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Cette vaisselle de grand-mère qui peut intoxiquer vos petits-enfants sans que vous le sachiez

Ces jolies assiettes fleuries héritées de votre mère ou chinées en brocante présentent un risque sanitaire majeur. 60 Millions de Consommateurs alerte : les faïences produites avant 1950 contiennent des doses toxiques de plomb et de cadmium qui migrent dans les aliments. Voici comment identifier le danger et protéger votre famille.



Un poison invisible dans vos placards 1900 et 1950, contiennent des quantités importantes de plomb et de cadmium dans leurs émaux décoratifs. Ces métaux lourds étaient alors couramment utilisés pour obtenir des couleurs vives et brillantes, notamment le rouge, l'orange et le jaune.



Le problème, c'est que ces substances toxiques ne restent pas sagement fixées sur la vaisselle. Elles migrent dans les aliments, particulièrement au contact de préparations acides comme la sauce tomate, le vinaigre, les agrumes, les cornichons ou le vin. La chaleur accélère encore ce phénomène : une soupe servie brûlante dans un bol ancien libère davantage de métaux qu'un plat froid.



« Le plomb ne s'épuise pas. Tant que l'émail existe, il peut continuer à migrer dans les aliments », alertent les experts du magazine. Autrement dit, une assiette centenaire reste aussi dangereuse qu'au premier jour. Un constat d'autant plus inquiétant que ces pièces sont souvent utilisées quotidiennement, transmises de génération en génération comme des trésors familiaux. L'alerte vient d'être lancée par 60 Millions de Consommateurs : les faïences et céramiques anciennes, produites entre, contiennent des quantités importantes de plomb et de cadmium dans leurs émaux décoratifs. Ces métaux lourds étaient alors couramment utilisés pour obtenir des couleurs vives et brillantes, notamment le rouge, l'orange et le jaune.Le problème, c'est que ces substances toxiques ne restent pas sagement fixées sur la vaisselle. Elles, particulièrement au contact de préparations acides comme la sauce tomate, le vinaigre, les agrumes, les cornichons ou le vin. La chaleur accélère encore ce phénomène : une soupe servie brûlante dans un bol ancien libère davantage de métaux qu'un plat froid., alertent les experts du magazine. Autrement dit, une assiette centenaire reste aussi dangereuse qu'au premier jour. Un constat d'autant plus inquiétant que ces pièces sont souvent utilisées quotidiennement, transmises de génération en génération comme des trésors familiaux.

Vos petits-enfants sont les plus vulnérables Le plomb est un neurotoxique redoutable, et les enfants y sont particulièrement sensibles. Leur organisme en croissance absorbe jusqu'à 50% du plomb ingéré, contre seulement 10% chez l'adulte. Même à faible dose, une exposition répétée peut provoquer des troubles du développement neurologique, des difficultés d'apprentissage, des problèmes de concentration et des troubles du comportement. Ces effets sont irréversibles.



Le cadmium, lui, s'accumule dans l'organisme pendant des décennies. Il attaque progressivement les reins et fragilise les os. Chez les seniors, il aggrave considérablement le risque d'ostéoporose et d'insuffisance rénale. L'Organisation mondiale de la santé classe d'ailleurs le cadmium comme cancérogène probable pour l'homme.



Le piège de ces intoxications, c'est qu'elles sont totalement silencieuses. Aucun goût, aucune odeur ne trahit la présence de ces métaux dans votre assiette. Les symptômes n'apparaissent qu'après des années d'exposition, quand les dégâts sont déjà installés. Vous pouvez ainsi empoisonner votre famille à petit feu pendant des années sans jamais vous en douter.

Comment reconnaître les pièces dangereuses

Les faïences décorées antérieures à 1950 , reconnaissables à leur style Art nouveau ou Art déco

, reconnaissables à leur style Art nouveau ou Art déco La vaisselle aux couleurs vives et brillantes, notamment rouge, orange, jaune ou vert vif — ces pigments étaient souvent à base de plomb

et brillantes, notamment rouge, orange, jaune ou vert vif — ces pigments étaient souvent à base de plomb Les pièces artisanales ou importées de pays hors Union européenne, sans certification

de pays hors Union européenne, sans certification Les céramiques fissurées, écaillées ou usées — la migration est alors maximale car l'émail protecteur est endommagé

— la migration est alors maximale car l'émail protecteur est endommagé Toute vaisselle achetée en brocante, vide-grenier, marché aux puces ou héritée sans traçabilité La tendance actuelle pour le vintage amplifie le problème. De nombreux Français, séduits par l'esthétique rétro, rapportent ces pièces anciennes chez eux pour les utiliser au quotidien. Un réflexe dangereux quand on ignore l'histoire sanitaire de ces objets. Certaines caractéristiques doivent immédiatement vous alerter. Les pièces à risque sont :La tendance actuelle pour le vintage amplifie le problème. De nombreux Français, séduits par l'esthétique rétro, rapportent ces pièces anciennes chez eux pour les utiliser au quotidien. Un réflexe dangereux quand on ignore l'histoire sanitaire de ces objets.

Comment protéger votre famille réservez la vaisselle ancienne à un usage strictement décoratif. Ne l'utilisez jamais pour servir, conserver ou réchauffer des aliments. C'est particulièrement crucial si des enfants ou des femmes enceintes sont présents dans votre foyer.



Si vous tenez absolument à savoir si vos pièces sont contaminées, des kits de détection du plomb existent. Vendus en pharmacie ou en ligne pour une dizaine d'euros, ils permettent de tester rapidement la surface de vos assiettes suspectes. Un simple frottement révèle la présence éventuelle de plomb par changement de couleur. En cas de résultat positif ou de doute, abstenez-vous définitivement d'utiliser ces pièces pour l'alimentation.



Pour la vaisselle du quotidien, privilégiez des produits conformes aux normes européennes, identifiables par le marquage CE ou la mention « apte au contact alimentaire ». La réglementation européenne impose des limites strictes de migration du plomb et du cadmium. Toutes les informations sont disponibles sur



Quant aux pièces héritées de votre grand-mère, elles méritent une belle place dans une vitrine ou sur une étagère. Mais plus jamais sur votre table familiale. La règle de prudence est simple et sans appel :. Ne l'utilisez jamais pour servir, conserver ou réchauffer des aliments. C'est particulièrement crucial si des enfants ou des femmes enceintes sont présents dans votre foyer.Si vous tenez absolument à savoir si vos pièces sont contaminées, des kits de détection du plomb existent. Vendus en pharmacie ou en ligne pour une dizaine d'euros, ils permettent de tester rapidement la surface de vos assiettes suspectes. Un simple frottement révèle la présence éventuelle de plomb par changement de couleur. En cas de résultat positif ou de doute, abstenez-vous définitivement d'utiliser ces pièces pour l'alimentation.Pour la vaisselle du quotidien, privilégiez des produits, identifiables par le marquage CE ou la mention « apte au contact alimentaire ». La réglementation européenne impose des limites strictes de migration du plomb et du cadmium. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la DGCCRF Quant aux pièces héritées de votre grand-mère, elles méritent une belle place dans une vitrine ou sur une étagère. Mais plus jamais sur votre table familiale.

Sources :

- 60 Millions de Consommateurs, janvier 2026

- DGCCRF, réglementation matériaux au contact des aliments

- Anses, avis sur les métaux lourds dans l'alimentation