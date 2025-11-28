Banques : pourquoi vos virements pourraient être bloqués durant quatre jours à Noël

Un blocage annuel programmé à l’échelle européenne
Chaque fin d’année, le système interbancaire européen qui gère les virements entre banques — appelé TARGET2 — s’interrompt à l’occasion des jours fériés et des week-ends. Pour 2025, la fermeture est prévue le 25 et le 26 décembre, puis s’étendra jusqu’au dimanche 29 décembre, en raison du cumul avec le week-end suivant. Concrètement, les virements SEPA “classiques” lancés durant cette période ne seront crédités qu’à la reprise des opérations, c’est-à-dire le lundi 30 décembre.
Ce que cela signifie pour vous
Dans la pratique, plusieurs opérations habituellement simples peuvent se retrouver décalées de plusieurs jours. Un salaire viré le 24 au soir pourrait n’arriver que le 29.
Une aide familiale urgente envoyée entre deux banques différentes n’apparaîtra pas dans l’immédiat. Même chose pour le règlement d’un loyer ou d’un remboursement de prêt effectué par virement traditionnel. Ces décalages peuvent peser sur les budgets les plus serrés, surtout en période de fêtes où les dépenses sont nombreuses.
Les banques rappellent que ces délais ne dépendent ni de l’établissement émetteur, ni de celui du destinataire : dès qu’un virement traverse deux banques distinctes, il dépend du calendrier interbancaire commun.
Une aide familiale urgente envoyée entre deux banques différentes n’apparaîtra pas dans l’immédiat. Même chose pour le règlement d’un loyer ou d’un remboursement de prêt effectué par virement traditionnel. Ces décalages peuvent peser sur les budgets les plus serrés, surtout en période de fêtes où les dépenses sont nombreuses.
Les banques rappellent que ces délais ne dépendent ni de l’établissement émetteur, ni de celui du destinataire : dès qu’un virement traverse deux banques distinctes, il dépend du calendrier interbancaire commun.
Les alternatives qui continuent de fonctionner
Heureusement, tous les virements ne sont pas concernés.
Les transferts instantanés, désormais proposés par la plupart des établissements, continueront de fonctionner normalement pendant toute la période de Noël. Ils reposent sur une infrastructure technique distincte et permettent un crédit immédiat, même en soirée ou le week-end.
Les transferts au sein d’une même banque restent eux aussi opérationnels : déplacer de l’argent entre deux comptes du même établissement ne transite pas par le système européen suspendu en fin d’année. Ces deux solutions peuvent donc éviter bien des difficultés lorsque le virement classique n’est pas disponible.
Les transferts instantanés, désormais proposés par la plupart des établissements, continueront de fonctionner normalement pendant toute la période de Noël. Ils reposent sur une infrastructure technique distincte et permettent un crédit immédiat, même en soirée ou le week-end.
Les transferts au sein d’une même banque restent eux aussi opérationnels : déplacer de l’argent entre deux comptes du même établissement ne transite pas par le système européen suspendu en fin d’année. Ces deux solutions peuvent donc éviter bien des difficultés lorsque le virement classique n’est pas disponible.
Anticiper pour éviter les retards et les frais inutiles
Pour les personnes qui savent qu’un paiement important doit intervenir autour du 25 décembre, l’anticipation reste la meilleure stratégie. Programmer un virement dès le 23 ou le 24 au matin garantit un traitement avant la fermeture. Vérifier la date de versement d’un salaire ou d’une pension peut également éviter une mauvaise surprise le jour du réveillon.
Les banques recommandent enfin de privilégier le virement instantané en cas de situation sensible ou lorsqu’un transfert doit être visible immédiatement. Ce conseil vaut particulièrement pour les ménages modestes, pour lesquels un retard de trois ou quatre jours peut provoquer des découverts ou des frais imprévus.
Les banques recommandent enfin de privilégier le virement instantané en cas de situation sensible ou lorsqu’un transfert doit être visible immédiatement. Ce conseil vaut particulièrement pour les ménages modestes, pour lesquels un retard de trois ou quatre jours peut provoquer des découverts ou des frais imprévus.
Un phénomène récurrent mais encore mal connu
Bien que cette suspension annuelle soit annoncée chaque année, beaucoup d’usagers la découvrent au dernier moment. La généralisation des services en ligne a donné l’illusion d’une disponibilité permanente des virements, alors que les transferts classiques reposent toujours sur un calendrier bancaire partagé. Cette méconnaissance explique en partie les inquiétudes qui émergent chaque fin d’année. Les autorités financières rappellent pourtant que ce fonctionnement est stable, connu à l’avance et qu’aucune mesure exceptionnelle n’est prévue en 2025. Pour les usagers, le principal enjeu reste donc de comprendre ces règles techniques afin d’adapter leurs opérations bancaires avant les jours fériés.
Sources : Banque Centrale Européenne — calendrier de fermeture TARGET2 ; Banque de France — informations officielles sur le fonctionnement de TARGET2 et des virements SEPA