Nutrition Bien vieillir : Le goût de l'âge, un ouvrage pour prévenir la dénutrition des seniors et des ainés Par Régis Mayer | Publié le 19/11/2025 à 04:00 | mis à jour le 17/11/2025 à 11:21 À l’occasion de la Semaine nationale de la lutte contre la dénutrition, la Fondation de l’Académie de Médecine dévoile Le Goût de l’âge, un livre inédit mêlant conseils scientifiques, recommandations nutritionnelles, astuces de santé bucco-dentaire et recettes gourmandes. Un outil précieux pour accompagner le vieillissement en bonne santé, à l’heure où la longévité devient un enjeu majeur de société. Partager : W f X in @

Le défi du vieillissement : un enjeu de santé publique



D’ici 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans et, pour la première fois, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans.



Ce basculement démographique (inédit depuis que le monde existe) s’accompagne d’une réalité préoccupante : plus de 2 millions de personnes souffrent de dénutrition en France, une condition aux conséquences graves ; risque de mortalité multiplié par quatre, perte d’autonomie accélérée, hospitalisations répétées.



Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 5 à 10% des ainés vivant à domicile sont dénutris ; plus du tiers (35%) des plus de 80 ans en EHPAD et 1 personne âgée hospitalisée sur 2.



Une situation aggravée par des facteurs souvent invisibles : isolement social, précarité, maladies chroniques ou encore une santé bucco-dentaire insuffisamment suivie — un frein majeur pour se nourrir correctement.





Un livre né d’un dialogue entre science, terrain et gastronomie



Le Goût de l’âge est le fruit d’un débat organisé en 2023 sur la santé bucco-dentaire et la nutrition au grand âge, sous la coordination du Pr Jacques Delarue.



L’ouvrage s’appuie sur les travaux d’un comité scientifique de haut niveau et sur la participation d’experts engagés dans la lutte contre la dénutrition.



Parce que bien manger relève autant de la santé que du plaisir, plusieurs grands chefs — Michel Bras, Olivier Roellinger, Christian Têtedoie, Sandrine Baumann-Hautin -ont contribué à la conception de recettes adaptées, savoureuses et simples à réaliser.





Nutrition et santé bucco-dentaire : les deux piliers du Bien Vieillir



L’ouvrage rappelle que l’alimentation, au-delà de la dimension hédonique, conditionne : la force musculaire, la prévention des maladies chroniques, la santé bucco-dentaire et le maintien du lien social.



L’état de la bouche joue un rôle déterminant : douleurs, prothèses mal adaptées ou manque de soins peuvent réduire l’appétit, rendre la mastication difficile et conduire à une spirale de dénutrition. Or seuls 25 % des personnes de 90 ans consultent un dentiste chaque année. D’où un message clair : bien manger et bien se brosser les dents sont indissociables.





Des recommandations concrètes pour le quotidien



Le livre propose des conseils simples, pratiques et applicables immédiatement :

Enrichir son alimentation en protéines, bons lipides et micronutriments, par de petites additions (fromage, œuf, jambon, huile d’olive, noix, poissons gras).

Privilégier les collations nutritives : yaourts, fruits secs, compotes…

Entretenir sa bouche : brossage biquotidien fluoré, entretien des prothèses, nettoyage interdentaire, consultation annuelle.

S’hydrater suffisamment (1–1,5 L/jour), avec variété de boissons.

Adapter les repas aux capacités et aux goûts, et encourager les repas partagés pour stimuler plaisir et appétit.



50 recettes pour conjuguer plaisir et prévention



Du petit-déjeuner au dîner, Le Goût de l’âge propose 50 recettes pensées pour des seniors aux appétits parfois diminués. Chaque plat est accompagné d’un commentaire de nutritionniste pour adapter les textures, enrichir les apports ou varier les saveurs. Un livre qui prouve qu’une alimentation préventive n’a rien d’ennuyeux.





Une ambition commune : faire des repas un moment de santé et de joie



Les messages des professionnels engagés dans le projet soulignent l’importance d’une approche globale du bien-vieillir : « Avec Le Goût de l’âge, nous voulons aider les seniors et leurs aidants à concilier plaisir, santé et équilibre nutritionnel » affirme le Pr Richard Villet, Secrétaire général de la Fondation de l’Académie de Médecine.



« Une bonne santé bucco-dentaire est indissociable d’une alimentation équilibrée. Des gestes simples peuvent tout changer » ajoute pour sa part le Dr Benoît Perrier, président de l’UFSBD.



« Bien se nourrir est essentiel au bien-vieillir. Nos équipes œuvrent chaque jour pour proposer des repas adaptés aux fragilités de chacun » souligne enfin le Pr Pierre Krolak-Salmon, Directeur Médical du groupe emeis.





Un ouvrage essentiel pour un enjeu vital



Accessible gratuitement en version numérique, Le Goût de l’âge se positionne comme un guide complet pour prévenir la dénutrition des seniors -un enjeu de plus en plus central de la santé publique française.



Un livre qui rappelle, avec intelligence et sensibilité, que bien vieillir commence dans l’assiette… et dans le sourire. D’ici 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans et, pour la première fois, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans.Ce basculement démographique (inédit depuis que le monde existe) s’accompagne d’une réalité préoccupante : plus de 2 millions de personnes souffrent de dénutrition en France, une condition aux conséquences graves ; risque de mortalité multiplié par quatre, perte d’autonomie accélérée, hospitalisations répétées.Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 5 à 10% des ainés vivant à domicile sont dénutris ; plus du tiers (35%) des plus de 80 ans en EHPAD et 1 personne âgée hospitalisée sur 2.Une situation aggravée par des facteurs souvent invisibles : isolement social, précarité, maladies chroniques ou encore une santé bucco-dentaire insuffisamment suivie — un frein majeur pour se nourrir correctement.Le Goût de l’âge est le fruit d’un débat organisé en 2023 sur la santé bucco-dentaire et la nutrition au grand âge, sous la coordination du Pr Jacques Delarue.L’ouvrage s’appuie sur les travaux d’un comité scientifique de haut niveau et sur la participation d’experts engagés dans la lutte contre la dénutrition.Parce que bien manger relève autant de la santé que du plaisir, plusieurs grands chefs — Michel Bras, Olivier Roellinger, Christian Têtedoie, Sandrine Baumann-Hautin -ont contribué à la conception de recettes adaptées, savoureuses et simples à réaliser.L’ouvrage rappelle que l’alimentation, au-delà de la dimension hédonique, conditionne : la force musculaire, la prévention des maladies chroniques, la santé bucco-dentaire et le maintien du lien social.L’état de la bouche joue un rôle déterminant : douleurs, prothèses mal adaptées ou manque de soins peuvent réduire l’appétit, rendre la mastication difficile et conduire à une spirale de dénutrition. Or seuls 25 % des personnes de 90 ans consultent un dentiste chaque année. D’où un message clair : bien manger et bien se brosser les dents sont indissociables.Le livre propose des conseils simples, pratiques et applicables immédiatement :Du petit-déjeuner au dîner, Le Goût de l’âge propose 50 recettes pensées pour des seniors aux appétits parfois diminués. Chaque plat est accompagné d’un commentaire de nutritionniste pour adapter les textures, enrichir les apports ou varier les saveurs. Un livre qui prouve qu’une alimentation préventive n’a rien d’ennuyeux.Les messages des professionnels engagés dans le projet soulignent l’importance d’une approche globale du bien-vieillir : « Avec Le Goût de l’âge, nous voulons aider les seniors et leurs aidants à concilier plaisir, santé et équilibre nutritionnel » affirme le Pr Richard Villet, Secrétaire général de la Fondation de l’Académie de Médecine.« Une bonne santé bucco-dentaire est indissociable d’une alimentation équilibrée. Des gestes simples peuvent tout changer » ajoute pour sa part le Dr Benoît Perrier, président de l’UFSBD.« Bien se nourrir est essentiel au bien-vieillir. Nos équipes œuvrent chaque jour pour proposer des repas adaptés aux fragilités de chacun » souligne enfin le Pr Pierre Krolak-Salmon, Directeur Médical du groupe emeis.Accessible gratuitement en version numérique, Le Goût de l’âge se positionne comme un guide complet pour prévenir la dénutrition des seniors -un enjeu de plus en plus central de la santé publique française.Un livre qui rappelle, avec intelligence et sensibilité, que bien vieillir commence dans l’assiette… et dans le sourire.

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