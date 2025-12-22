Autres Actualités Arnaques de Noël : ces 4 pièges qui visent les seniors Par Fabrice Crozier | Publié le 22/12/2025 à 08:48 | mis à jour le 23/12/2025 à 11:46 Faux avis de livraison, calendriers suspects, conseillers bancaires imposteurs… Les escroqueries se multiplient en période de fêtes. Voici comment les reconnaître et s'en protéger efficacement. Partager : W f X in @

Pourquoi les seniors sont-ils particulièrement ciblés pendant les fêtes ? La période de Noël représente une aubaine pour les escrocs. Entre les achats en ligne multipliés et l'attente de colis, les occasions de piéger leurs victimes se démultiplient. Les seniors constituent une cible privilégiée pour plusieurs raisons : ils sont plus souvent à leur domicile pour répondre aux appels, parfois moins familiers avec les codes du commerce en ligne, et surtout, ils disposent généralement d'une épargne plus conséquente.



Selon la plateforme gouvernementale Cybermalveillance.gouv.fr, les signalements d'arnaques augmentent de 30 à 40 % entre novembre et janvier. Les techniques se perfectionnent d'année en année, rendant la détection plus difficile, même pour les personnes averties.

L'arnaque au faux colis : le piège le plus répandu « Votre colis n'a pu être livré, veuillez confirmer vos informations » : ce type de SMS inonde les téléphones français depuis début décembre. Le message contient systématiquement un lien qui redirige vers un site imitant celui de La Poste, Colissimo ou un transporteur privé.



Le mécanisme est redoutable. On vous demande de payer des « frais de relivraison » de quelques euros. Une somme dérisoire qui incite à ne pas se méfier. Mais en renseignant vos coordonnées bancaires, vous offrez aux escrocs tout ce dont ils ont besoin pour vider votre compte.



Les réflexes à adopter :

Ne jamais cliquer sur un lien reçu par SMS

Vérifier directement sur le site officiel du transporteur avec votre numéro de suivi

Se rappeler que La Poste ne demande jamais de paiement par SMS

En cas de doute, appeler le numéro officiel du transporteur : ce type de SMS inonde les téléphones français depuis début décembre. Le message contient systématiquement un lien qui redirige vers un site imitant celui de La Poste, Colissimo ou un transporteur privé.Le mécanisme est redoutable. On vous demande de payer des « frais de relivraison » de quelques euros. Une somme dérisoire qui incite à ne pas se méfier. Mais en renseignant vos coordonnées bancaires, vous offrez aux escrocs tout ce dont ils ont besoin pour vider votre compte.

Les calendriers vendus à domicile : une tradition détournée



Les vrais professionnels disposent d'une carte professionnelle qu'ils doivent présenter sur demande. Les pompiers, notamment, sont identifiables par leur tenue et interviennent généralement en binôme. Quant aux facteurs, ils connaissent votre nom et passent habituellement sur leur tournée habituelle.



Comment distinguer le vrai du faux ?

Demander systématiquement une pièce d'identité professionnelle

Ne jamais payer en espèces sans reçu

Privilégier le chèque libellé à l'ordre de l'association officielle

En cas de doute, proposer de passer à la caserne ou au bureau de poste Chaque fin d'année, des individus se présentent aux portes en vendant des calendriers prétendument au profit des éboueurs, des pompiers ou des facteurs. Si cette tradition existe réellement, elle est largement exploitée par des escrocs.Les vrais professionnels disposent d'unequ'ils doivent présenter sur demande. Les pompiers, notamment, sont identifiables par leur tenue et interviennent généralement en binôme. Quant aux facteurs, ils connaissent votre nom et passent habituellement sur leur tournée habituelle.

Le faux conseiller bancaire : l'arnaque la plus coûteuse Cette escroquerie sophistiquée fait des ravages, avec des préjudices atteignant parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le mode opératoire est bien rodé : vous recevez un appel d'une personne se présentant comme votre conseiller bancaire. Elle connaît votre nom, parfois votre adresse, et vous alerte sur des mouvements suspects sur votre compte.



Sous prétexte de « sécuriser » vos fonds, on vous demande de valider des opérations via votre application bancaire ou de communiquer des codes reçus par SMS. En réalité, ces manipulations autorisent des virements vers les comptes des escrocs.



La règle absolue : votre banque ne vous demandera jamais de communiquer vos codes, mots de passe ou de valider des opérations par téléphone. En cas d'appel suspect, raccrochez et rappelez vous-même votre agence au numéro habituel.

Les autres arnaques à surveiller pendant les fêtes Plusieurs autres techniques prolifèrent en cette période :



Les faux sites marchands proposent des produits très demandés à prix cassés. Après paiement, la marchandise n'arrive jamais. Vérifiez toujours les mentions légales, l'ancienneté du site et les avis sur des plateformes indépendantes.



Les arnaques aux dons exploitent la générosité des fêtes. Des appels ou courriels sollicitent des dons pour des associations fictives. Privilégiez les dons directs sur les sites officiels des organisations reconnues.



Les fausses promotions par courriel imitent les grandes enseignes et redirigent vers des sites frauduleux. Ne cliquez jamais sur les liens : tapez vous-même l'adresse du site dans votre navigateur.

Que faire si vous êtes victime ? Si vous pensez avoir été piégé, réagissez immédiatement. Contactez votre banque pour faire opposition sur votre carte et signaler les opérations frauduleuses. Selon les cas, vous disposez de 13 mois pour contester une opération non autorisée auprès de votre établissement bancaire.



Déposez ensuite une plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Vous pouvez également effectuer un signalement en ligne sur la plateforme THESEE du ministère de l'Intérieur, dédiée aux escroqueries sur Internet.



Enfin, signalez les SMS frauduleux en les transférant au 33700, le numéro officiel de lutte contre les spams vocaux et SMS. Pour les courriels suspects, utilisez la plateforme Signal Spam. Ces signalements permettent aux autorités de faire fermer les sites frauduleux et parfois de remonter jusqu'aux escrocs.

Sources

- Cybermalveillance.gouv.fr, décembre 2025

- Service-public.fr, décembre 2025

- Ministère de l'Intérieur, décembre 2025

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