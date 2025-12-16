Actualité Médicale Ce phénomène cardiaque méconnu fait des victimes chaque année pendant les fêtes de Noël Par Régis Mayer | Publié le 16/12/2025 à 06:00 | mis à jour le 17/12/2025 à 09:31 Les fêtes de fin d'année constituent une période à risque pour le cœur. Un syndrome spécifique, identifié par la science depuis plusieurs décennies, explique pourquoi les incidents cardiaques se multiplient entre Noël et le Nouvel An. Partager : W f X in @

Les réveillons de Noël et du Nouvel An représentent des moments de convivialité et de retrouvailles familiales. Ces périodes festives s'accompagnent toutefois d'une réalité sanitaire préoccupante que les cardiologues observent depuis de nombreuses années.<br><br>

Les services d'urgence enregistrent une augmentation significative des admissions pour troubles cardiaques durant cette période précise de l'année. Ce constat repose sur des données scientifiques solides, accumulées depuis plusieurs décennies par des équipes de recherche internationales.



Une hausse des infarctus scientifiquement documentée Une vaste étude suédoise publiée en 2018 dans le British Medical Journal a analysé les données de 283 000 victimes d'infarctus du myocarde sur une période de quinze ans. Les chercheurs de l'université de Lund ont mis en évidence une augmentation moyenne de 15 % du risque de crise cardiaque durant la période comprise entre Noël et le Nouvel An.



Le soir du réveillon de Noël, aux alentours de 22 heures, le risque d'infarctus atteint son maximum avec une hausse de 37 % par rapport aux jours ordinaires. Le réveillon du Nouvel An présente également un risque accru, avec une augmentation de 20 % des incidents cardiaques.



Ces données ont été confirmées par des études menées dans d'autres pays, notamment en Australie où les fêtes tombent en plein été. Cette observation exclut le seul facteur climatique comme explication du phénomène.

Le syndrome cardiaque des fêtes Le phénomène porte un nom dans la littérature médicale depuis 1978, année où le cardiologue américain Philip Ettinger l'a décrit pour la première fois. Le syndrome cardiaque des fêtes désigne l'apparition de troubles du rythme cardiaque survenant après des épisodes de consommation excessive d'alcool.



Cette forme d'arythmie, principalement des fibrillations auriculaires, peut toucher des personnes en parfaite santé, sans aucun antécédent cardiovasculaire. La fibrillation auriculaire se caractérise par des battements cardiaques rapides et irréguliers.



Le principal danger réside dans le risque de formation de caillots sanguins pouvant entraîner un accident vasculaire cérébral. Les études estiment que 35 à 62 % des cas de fibrillation auriculaire diagnostiqués aux urgences durant les fêtes seraient liés à une consommation excessive ponctuelle d'alcool.

Les mécanismes physiologiques en cause La consommation d'alcool affecte directement le système nerveux et les canaux ioniques présents dans les cellules cardiaques. La vulnérabilité à la fibrillation survient environ huit heures après la consommation et disparaît généralement vingt-quatre heures plus tard.



Les personnes présentant déjà des épisodes de fibrillation auriculaire voient leur risque multiplié par 4,5 lorsqu'elles consomment de l'alcool. Les repas copieux, riches en graisses et en sel, constituent un autre facteur aggravant.



L'excès de sel provoque une augmentation du volume sanguin et de la pression artérielle, favorisant la formation de caillots. Le foie gras et les huîtres, mets traditionnels des tables de fêtes, sollicitent fortement le système cardiovasculaire.

Le rôle du froid hivernal La période des fêtes coïncide avec l'arrivée des températures hivernales, ce qui ajoute un facteur de risque supplémentaire. La Fédération française de cardiologie rappelle que chaque baisse de un degré Celsius est associée à une augmentation de 2 % du risque d'infarctus dans les quatre semaines suivantes.



Le froid provoque une vasoconstriction des artères, c'est-à-dire un rétrécissement de leur diamètre. Le cœur doit alors fournir un effort plus important pour faire circuler le sang dans l'organisme.



Cette contraction des artères coronaires peut provoquer une rupture des plaques d'athérome, ces dépôts graisseux présents sur les parois artérielles. Un accident aigu par thrombose peut alors survenir.

Le stress émotionnel des fêtes Le stress lié aux préparatifs, aux retrouvailles familiales parfois tendues et aux dépenses représente également un facteur déclenchant. Les poussées d'adrénaline favorisent la rupture des plaques d'athérome et la survenue de caillots dans les artères coronaires.



La combinaison du froid, du stress et du tabac multiplie considérablement le risque d'infarctus du myocarde. Les cardiologues alertent particulièrement sur cette association de facteurs.

Les personnes les plus exposées Les personnes âgées de plus de 75 ans figurent parmi les plus vulnérables, leur organisme s'adaptant moins bien aux variations de température et aux excès alimentaires. Les patients souffrant de diabète ou d'une maladie coronarienne préexistante doivent faire preuve d'une vigilance particulière.



Les personnes atteintes d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque ou ayant des antécédents d'infarctus du myocarde sont également concernées. La fibrillation auriculaire touche plus fréquemment les personnes âgées, avec une prévalence dépassant 10 % chez les individus de plus de 80 ans.

Les symptômes à surveiller Une douleur au niveau de la poitrine, pouvant irradier vers la mâchoire, l'épaule ou le bras gauche, constitue le symptôme classique de l'infarctus. Des palpitations ou un rythme cardiaque irrégulier peuvent signaler une fibrillation auriculaire.



L'essoufflement, les vertiges, une fatigue soudaine, des sueurs ou des nausées représentent d'autres indices à prendre au sérieux. Les cardiologues insistent sur la nécessité de ne pas hésiter à appeler les secours, même pendant les festivités.

Sources :

« Christmas, national holidays, sport events, and time factors as triggers of acute myocardial infarction: SWEDEHEART observational study 1998-2013 », British Medical Journal, 12 décembre 2018

« Les températures chutent, protégez votre cœur », Fédération française de cardiologie, 2021

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