Autres Actualités Christina Chung chez Chanel : quand l'élégance n'a pas d'âge Par Régis Mayer | Publié le 30/01/2026 à 07:00 Lors du dernier défilé Chanel Haute Couture, une silhouette a particulièrement retenu l’attention. Une allure calme, un port de tête assuré, une élégance qui ne cherche pas à impressionner mais qui s’impose naturellement. Son nom : Christina Chung.

Mannequin pour Chanel Haute Couture à 60 ans Cela fait déjà plus de vingt ans que les créateurs de mode et notamment du luxe (de Hermès à Louis Vuitton en passant par bien d’autres grands noms) font appel, régulièrement, à des mannequins seniors et en voici une nouvelle illustration !



Mannequin hongkongaise d’une soixantaine d’années, Christina Chung a défilé cette semaine pour la prestigieuse maison Chanel, rappelant au monde de la mode -et bien au-delà- une vérité trop souvent oubliée : le style et la beauté ne disparaissent pas avec les années, ils se transforment.



Une apparition qui fait sens Longtemps, les podiums ont été réservés à une image très étroite de la jeunesse. Mais les temps changent. En intégrant des mannequins de 40, 50, 60 ans et plus dans ses défilés, Chanel envoie un message fort : l’élégance est une question de présence, pas d’âge.



Christina Chung n’était pas là pour “représenter” une tranche d’âge, mais pour incarner l’esprit Chanel : une femme libre, sûre d’elle, raffinée, dont l’histoire personnelle enrichit le vêtement qu’elle porte.

Le charme de l’expérience Ce qui frappe chez Christina Chung, ce n’est pas seulement son allure, mais ce qu’elle dégage. Une assurance tranquille, une relation au corps apaisée, une élégance née de l’expérience. Là où la jeunesse séduit par l’énergie, la maturité fascine par la profondeur.



Sur le podium, chaque pas semblait raconter quelque chose : une vie vécue, des choix assumés, une confiance acquise avec le temps. Une vision de la beauté dans laquelle beaucoup de femmes peuvent enfin se reconnaître.

Chanel et la maturité assumée La maison Chanel n’en est pas à son premier geste fort en matière d’inclusivité, mais ce défilé marque un tournant symbolique. Il affirme que le luxe ne s’adresse pas à un âge, mais à une attitude.



À travers des silhouettes intemporelles, des coupes impeccables et une mise en scène sobre, Chanel rappelle que la vraie modernité consiste parfois à revenir à l’essentiel : mettre en valeur les femmes telles qu’elles sont, à chaque étape de leur vie.

Un message inspirant pour toutes Voir Christina Chung défiler chez Chanel, c’est bien plus qu’un moment de mode. C’est une invitation à regarder différemment le temps qui passe. À comprendre que vieillir n’est pas une perte, mais une accumulation de force, de style et de liberté.



Pour toutes celles et ceux qui lisent ces lignes, ce défilé envoie un message clair : il n’est jamais trop tard pour être visible, élégante et inspirante. Et si la vraie haute couture, finalement, était d’oser être soi à tout âge ?





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