qualité.L’Elan rouge, issu des parcelles historiques du domaine, est élaboré en 100% cabernet franc. Il bénéficie d’une vinification et d’un élevage de 20 mois intégralement en amphore.Une méthode qui met en valeur les arômes et adoucit les tanins. Avec une robe d’une belle densité, l’Elan dégage un nez de petits fruits noirs.En bouche, outre le cassis on retrouve une mâche crémeuse et épicée avec des tannins souples et frais. L’Elan est disponible chez les cavistes au prix de 45€.Autre vin rouge, autre mono cépage et autre vin élevé en amphore : Le Vitis Amphore du Château Beaulieu est un 100% malbec issu de parcelles argilo-calcaires enrichies de graves.Comme pour les autres vins les vendanges sont effectuées manuellement et il est vinifié en amphore avec un vieillissement de 24 mois.Dans le verre, il révèle une robe d’un rouge sombre avant d’offrir un nez épicé avec quelques notes poivrées. En bouche, on retrouve ces notes d’épices, de café et de chocolat.Avec une belle mâche qui se prolonge dans une longueur soyeuse. 35€ le flacon chez les cavistes.Constituée d’une belle chartreuse du XVIIIe siècle, le Château Beaulieu pratique également l’oenotourisme et dispose de sept chambres qui permettent de recevoir des invités.Classé Meublé tourisme cinq étoiles, il bénéficie d’une piscine chauffée et d’une salle de sports et offre un service de conciergerie.Château Beaulieu, 9 chemin de Beaulieu, 33710 Samonac,Joël Chassaing-Cuvillier





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