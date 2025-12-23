Alzheimer : ce médicament pourrait stopper la maladie avant les premiers symptômes

L'inventeur du NU-9, le professeur Richard Silverman — également créateur du Lyrica contre la fibromyalgie —, établit un parallèle éclairant avec la prévention cardiovasculaire : « Si vous avez un taux de cholestérol élevé, cela ne signifie pas que vous allez avoir une crise cardiaque bientôt. Mais c'est le moment de prendre des médicaments pour prévenir cette crise cardiaque. NU-9 pourrait jouer un rôle similaire. »



Cette stratégie repose sur le développement de tests sanguins de dépistage précoce, actuellement en cours d'élaboration. Combinés à un traitement préventif comme le NU-9, ils pourraient permettre d'intervenir avant que les dégâts cérébraux ne deviennent irréversibles.



Le médicament a déjà reçu en 2024 l'autorisation de la FDA américaine pour débuter des essais cliniques sur l'humain, mais pour une autre maladie neurodégénérative : la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Les essais spécifiques à Alzheimer sur l'humain restent à venir.