Aides à domicile Comment sécuriser un proche à distance ? Par Régis Mayer | Publié le 03/02/2026 à 02:33 Sécuriser un proche à distance est devenu une préoccupation centrale pour de nombreuses familles. Éloignement géographique, perte d’autonomie progressive, risque de chute ou de malaise... Certaines situations rendent la vigilance plus complexe au quotidien. Pourtant, il existe aujourd’hui des solutions concrètes pour veiller sur un proche, même sans être présent physiquement. Entre téléassistance et dispositifs d’alerte, plusieurs systèmes permettent de renforcer la sécurité tout en respectant l’autonomie de la personne concernée.

Sécuriser un proche à distance : identifier les situations à risque La chute reste l’un des principaux risques, notamment en cas de perte d’autonomie chez les personnes âgées, de troubles de l’équilibre ou de problèmes de santé.



Un malaise, une fatigue soudaine ou une simple difficulté à se relever peuvent également évoluer vers une situation critique si aucune aide n’intervient à temps.



Ces incidents surviennent souvent lors d’actes ordinaires de la vie quotidienne, ce qui les rend d’autant plus difficiles à anticiper et accentue la pression ressentie par l’aidant ou le parent concerné.



Identifier ces risques constitue ainsi la première étape pour sécuriser efficacement votre proche.

​La téléassistance à domicile : un système d’alerte fiable en cas d’urgence



Votre proche, équipé d’un bracelet, d’un pendentif ou d’un médaillon, peut déclencher une alerte par une simple pression sur un bouton en cas de chute ou de malaise.



Le signal est alors transmis à une centrale reliée à une plateforme, active jour et nuit. Un appel est immédiatement lancé pour évaluer la situation et organiser, si nécessaire, une intervention ou contacter les secours.



Ce service de téléassistance permet de sécuriser toutes les personnes vivant seuls à son domicile, tout en leur laissant une réelle autonomie. La téléassistance à domicile repose sur un système simple et éprouvé, conçu pour réagir rapidement en situation d’urgence.Votre proche, équipé d’un bracelet, d’un pendentif ou d’un médaillon, peut déclencher une alerte par une simple pression sur un bouton en cas de chute ou de malaise.Le signal est alors transmis à une centrale reliée à une plateforme, active jour et nuit. Un appel est immédiatement lancé pour évaluer la situation et organiser, si nécessaire, une intervention ou contacter les secours.Ce service de téléassistance permet de sécuriser toutes les personnes vivant seuls à son domicile, tout en leur laissant une réelle autonomie.

​Objets connectés : anticiper les chutes et les malaises Pour compléter la téléassistance à domicile, certains dispositifs connectés permettent d’agir en amont, avant même qu’une alerte ne soit déclenchée manuellement.



La détection automatique de chute repose sur des capteurs de mouvement capables d’identifier une chute lourde ou une immobilité anormale.



En cas de chute ou de malaise, le signal est transmis sans action du bénéficiaire, ce qui s’avère particulièrement utile lorsqu'une personne âgée n’est pas en mesure d’appuyer sur un bouton.



D’autres équipements, comme la montre connectée, le bracelet détecteur de chute ainsi que le pendentif en forme de médaillon, assurent un suivi continu de l’activité quotidienne.



Certains modèles fonctionnent aussi à l’extérieur, dans le cadre d’une téléassistance mobile, afin de sécuriser votre proche lors de ses déplacements.

​Adapter le domicile pour limiter les accidents Sécuriser votre proche passe aussi par une attention portée à son domicile. De nombreux accidents surviennent dans la salle de bain, les escaliers ainsi que les espaces mal éclairés.



éduire le risque de chute implique parfois des ajustements simples. Pensez à dégager les passages, fixer les tapis, améliorer l’éclairage et n'hésitez pas à installer des barres d’appui.



Si votre proche souffre d'une perte d’autonomie ou d'une situation de handicap, une aide à domicile ou l’intervention d’un professionnel permet d’évaluer les aménagements nécessaires.



Ces mesures de prévention, une fois mises en place, participent activement au maintien à domicile en toute sécurité.



En optant pour la téléassistance à domicile et des dispositifs de sécurité, il est possible d'agir rapidement sans attendre qu’une situation critique survienne.



Gardez en tête que même avec un système performant, la sécurité repose aussi sur une organisation fiable. Maintenir un contact régulier avec votre proche, par appel ou message, permet de détecter plus vite un problème inhabituel.



S’appuyer sur un relais local fait souvent la différence (voisin de confiance, membre de la famille, etc.).





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