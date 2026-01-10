Avance d'impôt du 15 janvier : pourquoi des retraités non-imposables vont recevoir un virement

Un virement de 600 € en moyenne ce 15 janvier
La Direction générale des finances publiques (DGFiP) versera ce jeudi 15 janvier 2026 une avance sur les crédits et réductions d'impôt à près de 9 millions de foyers. Le montant moyen dépasse 600 € selon Bercy. Sur votre relevé bancaire, ce virement apparaîtra sous le libellé "AVANCE CREDIMPOT".
Cette avance représente 60 % du crédit ou de la réduction d'impôt dont vous avez bénéficié l'année précédente. Elle concerne plusieurs types de dépenses récurrentes : emploi d'un salarié à domicile, frais de garde d'enfant, dons aux associations, cotisations syndicales, frais d'hébergement en EHPAD ou encore investissements locatifs (Pinel, Scellier, Censi-Bouvard).
Le solde, soit les 40 % restants, sera versé à l'été 2026 après traitement de votre déclaration de revenus. Si vos dépenses 2025 sont inférieures à celles de 2024, vous devrez rembourser le trop-perçu en septembre.
Cette avance représente 60 % du crédit ou de la réduction d'impôt dont vous avez bénéficié l'année précédente. Elle concerne plusieurs types de dépenses récurrentes : emploi d'un salarié à domicile, frais de garde d'enfant, dons aux associations, cotisations syndicales, frais d'hébergement en EHPAD ou encore investissements locatifs (Pinel, Scellier, Censi-Bouvard).
Le solde, soit les 40 % restants, sera versé à l'été 2026 après traitement de votre déclaration de revenus. Si vos dépenses 2025 sont inférieures à celles de 2024, vous devrez rembourser le trop-perçu en septembre.
Pourquoi les non-imposables sont aussi concernés
C'est un point que beaucoup de retraités ignorent : le crédit d'impôt n'est pas réservé aux contribuables imposables. Contrairement à une simple réduction d'impôt, qui diminue uniquement le montant de l'impôt dû, le crédit d'impôt est remboursé intégralement, même si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu.
Exemple concret : Marie, 72 ans, perçoit une pension de 1 200 € par mois. Elle n'est pas imposable. En 2024, elle a employé une aide ménagère pour 4 000 €. Son crédit d'impôt de 50 % lui donne droit à 2 000 €. Ce 15 janvier 2026, elle recevra une avance de 1 200 € (60 % de 2 000 €), puis 800 € à l'été si ses dépenses 2025 sont identiques.
La différence est fondamentale : une réduction d'impôt ne peut pas créer de remboursement (elle ramène l'impôt à zéro au maximum), tandis qu'un crédit d'impôt génère un versement réel si son montant dépasse l'impôt dû. C'est pourquoi 39 % des bénéficiaires du crédit d'impôt services à la personne sont des foyers non-imposables.
Exemple concret : Marie, 72 ans, perçoit une pension de 1 200 € par mois. Elle n'est pas imposable. En 2024, elle a employé une aide ménagère pour 4 000 €. Son crédit d'impôt de 50 % lui donne droit à 2 000 €. Ce 15 janvier 2026, elle recevra une avance de 1 200 € (60 % de 2 000 €), puis 800 € à l'été si ses dépenses 2025 sont identiques.
La différence est fondamentale : une réduction d'impôt ne peut pas créer de remboursement (elle ramène l'impôt à zéro au maximum), tandis qu'un crédit d'impôt génère un versement réel si son montant dépasse l'impôt dû. C'est pourquoi 39 % des bénéficiaires du crédit d'impôt services à la personne sont des foyers non-imposables.
Qui reçoit l'avance automatiquement ?
L'avance est versée automatiquement si vous avez déclaré des dépenses éligibles lors de votre déclaration de revenus 2024 (déposée au printemps 2025). Aucune démarche n'est nécessaire : le fisc calcule le montant sur la base de votre dernière déclaration connue.
Les dépenses concernées :
Attention : si vous bénéficiez de l'avance immédiate via le Cesu+ ou votre organisme de services à la personne, le montant déjà perçu est déduit de l'avance de janvier. Dans certains cas, vous ne recevrez donc rien ce 15 janvier si l'avance immédiate a couvert l'intégralité de votre crédit d'impôt.
Les dépenses concernées :
- Emploi d'un salarié à domicile (ménage, jardinage, aide aux personnes âgées)
- Frais de garde d'enfants à domicile ou hors domicile
- Hébergement en EHPAD ou résidence pour personnes dépendantes
- Dons aux associations et organismes d'intérêt général
- Cotisations syndicales
- Investissements locatifs (Pinel, Duflot, Scellier, Censi-Bouvard)
Attention : si vous bénéficiez de l'avance immédiate via le Cesu+ ou votre organisme de services à la personne, le montant déjà perçu est déduit de l'avance de janvier. Dans certains cas, vous ne recevrez donc rien ce 15 janvier si l'avance immédiate a couvert l'intégralité de votre crédit d'impôt.
Ce qu'il faut vérifier avant et après le virement
Avant le 15 janvier : vérifiez que vos coordonnées bancaires sont à jour dans votre espace personnel sur impots.gouv.fr. Si le fisc ne dispose pas de votre RIB, vous recevrez un chèque par courrier d'ici fin janvier (environ 221 000 foyers sont dans ce cas).
Après le 15 janvier : consultez le détail de votre avance dans votre espace particulier, rubrique "Documents". Le montant versé sera également indiqué dans votre avis d'imposition à l'été 2026.
Si vos dépenses ont changé : si vous n'employez plus de salarié à domicile ou si vous avez réduit vos dons en 2025, vous devrez rembourser le trop-perçu en septembre 2026. Il était possible de moduler ou d'annuler l'avance jusqu'au 11 décembre 2025 via votre espace en ligne. Pour l'avance de janvier 2027, cette option sera disponible à partir de septembre 2026.
Pour toute question, contactez le service des impôts au 0809 401 401 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h) ou consultez la fiche dédiée sur Service-public.fr.
Après le 15 janvier : consultez le détail de votre avance dans votre espace particulier, rubrique "Documents". Le montant versé sera également indiqué dans votre avis d'imposition à l'été 2026.
Si vos dépenses ont changé : si vous n'employez plus de salarié à domicile ou si vous avez réduit vos dons en 2025, vous devrez rembourser le trop-perçu en septembre 2026. Il était possible de moduler ou d'annuler l'avance jusqu'au 11 décembre 2025 via votre espace en ligne. Pour l'avance de janvier 2027, cette option sera disponible à partir de septembre 2026.
Pour toute question, contactez le service des impôts au 0809 401 401 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h) ou consultez la fiche dédiée sur Service-public.fr.
Sources :m
- Service-public.fr, fiche F35936, mise à jour 1er janvier 2026
- Impots.gouv.fr, rubrique Avance crédits d'impôt, janvier 2026
- Direction générale des finances publiques (DGFiP), 2026
- Service-public.fr, fiche F35936, mise à jour 1er janvier 2026
- Impots.gouv.fr, rubrique Avance crédits d'impôt, janvier 2026
- Direction générale des finances publiques (DGFiP), 2026