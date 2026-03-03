Argent et patrimoine Assurance-vie : ces retraits automatiques qui dévorent votre capital bien plus vite que vous ne le croyez Par Fabrice Crozier | Publié le 03/03/2026 à 08:36 Chaque mois, le virement tombe. 500, 600, 800 euros prélevés sur le contrat d'assurance-vie, comme une horloge. Le relevé bancaire affiche un complément de retraite rassurant. Mais sur le relevé du contrat, une ligne bouge en silence : le capital fond. Et le jour où l'assureur envoie un courrier pour signaler que le solde ne couvre plus le prochain retrait, il est déjà trop tard. Partager : W f X in @

Ce qu'il faut retenir

Des millions de retraités utilisent les rachats programmés sur leur assurance-vie sans connaître la règle de calcul qui décide de la durée réelle de leur capital Un taux de retrait trop élevé accélère l'érosion de manière invisible — les chiffres concrets sont plus bas dans l'article Trois vérifications simples permettent de savoir si votre contrat tiendra 10 ans, 15 ans ou s'épuisera avant

Le piège du virement qui rassure Le principe des rachats programmés est séduisant. Vous fixez un montant — disons 600 € par mois — et votre assureur le prélève automatiquement sur votre contrat d'assurance-vie. L'argent tombe sur votre compte bancaire comme un salaire. Pas de démarche, pas de formulaire à remplir chaque fois. C'est ce qu'on appelle un « rachat partiel programmé » (un retrait régulier et automatique d'une partie de votre épargne).



Beaucoup de retraités y voient une rente. Ce n'en est pas une.



Contrairement à la rente viagère, qui garantit un versement à vie quel que soit l'état du capital, les rachats programmés puisent directement dans votre épargne. Chaque mois, vous ne retirez pas seulement les intérêts produits par votre contrat : vous mangez le capital lui-même. Et c'est là que l'illusion s'installe.



Sur votre relevé bancaire, tout va bien : le virement arrive. Sur le relevé de votre contrat, la réalité est différente : le solde diminue mois après mois, parfois bien plus vite que prévu.

Pourquoi le capital fond plus vite que prévu 80 000 € de capital, 600 € de retrait par mois, ça devrait durer plus de dix ans. En réalité, trois facteurs accélèrent l'érosion sans que le souscripteur s'en rende compte.



Premier facteur : le rendement ne compense pas les retraits. Un contrat en fonds euros rapporte en moyenne 2,5 % net de frais de gestion en 2025. Sur un capital de 80 000 €, cela représente environ 2 000 € d'intérêts par an. Or, des retraits de 600 € par mois représentent 7 200 € par an. Le déficit est de 5 200 € par an, prélevé directement sur le capital.



Deuxième facteur : l'effet boule de neige inversé. Chaque mois, le capital diminue. Donc les intérêts produits diminuent aussi. L'année suivante, le rendement porte sur un capital plus faible, ce qui creuse encore l'écart. C'est l'exact opposé de l'effet des intérêts composés — et il joue contre le souscripteur.



Troisième facteur : la fiscalité prélevée à chaque retrait. Chaque rachat contient une part de gains, soumise aux prélèvements sociaux (17,2 %) et éventuellement à l'impôt. Même après 8 ans de détention du contrat, au-delà de l'abattement annuel de 4 600 € de gains pour une personne seule (9 200 € pour un couple), la part de gains excédentaire est taxée à 7,5 % d'impôt. Ces prélèvements réduisent le montant net reçu ou accélèrent la consommation du capital.



Voici ce que donnent les chiffres selon le taux de retrait annuel, pour un capital de 80 000 € placé à 2,5 % net :

3 % Retrait prudent 💶 Retrait mensuel 200 €/mois ⏱️ Durée estimée du capital + de 30 ans 5 % Retrait modéré 💶 Retrait mensuel 333 €/mois ⏱️ Durée estimée du capital ~25 ans 9 % Retrait courant 💶 Retrait mensuel 600 €/mois ⏱️ Durée estimée du capital ~13 ans 12 % Retrait élevé 💶 Retrait mensuel 800 €/mois ⏱️ Durée estimée du capital ~9 ans



Un retraité de 68 ans qui retire 600 € par mois sur un capital de 80 000 € peut voir son contrat épuisé à 81 ans. S'il comptait dessus jusqu'à 88 ou 90 ans, il lui manquera entre sept et neuf ans de revenus complémentaires. Le calcul semble simple :En réalité, trois facteurs accélèrent l'érosion sans que le souscripteur s'en rende compte.Un contrat en fonds euros rapporte en moyenneen 2025. Sur un capital de 80 000 €, cela représente environ. Or, des retraits de 600 € par mois représentent. Le déficit est de, prélevé directement sur le capital.Chaque mois, le capital diminue. Donc les intérêts produits diminuent aussi. L'année suivante, le rendement porte sur un capital plus faible, ce qui creuse encore l'écart. C'est l'exact opposé de l'effet des intérêts composés — et il jouele souscripteur.Chaque rachat contient une part de gains, soumise aux prélèvements sociaux () et éventuellement à l'impôt. Même après 8 ans de détention du contrat, au-delà de l'abattement annuel dede gains pour une personne seule (pour un couple), la part de gains excédentaire est taxée àd'impôt. Ces prélèvements réduisent le montant net reçu ou accélèrent la consommation du capital.Voici ce que donnent les chiffres selon le taux de retrait annuel, pour un capital deplacé àUn retraité de 68 ans qui retiresur un capital de 80 000 € peut voir son contrat épuisé à. S'il comptait dessus jusqu'à 88 ou 90 ans, il lui manquera entrede revenus complémentaires.

Rachats programmés ou rente viagère : ce que personne ne vous compare garder la main sur leur capital. À tout moment, ils peuvent modifier le montant, suspendre les retraits, ou récupérer le solde restant. Et en cas de décès, le capital non consommé est transmis aux bénéficiaires du contrat, dans des conditions fiscales avantageuses.



La rente viagère, elle, fonctionne à l'inverse. Le souscripteur cède son capital à l'assureur en échange d'un versement garanti à vie. Plus besoin de surveiller le solde. Mais le capital est perdu : il ne sera pas transmis aux héritiers (sauf option de réversion).

Rachats programmés Souplesse ✅ Capital transmissible Oui, le solde restant va aux bénéficiaires ⚠️ Risque principal Capital épuisé avant le décès Rente viagère Sécurité ✅ Revenu garanti Oui, jusqu'au décès ⚠️ Risque principal Capital perdu, non transmissible



Il ne s'agit pas de dire que l'une est meilleure que l'autre. Mais le choix entre les deux doit être fait en connaissance de cause, avec un calcul précis de la durée de vie du capital. Ce qui n'est presque jamais fait au moment de la mise en place. La plupart des souscripteurs choisissent les rachats programmés pour une raison simple :. À tout moment, ils peuvent modifier le montant, suspendre les retraits, ou récupérer le solde restant. Et en cas de décès, le capital non consommé est transmis aux bénéficiaires du contrat, dans des conditions fiscales avantageuses.La rente viagère, elle, fonctionne à l'inverse. Le souscripteur cède son capital à l'assureur en échange d'un. Plus besoin de surveiller le solde. Mais le capital est perdu : il ne sera pas transmis aux héritiers (sauf option de réversion).Il ne s'agit pas de dire que l'une est meilleure que l'autre. Mais le choix entre les deux doit être fait, avec un calcul précis de la durée de vie du capital. Ce qui n'est presque jamais fait au moment de la mise en place.

Trois vérifications à faire maintenant sur votre contrat



1. Calculez votre taux de retrait annuel. Prenez le montant total de vos retraits sur un an et divisez-le par le capital restant sur le contrat. Si ce taux dépasse 4 à 5 %, votre capital s'érode significativement chaque année. Au-delà de 8 %, l'épuisement est rapide.



2. Comparez avec le rendement net de votre contrat. Consultez le dernier relevé annuel envoyé par votre assureur. Le rendement net de frais de gestion y figure. Si vos retraits dépassent ce rendement, vous consommez du capital — pas seulement des intérêts.



3. Demandez une projection à votre assureur. Vous avez le droit de demander une simulation écrite de la durée de vie de votre contrat au rythme actuel des retraits. Certains assureurs la fournissent en ligne, d'autres sur demande. C'est la seule façon de connaître la date à laquelle le capital sera épuisé.



Les rachats programmés restent un outil souple et utile. Ils peuvent être modifiés ou suspendus à tout moment, sans frais dans la plupart des contrats. Si le taux de retrait est trop élevé, il suffit de le baisser — à condition de le faire avant que le capital ne soit trop entamé.



Toutes les informations sur le fonctionnement de l'assurance-vie et les rachats partiels sont disponibles sur le site Si vous avez des rachats programmés en cours, trois gestes simples permettent de savoir si votre contrat tiendra dans la durée.Prenez le montant total de vos retraits sur un an et divisez-le par le capital restant sur le contrat. Si ce taux dépasse, votre capital s'érode significativement chaque année. Au-delà de, l'épuisement est rapide.Consultez le dernier relevé annuel envoyé par votre assureur. Le rendement net de frais de gestion y figure. Si vos retraits dépassent ce rendement, vous consommez du capital — pas seulement des intérêts.Vous avez le droit de demander une simulation écrite de la durée de vie de votre contrat au rythme actuel des retraits. Certains assureurs la fournissent en ligne, d'autres sur demande. C'est la seule façon de connaître la date à laquelle le capital sera épuisé.Les rachats programmés restent un outil souple et utile. Ils peuvent être, sans frais dans la plupart des contrats. Si le taux de retrait est trop élevé, il suffit de le baisser — à condition de le faireque le capital ne soit trop entamé.Toutes les informations sur le fonctionnement de l'assurance-vie et les rachats partiels sont disponibles sur le site service-public.gouv.fr

Sources :

- Service-public.gouv.fr, « Contrat d'assurance-vie : fonctionnement », vérifié le 12 janvier 2026

- Asac-Fapes, « Assurance vie rachat programmé », 2025

- Boursorama, « Rachats programmés sur assurance-vie : comment se créer une rente sans tout liquider », 28 février 2026

Pour aller plus loin :



- Assurance-vie après 70 ans en 2026 : fiscalité, abattements et stratégies pour mieux transmettre

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