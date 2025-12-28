Nutrition Chocolat noir et vieillissement : combien faut-il en manger pour en profiter ? Par Régis Mayer | Publié le 28/12/2025 à 08:41 Une étude britannique vient de révéler que la théobromine, un composé présent dans le cacao, serait associée à un ralentissement du vieillissement biologique. Mais avant de vous ruer sur les tablettes, voici ce qu'il faut vraiment savoir pour en tirer des bénéfices. Partager : W f X in @

Ce que révèle cette nouvelle étude sur le chocolat noir Des chercheurs du King's College de Londres viennent de publier des résultats qui font parler d'eux dans la revue scientifique Aging. Leur découverte : les personnes présentant des taux sanguins élevés de théobromine, un composé naturellement présent dans le cacao, affichent des marqueurs biologiques de vieillissement plus lents que les autres.



Pour parvenir à cette conclusion, l'équipe a analysé les échantillons sanguins de 1 669 participants issus de deux cohortes européennes. La première regroupait 509 femmes britanniques, la seconde 1 160 hommes et femmes en Allemagne. Les chercheurs ont mesuré les niveaux de théobromine dans le sang, puis les ont comparés à des marqueurs épigénétiques du vieillissement, notamment l'horloge GrimAge qui permet d'estimer l'âge biologique réel des cellules.



Résultat : dans les deux groupes, les individus ayant les concentrations les plus élevées de théobromine présentaient un âge biologique inférieur à leur âge chronologique. L'association restait significative même après avoir pris en compte d'autres facteurs comme la caféine ou l'indice de masse corporelle.

La théobromine, cette molécule que vous consommez peut-être déjà La théobromine est un alcaloïde végétal qui donne au chocolat noir son goût amer caractéristique. Contrairement à la caféine, elle n'a pas d'effet stimulant prononcé mais possède des propriétés antioxydantes reconnues.



Cette molécule est présente en forte concentration dans les fèves de cacao, et donc dans le chocolat noir. Plus le pourcentage de cacao est élevé, plus la teneur en théobromine est importante. Le chocolat au lait en contient beaucoup moins, et le chocolat blanc n'en contient pratiquement pas puisqu'il ne renferme pas de poudre de cacao.



Des études précédentes avaient déjà montré que la théobromine pouvait prolonger la durée de vie chez certains organismes comme les vers. Mais c'est la première fois qu'une telle association est observée chez l'être humain à l'échelle moléculaire, ce qui explique l'intérêt suscité par ces travaux.

Quelle quantité de chocolat noir consommer ? Si vous souhaitez intégrer le chocolat noir à votre alimentation pour ses potentiels bienfaits, les professionnels de santé s'accordent sur une recommandation : 20 à 30 grammes par jour, soit l'équivalent de 2 à 3 carrés d'une tablette standard.



Cette quantité permet de bénéficier des apports en flavonoïdes et en théobromine sans excès calorique. Car une tablette de 100 grammes apporte tout de même entre 500 et 600 calories, soit environ un quart des besoins quotidiens d'un adulte sédentaire.



Pour maximiser les bénéfices, privilégiez un chocolat contenant au moins 70% de cacao. Plus le pourcentage est élevé, plus la teneur en composés actifs est importante et moins le produit contient de sucre. Les chocolats à 85% ou 90% de cacao sont encore plus intéressants sur le plan nutritionnel, même si leur amertume peut rebuter certains palais.

Ce que l'étude ne dit pas : les limites à connaître Avant de considérer le chocolat noir comme une fontaine de jouvence, plusieurs nuances s'imposent. Les chercheurs eux-mêmes appellent à la prudence dans l'interprétation de leurs résultats.



D'abord, cette étude est observationnelle : elle montre une association statistique, mais ne prouve pas que la théobromine cause directement le ralentissement du vieillissement. Il est possible que les personnes qui consomment régulièrement du chocolat noir aient aussi d'autres habitudes de vie favorables à leur santé.



Ensuite, les mesures ont été effectuées à un instant précis. On ignore si une consommation régulière de chocolat noir permet de maintenir des niveaux élevés de théobromine dans le temps. Des essais cliniques sur plusieurs années seraient nécessaires pour le confirmer.



Enfin, le chocolat noir contient d'autres composés bénéfiques comme les polyphénols. L'effet observé pourrait résulter d'une action combinée de plusieurs molécules, et pas uniquement de la théobromine.

Comment bien choisir son chocolat noir

Le pourcentage de cacao : visez au minimum 70%, idéalement 80% ou plus pour une teneur optimale en théobromine et flavonoïdes.

: visez au minimum 70%, idéalement 80% ou plus pour une teneur optimale en théobromine et flavonoïdes. La liste des ingrédients : privilégiez les produits avec peu d'ingrédients. Le cacao ou la pâte de cacao doit figurer en première position, avant le sucre.

: privilégiez les produits avec peu d'ingrédients. Le cacao ou la pâte de cacao doit figurer en première position, avant le sucre. L'absence d'additifs : évitez les chocolats contenant des graisses végétales autres que le beurre de cacao, ou des arômes artificiels.

Le meilleur moment pour déguster votre carré de chocolat noir ? En fin de repas ou en collation dans l'après-midi. Sa richesse en fibres et en bonnes graisses contribue à prolonger la sensation de satiété et à limiter les envies de grignotage. Tous les chocolats noirs ne se valent pas. Pour faire le bon choix en rayon, voici les points à vérifier sur l'étiquette :Le meilleur moment pour déguster votre carré de chocolat noir ? En fin de repas ou en collation dans l'après-midi. Sa richesse en fibres et en bonnes graisses contribue à prolonger la sensation de satiété et à limiter les envies de grignotage.

Sources

- Saad R. et al., "Theobromine is associated with slower epigenetic ageing", revue Aging, 10 décembre 2025, https://www.aging-us.com/article/206344

- King's College London, communiqué de presse, décembre 2025

- EurekAlert, "Theobromine from cocoa linked to slower biological aging", décembre 2025, https://www.eurekalert.org/news-releases/1110123

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