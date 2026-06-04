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Alzheimer : la réponse que personne ne donne aux familles qui demandent « c'est héréditaire ? »

Vous avez un parent atteint d'Alzheimer et vous vous demandez si c'est votre tour. Le médecin vous a dit « il y a une part génétique ». Internet vous a dit « ce n'est pas héréditaire ». Les deux ont raison, et c'est justement le problème.



Votre parent avait Alzheimer : pourquoi personne ne vous répond Chaque semaine, des lecteurs nous posent la même question. "Mon père a eu Alzheimer, ma mère aussi, ma sœur vient de recevoir le diagnostic"...



Ils ont cherché sur les forums, interrogé leur médecin traitant, lu des articles contradictoires. Les uns disent « ce n'est pas héréditaire ». Les autres évoquent une « composante génétique forte ».



Le problème tient en un mot : héréditaire. En langage courant, ce qui signifie « ça se transmet de parent à enfant ». En médecine, il désigne les formes familiales monogéniques, celles qui se transmettent par un seul gène muté.



Ces formes familiale représentent moins de 1 % des cas. Mais la composante génétique globale de la maladie pèse entre 60 et 80 % du risque attribuable. Un chiffre qui ne parle pas d'un gène unique mais de dizaines de variants, répartis sur tout le génome, qui modulent le risque sans jamais le déterminer seuls.

60 à 80 % génétique mais moins de 1 % héréditaire : le paradoxe qui piège tout le monde



Les formes familiales monogéniques de la maladie d'Alzheimer sont causées par une mutation sur un seul gène (PSEN1, PSEN2 ou APP). La transmission est autosomique dominante : si un parent porte la mutation, chaque enfant a 50 % de risque de la porter aussi. Ces formes se déclarent tôt, souvent avant 65 ans, parfois dès 40 ans. Elles sont rares, documentées, et pour la plupart identifiables par un test génétique ciblé.



La maladie d'Alzheimer sporadique, celle qui touche plus de 99 % des patients, obéit pour sa part à un mécanisme différent. L'Inserm le résume en une formule : 60 à 80 % du risque attribuable est d'origine génétique, selon



Le gène le plus connu s'appelle APOE4. Une étude espagnole publiée en 2024 portant sur plus de 13 000 personnes a montré que les porteurs de deux copies d'APOE4 présentent des marqueurs amyloïdes anormaux dans le liquide céphalorachidien dans 95 % des cas dès 65 ans.



Mais même dans ce cas extrême, tous ne développeront pas la maladie. Le gène augmente le risque sans le déterminer, et c'est toute la différence entre susceptibilité et fatalité. La confusion entre hérédité et génétique n'est pas un détail sémantique. Elle conditionne la réponse que vous recevez chez votre médecin, et surtout celle que vous vous donnez à vous-même.Les formes familiales monogéniques de la maladie d'Alzheimer sont causées par une mutation sur un seul gène (PSEN1, PSEN2 ou APP). La transmission est autosomique dominante : si un parent porte la mutation, chaque enfant ade la porter aussi. Ces formes se déclarent tôt, souvent avant 65 ans, parfois dès 40 ans. Elles sont rares, documentées, et pour la plupart identifiables par un test génétique ciblé.La maladie d'Alzheimer sporadique, celle qui touche, obéit pour sa part à un mécanisme différent. L'Inserm le résume en une formule :, selon le dossier de référence de l'Inserm . Ce pourcentage ne signifie pas que la maladie est transmise. Il signifie que des dizaines de variants génétiques, chacun à effet faible, s'additionnent pour moduler votre niveau de risque.Le gène le plus connu s'appelle. Une étude espagnole publiée en 2024 portant sur plus de 13 000 personnes a montré que les porteurs de deux copies d'APOE4 présentent des marqueurs amyloïdes anormaux dans le liquide céphalorachidien dansMais même dans ce cas extrême, tous ne développeront pas la maladie. Le gène augmente le risque sans le déterminer, et c'est toute la différence entre susceptibilité et fatalité.

91 gènes identifiés : ce que change l'étude du 3 juin 2026 L'étude publiée le 3 juin 2026 dans Nature Genetics est la plus vaste jamais réalisée sur la génétique de la maladie d'Alzheimer. Elle a croisé les données de 128 681 patients ou cas proches et de 849 833 témoins, tous d'ascendance européenne.



Résultat : 91 régions du génome sont associées au risque de démence, dont 16 jamais identifiées auparavant. Parmi elles, 56 sont spécifiquement liées au diagnostic clinique de la maladie d'Alzheimer.



Mais le chiffre qui nous concerne directement est ailleurs. Les chercheurs ont construit un score de risque polygénique qui combine l'effet de tous les variants identifiés, hors APOE.



Les personnes situées dans les 10 % les plus exposés génétiquement présentent un risque doublé de développer une pathologie sévère à leur décès (plaques amyloïdes massives, dégénérescences neurofibrillaires avancées).



Ce score n'est pas un test que vous pouvez demander à votre médecin. Il reste aujourd'hui un outil de recherche, réservé aux cohortes d'étude et aux laboratoires spécialisés.



L'équipe française de l'Inserm et de l'Institut Pasteur de Lille, dirigée par Jean-Charles Lambert, est au cœur de ces travaux depuis plus de dix ans. C'est elle qui avait identifié 75 régions du génome associées à la maladie en 2022, dont 42 inédites.

Même avec 91 gènes contre vous, la prévention change la donne



En juin 2024, une équipe Inserm de Bordeaux dirigée par Cécilia Samieri a publié la première étude française sur le sujet dans Alzheimer's & Dementia. Les résultats sont nets : un meilleur profil de facteurs modifiables (activité physique, alimentation, sommeil, lien social, stimulation cognitive) est associé à un moindre risque de maladie d'Alzheimer, quelle que soit la prédisposition génétique.



Même les personnes à haut risque génétique en bénéficient. La prévention ne supprime pas le risque, mais elle le décale dans le temps et en réduit l'intensité.



La commission internationale Lancet a listé pour sa part 14 facteurs de risque modifiables dans son rapport 2024 : perte auditive non corrigée, hypertension, isolement social, tabac, sédentarité, obésité en milieu de vie, dépression, diabète, consommation excessive d'alcool, traumatisme crânien, pollution atmosphérique, déficit visuel. À eux seuls, ces facteurs expliqueraient jusqu'à 45 % des cas de démence dans le monde, selon son rapport 2024.

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Le message que la recherche adresse aux familles n'est ni rassurant ni alarmiste. Vos gènes dessinent une probabilité, pas un verdict, et chaque facteur que vous corrigez réduit cette probabilité un peu plus.



Pour nous qui avons un parent ou un proche touché, la question n'est plus de savoir si c'est notre tour. C'est de décider ce que nous faisons, à partir de maintenant, de ce que nous savons... Si la génétique pesait 80 % et le reste n'y changeait rien, nous n'aurions qu'à attendre. Or c'est le contraire que la recherche démontre.En juin 2024, une équipe Inserm de Bordeaux dirigée par Cécilia Samieri a publié la première étude française sur le sujet dans. Les résultats sont nets : un meilleur profil de facteurs modifiables (activité physique, alimentation, sommeil, lien social, stimulation cognitive) est associé à un moindre risque de maladie d'Alzheimer,Même les personnes à haut risque génétique en bénéficient. La prévention ne supprime pas le risque, mais elle le décale dans le temps et en réduit l'intensité.La commission internationale Lancet a listé pour sa partdans son rapport 2024 :, tabac, sédentarité, obésité en milieu de vie, dépression, diabète, consommation excessive d'alcool, traumatisme crânien, pollution atmosphérique, déficit visuel. À eux seuls, ces facteurs expliqueraient jusqu'àdes cas de démence dans le monde, selon son rapport 2024.Le message que la recherche adresse aux familles n'est ni rassurant ni alarmiste. Vos gènes dessinent une probabilité, pas un verdict, et chaque facteur que vous corrigez réduit cette probabilité un peu plus.Pour nous qui avons un parent ou un proche touché, la question n'est plus de savoir si c'est notre tour. C'est de décider ce que nous faisons, à partir de maintenant, de ce que nous savons...