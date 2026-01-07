Ce médicament contre le diabète pourrait vous aider à vivre jusqu'à 90 ans

En France, 4 millions de personnes sont traitées pour un diabète de type 2. La metformine est le traitement de première intention, prescrit à la grande majorité des patients lorsque les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent plus.



Important : l'étude a été menée uniquement sur des femmes ménopausées. Les résultats pourraient différer chez les hommes ou les femmes plus jeunes. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour confirmer ces effets sur d'autres populations.



Pour les personnes déjà sous metformine, ces résultats sont une bonne nouvelle. Pour les autres, il ne s'agit pas d'une invitation à prendre ce médicament sans prescription : la metformine reste un traitement du diabète, avec ses indications et contre-indications propres.