Argent et patrimoine Bien vieillir à domicile : le nouveau montant qui inquiète les retraités Par Fabrice Crozier | Publié le 11/12/2025 à 09:30 Une étude récente révèle le budget nécessaire pour rester à domicile à la retraite. Le chiffre, en hausse de 25 % en cinq ans, dépasse désormais un seuil symbolique et se rapproche dangereusement du coût d'un hébergement en établissement spécialisé. Partager : W f X in @

La grande majorité des Français souhaitent vieillir chez eux plutôt qu'en établissement. Selon une étude Harris Interactive réalisée en 2022, plus de 92 % des retraités expriment cette préférence. Mais ce choix a un prix, et celui-ci ne cesse d'augmenter. La sixième édition du baromètre annuel publié par Retraite.com et Silver Alliance, un collectif regroupant 35 entreprises spécialisées dans le maintien à domicile des seniors, vient de livrer ses conclusions pour 2025.

Un budget mensuel de 1 291 euros en moyenne Le coût moyen pour bien vieillir à domicile s'établit désormais à 15 487 euros par an, soit 1 291 euros par mois, pour une personne âgée de 65 ans et plus. Ce montant représente une hausse de 2,40 % par rapport à l'année précédente et une augmentation cumulée de 25 % sur les cinq dernières années. Cette inflation dépasse largement celle constatée dans l'économie générale sur la même période.



Ce calcul repose sur l'analyse de 19 produits et services essentiels au maintien à domicile, parmi lesquels figurent la mutuelle santé, l'aide à domicile, la livraison de repas, les frais de transport et les équipements nécessaires à un environnement sécurisé. Les dépenses contraintes comme le loyer, l'eau, l'électricité et l'alimentation ne sont pas incluses dans ce panier. Il s'agit donc d'un budget supplémentaire qui vient s'ajouter aux charges courantes de tout ménage.



Pour établir ces estimations, près de 200 devis ont été analysés, couvrant une gamme allant de l'entrée de gamme jusqu'aux services haut de gamme, afin de proposer un panier moyen adapté à différents niveaux de revenus.

Des besoins qui évoluent avec l'âge Le baromètre distingue trois tranches d'âge correspondant à des besoins différents. Entre 65 et 75 ans, le coût mensuel moyen s'élève à 719 euros. Les principaux postes de dépenses concernent les frais de transport, les seniors de cette tranche d'âge étant encore très mobiles et utilisant fréquemment leur véhicule, ainsi que la mutuelle santé.



Entre 75 et 85 ans, le budget grimpe à 938 euros par mois. La santé devient alors le premier poste de dépenses, avec des tarifs de mutuelles en forte hausse. L'âge avançant, les déplacements diminuent tandis que les frais de services à domicile augmentent, les tâches quotidiennes devenant plus difficiles à accomplir.



À partir de 85 ans, le coût explose pour atteindre 2 216 euros mensuels. La dépendance et l'accès aux soins d'accompagnement, notamment les services à domicile et la garde de nuit, deviennent alors les postes de dépenses prioritaires. Ce montant se rapproche dangereusement du prix moyen d'un séjour en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, estimé à 2 310 euros par mois par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2023.

La mutuelle et les services à la personne en première ligne Parmi les postes ayant connu les hausses les plus significatives, la mutuelle santé se distingue avec une augmentation de plus de 9 % en 2024. Cette flambée s'explique notamment par les répercussions indirectes du dispositif 100 % santé, majoritairement pris en charge par les complémentaires.



Les services à la personne connaissent également une progression importante, conséquence directe de la revalorisation des salaires dans ce secteur, notamment du SMIC. Ces augmentations, nécessaires pour un secteur qui peine à recruter, se répercutent mécaniquement sur les factures des clients.



En revanche, certains tarifs restent stables. Les prothèses auditives et les équipements d'aménagement de salle de bain évoluent peu, grâce au dispositif 100 % santé et aux nouvelles aides comme MaPrimeAdapt, lancée le 1er janvier 2024. Depuis le 1er janvier 2025, une nouvelle aide nommée « Aide Bien Vieillir » a été mise en place pour accompagner les seniors dans l'aménagement de leur domicile, cumulable avec MaPrimeAdapt.

Un écart croissant avec les pensions de retraite Ces chiffres doivent être mis en perspective avec le niveau des pensions versées aux retraités. Selon le panorama 2024 de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la pension mensuelle moyenne de droit direct des retraités résidant en France s'élève à 1 626 euros bruts, soit environ 1 512 euros nets des prélèvements sociaux. La France comptait 17 millions de retraités fin 2022.



Le niveau de vie médian des retraités en France métropolitaine atteignait 1 970 euros par mois en 2021, un montant légèrement supérieur à celui de l'ensemble de la population. Cette situation s'explique notamment par l'absence de charges familiales pour la majorité des retraités et par une part plus importante de revenus du patrimoine.



Toutefois, ces moyennes masquent des disparités importantes. Les femmes perçoivent une pension de droit direct inférieure de 38 % à celle des hommes, un écart qui se réduit à 26 % en intégrant les pensions de réversion. Les retraités ayant connu des carrières incomplètes ou des revenus modestes durant leur vie active affichent un niveau de vie nettement inférieur à la moyenne.



Le crédit d'impôt pour les services à la personne, maintenu cette année, permet d'alléger partiellement la facture pour l'ensemble des ménages. Ce dispositif rapporte plus qu'il ne coûte à l'État selon les données disponibles. Néanmoins, pour de nombreux retraités disposant de ressources limitées, le maintien à domicile dans de bonnes conditions représente un défi financier croissant, soulevant la question de l'accompagnement public face au vieillissement de la population.

Sources :

« Baromètre Combien ça coûte d'être vieux en France ? – 6e édition », Retraite.com et Silver Alliance, novembre 2025

« Les retraités et les retraites – Édition 2024 », Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), octobre 2024

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