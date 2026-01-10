Avance d'impôt du 15 janvier : pourquoi des retraités non-imposables vont recevoir un virement

C'est un point que beaucoup de retraités ignorent : le crédit d'impôt n'est pas réservé aux contribuables imposables. Contrairement à une simple réduction d'impôt, qui diminue uniquement le montant de l'impôt dû, le crédit d'impôt est remboursé intégralement, même si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu.



Exemple concret : Marie, 72 ans, perçoit une pension de 1 200 € par mois. Elle n'est pas imposable. En 2024, elle a employé une aide ménagère pour 4 000 €. Son crédit d'impôt de 50 % lui donne droit à 2 000 €. Ce 15 janvier 2026, elle recevra une avance de 1 200 € (60 % de 2 000 €), puis 800 € à l'été si ses dépenses 2025 sont identiques.



La différence est fondamentale : une réduction d'impôt ne peut pas créer de remboursement (elle ramène l'impôt à zéro au maximum), tandis qu'un crédit d'impôt génère un versement réel si son montant dépasse l'impôt dû. C'est pourquoi 39 % des bénéficiaires du crédit d'impôt services à la personne sont des foyers non-imposables.