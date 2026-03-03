Assurance-vie : ces retraits automatiques qui dévorent votre capital bien plus vite que vous ne le croyez

Ce qu'il faut retenir
- Des millions de retraités utilisent les rachats programmés sur leur assurance-vie sans connaître la règle de calcul qui décide de la durée réelle de leur capital
- Un taux de retrait trop élevé accélère l'érosion de manière invisible — les chiffres concrets sont plus bas dans l'article
- Trois vérifications simples permettent de savoir si votre contrat tiendra 10 ans, 15 ans ou s'épuisera avant
Assurance-vie et rachats programmés : comprendre le risque d'épuisement du capital avant la fin de la retraite © SeniorActu
Le piège du virement qui rassure
Le principe des rachats programmés est séduisant. Vous fixez un montant — disons 600 € par mois — et votre assureur le prélève automatiquement sur votre contrat d'assurance-vie. L'argent tombe sur votre compte bancaire comme un salaire. Pas de démarche, pas de formulaire à remplir chaque fois. C'est ce qu'on appelle un « rachat partiel programmé » (un retrait régulier et automatique d'une partie de votre épargne).
Beaucoup de retraités y voient une rente. Ce n'en est pas une.
Contrairement à la rente viagère, qui garantit un versement à vie quel que soit l'état du capital, les rachats programmés puisent directement dans votre épargne. Chaque mois, vous ne retirez pas seulement les intérêts produits par votre contrat : vous mangez le capital lui-même. Et c'est là que l'illusion s'installe.
Sur votre relevé bancaire, tout va bien : le virement arrive. Sur le relevé de votre contrat, la réalité est différente : le solde diminue mois après mois, parfois bien plus vite que prévu.
Beaucoup de retraités y voient une rente. Ce n'en est pas une.
Contrairement à la rente viagère, qui garantit un versement à vie quel que soit l'état du capital, les rachats programmés puisent directement dans votre épargne. Chaque mois, vous ne retirez pas seulement les intérêts produits par votre contrat : vous mangez le capital lui-même. Et c'est là que l'illusion s'installe.
Sur votre relevé bancaire, tout va bien : le virement arrive. Sur le relevé de votre contrat, la réalité est différente : le solde diminue mois après mois, parfois bien plus vite que prévu.
Pourquoi le capital fond plus vite que prévu
Le calcul semble simple : 80 000 € de capital, 600 € de retrait par mois, ça devrait durer plus de dix ans. En réalité, trois facteurs accélèrent l'érosion sans que le souscripteur s'en rende compte.
Premier facteur : le rendement ne compense pas les retraits. Un contrat en fonds euros rapporte en moyenne 2,5 % net de frais de gestion en 2025. Sur un capital de 80 000 €, cela représente environ 2 000 € d'intérêts par an. Or, des retraits de 600 € par mois représentent 7 200 € par an. Le déficit est de 5 200 € par an, prélevé directement sur le capital.
Deuxième facteur : l'effet boule de neige inversé. Chaque mois, le capital diminue. Donc les intérêts produits diminuent aussi. L'année suivante, le rendement porte sur un capital plus faible, ce qui creuse encore l'écart. C'est l'exact opposé de l'effet des intérêts composés — et il joue contre le souscripteur.
Troisième facteur : la fiscalité prélevée à chaque retrait. Chaque rachat contient une part de gains, soumise aux prélèvements sociaux (17,2 %) et éventuellement à l'impôt. Même après 8 ans de détention du contrat, au-delà de l'abattement annuel de 4 600 € de gains pour une personne seule (9 200 € pour un couple), la part de gains excédentaire est taxée à 7,5 % d'impôt. Ces prélèvements réduisent le montant net reçu ou accélèrent la consommation du capital.
Voici ce que donnent les chiffres selon le taux de retrait annuel, pour un capital de 80 000 € placé à 2,5 % net :
Un retraité de 68 ans qui retire 600 € par mois sur un capital de 80 000 € peut voir son contrat épuisé à 81 ans. S'il comptait dessus jusqu'à 88 ou 90 ans, il lui manquera entre sept et neuf ans de revenus complémentaires.
Premier facteur : le rendement ne compense pas les retraits. Un contrat en fonds euros rapporte en moyenne 2,5 % net de frais de gestion en 2025. Sur un capital de 80 000 €, cela représente environ 2 000 € d'intérêts par an. Or, des retraits de 600 € par mois représentent 7 200 € par an. Le déficit est de 5 200 € par an, prélevé directement sur le capital.
Deuxième facteur : l'effet boule de neige inversé. Chaque mois, le capital diminue. Donc les intérêts produits diminuent aussi. L'année suivante, le rendement porte sur un capital plus faible, ce qui creuse encore l'écart. C'est l'exact opposé de l'effet des intérêts composés — et il joue contre le souscripteur.
Troisième facteur : la fiscalité prélevée à chaque retrait. Chaque rachat contient une part de gains, soumise aux prélèvements sociaux (17,2 %) et éventuellement à l'impôt. Même après 8 ans de détention du contrat, au-delà de l'abattement annuel de 4 600 € de gains pour une personne seule (9 200 € pour un couple), la part de gains excédentaire est taxée à 7,5 % d'impôt. Ces prélèvements réduisent le montant net reçu ou accélèrent la consommation du capital.
Voici ce que donnent les chiffres selon le taux de retrait annuel, pour un capital de 80 000 € placé à 2,5 % net :
3 % Retrait prudent
Retrait mensuel
200 €/mois
Durée estimée du capital
+ de 30 ans
5 % Retrait modéré
Retrait mensuel
333 €/mois
Durée estimée du capital
~25 ans
9 % Retrait courant
Retrait mensuel
600 €/mois
Durée estimée du capital
~13 ans
12 % Retrait élevé
Retrait mensuel
800 €/mois
Durée estimée du capital
~9 ans
Un retraité de 68 ans qui retire 600 € par mois sur un capital de 80 000 € peut voir son contrat épuisé à 81 ans. S'il comptait dessus jusqu'à 88 ou 90 ans, il lui manquera entre sept et neuf ans de revenus complémentaires.
Rachats programmés ou rente viagère : ce que personne ne vous compare
La plupart des souscripteurs choisissent les rachats programmés pour une raison simple : garder la main sur leur capital. À tout moment, ils peuvent modifier le montant, suspendre les retraits, ou récupérer le solde restant. Et en cas de décès, le capital non consommé est transmis aux bénéficiaires du contrat, dans des conditions fiscales avantageuses.
La rente viagère, elle, fonctionne à l'inverse. Le souscripteur cède son capital à l'assureur en échange d'un versement garanti à vie. Plus besoin de surveiller le solde. Mais le capital est perdu : il ne sera pas transmis aux héritiers (sauf option de réversion).
Il ne s'agit pas de dire que l'une est meilleure que l'autre. Mais le choix entre les deux doit être fait en connaissance de cause, avec un calcul précis de la durée de vie du capital. Ce qui n'est presque jamais fait au moment de la mise en place.
La rente viagère, elle, fonctionne à l'inverse. Le souscripteur cède son capital à l'assureur en échange d'un versement garanti à vie. Plus besoin de surveiller le solde. Mais le capital est perdu : il ne sera pas transmis aux héritiers (sauf option de réversion).
Rachats programmés Souplesse
Capital transmissible
Oui, le solde restant va aux bénéficiaires
Risque principal
Capital épuisé avant le décès
Rente viagère Sécurité
Revenu garanti
Oui, jusqu'au décès
Risque principal
Capital perdu, non transmissible
Il ne s'agit pas de dire que l'une est meilleure que l'autre. Mais le choix entre les deux doit être fait en connaissance de cause, avec un calcul précis de la durée de vie du capital. Ce qui n'est presque jamais fait au moment de la mise en place.
Trois vérifications à faire maintenant sur votre contrat
Si vous avez des rachats programmés en cours, trois gestes simples permettent de savoir si votre contrat tiendra dans la durée.
1. Calculez votre taux de retrait annuel. Prenez le montant total de vos retraits sur un an et divisez-le par le capital restant sur le contrat. Si ce taux dépasse 4 à 5 %, votre capital s'érode significativement chaque année. Au-delà de 8 %, l'épuisement est rapide.
2. Comparez avec le rendement net de votre contrat. Consultez le dernier relevé annuel envoyé par votre assureur. Le rendement net de frais de gestion y figure. Si vos retraits dépassent ce rendement, vous consommez du capital — pas seulement des intérêts.
3. Demandez une projection à votre assureur. Vous avez le droit de demander une simulation écrite de la durée de vie de votre contrat au rythme actuel des retraits. Certains assureurs la fournissent en ligne, d'autres sur demande. C'est la seule façon de connaître la date à laquelle le capital sera épuisé.
Les rachats programmés restent un outil souple et utile. Ils peuvent être modifiés ou suspendus à tout moment, sans frais dans la plupart des contrats. Si le taux de retrait est trop élevé, il suffit de le baisser — à condition de le faire avant que le capital ne soit trop entamé.
Toutes les informations sur le fonctionnement de l'assurance-vie et les rachats partiels sont disponibles sur le site service-public.gouv.fr.
1. Calculez votre taux de retrait annuel. Prenez le montant total de vos retraits sur un an et divisez-le par le capital restant sur le contrat. Si ce taux dépasse 4 à 5 %, votre capital s'érode significativement chaque année. Au-delà de 8 %, l'épuisement est rapide.
2. Comparez avec le rendement net de votre contrat. Consultez le dernier relevé annuel envoyé par votre assureur. Le rendement net de frais de gestion y figure. Si vos retraits dépassent ce rendement, vous consommez du capital — pas seulement des intérêts.
3. Demandez une projection à votre assureur. Vous avez le droit de demander une simulation écrite de la durée de vie de votre contrat au rythme actuel des retraits. Certains assureurs la fournissent en ligne, d'autres sur demande. C'est la seule façon de connaître la date à laquelle le capital sera épuisé.
Les rachats programmés restent un outil souple et utile. Ils peuvent être modifiés ou suspendus à tout moment, sans frais dans la plupart des contrats. Si le taux de retrait est trop élevé, il suffit de le baisser — à condition de le faire avant que le capital ne soit trop entamé.
Toutes les informations sur le fonctionnement de l'assurance-vie et les rachats partiels sont disponibles sur le site service-public.gouv.fr.
Sources :
- Service-public.gouv.fr, « Contrat d'assurance-vie : fonctionnement », vérifié le 12 janvier 2026
- Asac-Fapes, « Assurance vie rachat programmé », 2025
- Boursorama, « Rachats programmés sur assurance-vie : comment se créer une rente sans tout liquider », 28 février 2026
- Service-public.gouv.fr, « Contrat d'assurance-vie : fonctionnement », vérifié le 12 janvier 2026
- Asac-Fapes, « Assurance vie rachat programmé », 2025
- Boursorama, « Rachats programmés sur assurance-vie : comment se créer une rente sans tout liquider », 28 février 2026
Pour aller plus loin :
- Assurance-vie après 70 ans en 2026 : fiscalité, abattements et stratégies pour mieux transmettre
- Assurance-vie après 70 ans en 2026 : fiscalité, abattements et stratégies pour mieux transmettre