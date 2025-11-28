Banques : pourquoi vos virements pourraient être bloqués durant quatre jours à Noël

Heureusement, tous les virements ne sont pas concernés.



Les transferts instantanés , désormais proposés par la plupart des établissements, continueront de fonctionner normalement pendant toute la période de Noël. Ils reposent sur une infrastructure technique distincte et permettent un crédit immédiat, même en soirée ou le week-end.



Les transferts au sein d’une même banque restent eux aussi opérationnels : déplacer de l’argent entre deux comptes du même établissement ne transite pas par le système européen suspendu en fin d’année. Ces deux solutions peuvent donc éviter bien des difficultés lorsque le virement classique n’est pas disponible.