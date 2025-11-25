Bien vieillir chez soi : Pas-de-Calais Habitat propose des solutions innovantes

Une vision globale du vieillissement à domicile



Le vieillissement de la population exige une réponse adaptée, qui dépasse largement le seul renforcement des établissements médico-sociaux.



Alors que 87% des Français souhaitent vieillir chez eux, il devient essentiel d’agir simultanément sur l’habitat, l’environnement urbain et l’accompagnement social.



C’est l’approche adoptée par Pas-de-Calais habitat. Formées aux enjeux du vieillissement avec l’AFPOLS, les équipes de terrain identifient précocement les fragilités et soutiennent les seniors dans la durée.



Cette gestion locative de proximité constitue un levier majeur pour préserver l’autonomie des personnes âgées.





Un territoire confronté au défi démographique



Dans le Pas-de-Calais, près de 200.000 habitants ont plus de 60 ans. Pas-de-Calais habitat, premier bailleur public du département, est directement concerné : près de 10.000 de ses locataires ont plus de 65 ans, soit 28% des titulaires de bail.



D’une manière générale, les habitants de l’habitat social sont de plus en plus âgés.



Pour répondre à cette transition démographique, l’Office développe depuis 2001 une offre spécifique : les béguinages, ensembles de logements individuels adaptés et sécurisés. Le département compte aujourd’hui 62 béguinages répartis dans 43 communes, soit 946 logements.



Le Raynouart se distingue par son format vertical. Cet immeuble de 33 logements T3, mis en service en 2010, accueille des résidents âgés de 58 à 88 ans, majoritairement des femmes seules. Le modèle semi-collectif combine indépendance et vie sociale dans un cadre sécurisé.





Un effort massif d’adaptation des logements



Pour permettre aux ainés de rester chez eux dans de bonnes conditions, Pas-de-Calais habitat a intensifié son programme de travaux.



Chaque année, plus de 700 logements sont adaptés, représentant un investissement de 4,68 millions d’euros en 2023.



Les salles de bain (la pièce la plus « dangereuse ») sont la priorité, afin de prévenir les chutes ; un enjeu de santé publique confirmé par Santé publique France.



Rampes, douches à l’italienne, éclairage renforcé, volets motorisés ou prises en hauteur : chaque aménagement est pensé selon les besoins particuliers du résident.





Des ateliers pour maintenir autonomie, mémoire et mobilité



Lors de la visite, les élus ont assisté à un atelier « Défi autonomie seniors » consacré aux activités physiques adaptées. Porté par un groupement médico-social et soutenu par les caisses de retraite, ce dispositif déploie des cycles d’ateliers gratuits dans tout le département.



À Saint-Laurent-Blangy, les résidents ont déjà bénéficié d’ateliers sur la nutrition et la mémoire, autant d’occasions de créer du lien, de stimuler les capacités cognitives et de renforcer l’autonomie. Une nouvelle session dédiée à l’activité physique se déroule de septembre à décembre 2024.





Visites de courtoisie et aides techniques : un soutien précieux



Les visites de courtoisie financées par la CARSAT Hauts-de-France constituent un outil central de prévention. Elles permettent d’identifier les fragilités, d’écouter, de rassurer et de proposer les aides pertinentes.



Au Raynouart, 22 locataires ont bénéficié de ce service et 20 logements ont été équipés d’aides techniques (barres de relèvement, chemins lumineux, rehausseurs…). Marcelle, résidente, en témoigne : « C’est une vraie aide au quotidien. »



Une ligne téléphonique dédiée aux plus de 75 ans, en partenariat avec Logista Hometech, renforce ce lien de proximité. Entre 2024 et 2025, 78 logements hors quartiers prioritaires seront équipés, pour un financement total assuré par la CARSAT (500 € par logement).



« Vieillir sereinement, c’est vivre dans un logement adapté, dans un environnement sûr et propice aux échanges. Pas-de-Calais habitat agit concrètement pour accompagner les seniors et préserver leur autonomie » indique Jean-Louis Cottigny, Président de Pas-de-Calais habitat





L’Office adapte également son offre aux spécificités locales



Dans le bassin minier, le programme « Mieux vivre à la maison » propose 10 heures d’aide à domicile gratuite aux locataires de plus de 65 ans sous conditions de ressources. Déjà plus d’une centaine de bénéficiaires dans six communes partenaires.



Sur le littoral, des collectifs d’habitants, soutenus par l’Office, mettent en place des services solidaires : portage de pain, jardins partagés, aide en période de forte chaleur… Des initiatives précieuses pour rompre l’isolement.



En 2023, Pas-de-Calais habitat a participé à une étude nationale sur l’ergonomie des logements pilotée par l’Union Sociale pour l’Habitat.



Avec les locataires, des ateliers de « design thinking » ont permis de repenser l’organisation des espaces de vie. Douze fiches techniques issues de ces travaux servent aujourd’hui de guide aux équipes pour optimiser les aménagements et accompagner les résidents dans leur habitat.