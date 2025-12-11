Bien vieillir : quand l'art réveille la mémoire et l'élan vital

C’est précisément sur ce pouvoir sensible et profondément humain que repose HelloArtUp, une initiative qui connaît une ascension fulgurante dans le secteur du bien vieillir.



Déjà présente dans une centaine d’Ehpad, la jeune entreprise sociale veut désormais essaimer dans les résidences autonomie et le parc social, où de nombreux seniors aspirent à partager des expériences culturelles porteuses de sens.





L’art, une boussole émotionnelle pour les seniors



Qu’on soit amateur éclairé ou simple curieux, chacun porte en soi un patrimoine intime : la musique d’un premier bal, l’émotion face à un tableau, un lieu fondateur, un artiste admiré.



Ce rapport vivant –et non conceptuel– à l’art crée un pont vers des émotions anciennes, souvent assoupies.



En les réactivant, un cercle vertueux se met en marche : la mémoire s’éveille, les sentiments réapparaissent, l’envie de s’exprimer renaît et la confiance en soi se renforce.



Cette dynamique, cette entreprise la cultive et la transforme en véritable stimulation expressive, créative et collective, accessible même aux personnes les plus vulnérables.





Des expositions entièrement créées par les résidents



Le concept est simple… et révolutionnaire : avec des expositions sur mesure, imaginées et réalisées à 100% par les résidents, les salariés et les familles.



Après avoir choisi une thématique, chacun apporte sa pierre à l’édifice : souvenirs, photos, passions, bribes de récits, objets symboliques, capsules sonores… Toutes ces contributions sont collectées, assemblées, mises en valeur dans une exposition, un film et une visite virtuelle.



Le tout se clôt par un vernissage festif, un moment de joie et d’ouverture de l’établissement vers l’extérieur.



Loin d’une simple animation, chaque exposition mobilise une véritable communauté -résidents, équipes, proches aidants, bénévoles, élus locaux- et laisse une empreinte durable dans la vie de l’établissement.





Une pédagogie inversée, née d’une histoire intime



Derrière cette jeune entreprise, il y a Laetitia Portal, diplômée en archéologie et en histoire, qui a longtemps observé son grand-père s’illuminer en évoquant sa propre vie plutôt qu’en écoutant ses récits de musées.



« Il s’animait davantage en parlant de ses souvenirs qu’en écoutant ce que je lui racontais de l’exposition Botticelli au Musée du Luxembourg », sourit-elle.



De cette prise de conscience est née une pédagogie inversée : les personnes âgées ne sont pas spectatrices, mais créatrices. Elles choisissent les sujets, elles racontent, elles transmettent. HelloArtUp ne fait que mettre en scène et sublimer leur savoir, leur sensibilité, leur mémoire.





Un impact mesuré, reconnu, récompensé



Une étude publiée en 2025 dans la revue Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement conclut à « une excellente acceptation, des émotions positives fortes et une intention de réutilisation » du dispositif.





2026 : cap sur les résidences autonomie et le parc social



Après une première expansion réussie en Ehpad, HelloArtUp voit plus loin. « L’objectif 2026 est de déployer notre dispositif dans les résidences autonomie et le parc social, où de nombreuses personnes ne demandent qu’à partager un moment de stimulation artistique et collective », explique Laetitia Portal.



Parce que vieillir, c’est aussi -et surtout- continuer à ressentir, transmettre et créer.