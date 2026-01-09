Alzheimer : cette bactérie buccale retrouvée dans 96% des cerveaux malades intrigue les chercheurs

Le mécanisme suspecté est le suivant : en cas de parodontite non traitée, Porphyromonas gingivalis passe dans la circulation sanguine via les petits vaisseaux de la bouche. Elle serait ensuite capable de franchir la barrière hémato-encéphalique, cette membrane protectrice qui sépare le sang du cerveau.



Une fois dans le cerveau, la bactérie libère des gingipaïnes. Ces enzymes toxiques provoquent une inflammation et stimulent la production de protéines bêta-amyloïdes, les fameuses plaques caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Des expériences menées sur des souris ont confirmé ce scénario : après infection buccale, les rongeurs ont développé des lésions cérébrales similaires à celles observées chez les malades humains.



Selon les chercheurs, « l'infection cérébrale par P. gingivalis n'est pas le résultat de soins dentaires déficients suite à l'apparition de la démence, mais un événement précoce ». Autrement dit : ce n'est pas la maladie qui entraîne une mauvaise hygiène, mais potentiellement l'inverse.