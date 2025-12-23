Alzheimer : ce médicament pourrait stopper la maladie avant les premiers symptômes

Médecin montrant une zone du cerveau atteinte par la maladie d'Alzheimer © sasirin pamai/shutterstock
Un médicament qui agit des années avant la perte de mémoire
La maladie d'Alzheimer commence à détruire le cerveau bien avant l'apparition des premiers troubles de la mémoire. C'est précisément ce constat qui a guidé les chercheurs de l'Université Northwestern (États-Unis) dans leurs travaux, publiés le 18 décembre 2025.
Leur découverte est porteuse d'espoir : un composé expérimental baptisé NU-9 a réussi à bloquer les dommages cérébraux précoces dans un modèle animal de la maladie. Administré avant l'apparition des symptômes, ce traitement a considérablement réduit l'inflammation cérébrale et l'accumulation de protéines toxiques responsables de la dégénérescence neuronale.
« La maladie d'Alzheimer débute des décennies avant que ses symptômes n'apparaissent », explique Daniel Kranz, premier auteur de l'étude. « C'est probablement une raison majeure de l'échec de nombreux essais cliniques : ils commencent bien trop tard. »
Leur découverte est porteuse d'espoir : un composé expérimental baptisé NU-9 a réussi à bloquer les dommages cérébraux précoces dans un modèle animal de la maladie. Administré avant l'apparition des symptômes, ce traitement a considérablement réduit l'inflammation cérébrale et l'accumulation de protéines toxiques responsables de la dégénérescence neuronale.
« La maladie d'Alzheimer débute des décennies avant que ses symptômes n'apparaissent », explique Daniel Kranz, premier auteur de l'étude. « C'est probablement une raison majeure de l'échec de nombreux essais cliniques : ils commencent bien trop tard. »
Une protéine toxique jusqu'ici inconnue identifiée
L'équipe a identifié une sous-espèce particulièrement nocive d'oligomères bêta-amyloïdes, ces amas de protéines toxiques. Ce sous-type, baptisé ACU193+, apparaît très tôt dans les neurones puis déclenche une cascade inflammatoire dans tout le cerveau. Le NU-9 cible précisément ce mécanisme.
Lors des tests sur des souris pré-symptomatiques traitées pendant 60 jours, les résultats ont été qualifiés de « stupéfiants » par le professeur William Klein : réduction massive de l'inflammation cérébrale précoce et diminution significative des protéines toxiques.
Lors des tests sur des souris pré-symptomatiques traitées pendant 60 jours, les résultats ont été qualifiés de « stupéfiants » par le professeur William Klein : réduction massive de l'inflammation cérébrale précoce et diminution significative des protéines toxiques.
Une approche comparable à la prévention du cholestérol
L'inventeur du NU-9, le professeur Richard Silverman — également créateur du Lyrica contre la fibromyalgie —, établit un parallèle éclairant avec la prévention cardiovasculaire : « Si vous avez un taux de cholestérol élevé, cela ne signifie pas que vous allez avoir une crise cardiaque bientôt. Mais c'est le moment de prendre des médicaments pour prévenir cette crise cardiaque. NU-9 pourrait jouer un rôle similaire. »
Cette stratégie repose sur le développement de tests sanguins de dépistage précoce, actuellement en cours d'élaboration. Combinés à un traitement préventif comme le NU-9, ils pourraient permettre d'intervenir avant que les dégâts cérébraux ne deviennent irréversibles.
Le médicament a déjà reçu en 2024 l'autorisation de la FDA américaine pour débuter des essais cliniques sur l'humain, mais pour une autre maladie neurodégénérative : la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Les essais spécifiques à Alzheimer sur l'humain restent à venir.
Cette stratégie repose sur le développement de tests sanguins de dépistage précoce, actuellement en cours d'élaboration. Combinés à un traitement préventif comme le NU-9, ils pourraient permettre d'intervenir avant que les dégâts cérébraux ne deviennent irréversibles.
Le médicament a déjà reçu en 2024 l'autorisation de la FDA américaine pour débuter des essais cliniques sur l'humain, mais pour une autre maladie neurodégénérative : la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Les essais spécifiques à Alzheimer sur l'humain restent à venir.
Ce que cela change pour les personnes concernées
Cette découverte complète l'arrivée des premiers traitements de fond comme le lecanemab (Leqembi), approuvé en Europe fin 2024, qui ralentit la progression chez les patients déjà atteints.
Le NU-9 propose une approche différente : agir en prévention, chez des personnes à risque mais pas encore malades. Une perspective pertinente pour les seniors ayant des antécédents familiaux ou présentant certains biomarqueurs.
L'équipe poursuit ses recherches sur des modèles reproduisant la forme tardive de la maladie, la plus fréquente. Si ces résultats se confirment chez l'humain, le NU-9 pourrait transformer l'approche de cette pathologie qui touche plus de 55 millions de personnes dans le monde, dont environ 1,2 million en France.
Le NU-9 propose une approche différente : agir en prévention, chez des personnes à risque mais pas encore malades. Une perspective pertinente pour les seniors ayant des antécédents familiaux ou présentant certains biomarqueurs.
L'équipe poursuit ses recherches sur des modèles reproduisant la forme tardive de la maladie, la plus fréquente. Si ces résultats se confirment chez l'humain, le NU-9 pourrait transformer l'approche de cette pathologie qui touche plus de 55 millions de personnes dans le monde, dont environ 1,2 million en France.
Sources
- Northwestern University, "NU-9 halts Alzheimer's disease in animal model before symptoms begin", 18 décembre 2025, https://news.northwestern.edu/stories/2025/12/nu-9-halts-alzheimers-disease-in-animal-model-before-symptoms-begin
- Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, "Identification of a glia-associated amyloid beta oligomer subtype and the rescue from reactive astrogliosis by inhibitor NU-9", décembre 2025, https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.70968
- National Institutes of Health (NIH), financement de l'étude (grant AG061708)
- Northwestern University, "NU-9 halts Alzheimer's disease in animal model before symptoms begin", 18 décembre 2025, https://news.northwestern.edu/stories/2025/12/nu-9-halts-alzheimers-disease-in-animal-model-before-symptoms-begin
- Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, "Identification of a glia-associated amyloid beta oligomer subtype and the rescue from reactive astrogliosis by inhibitor NU-9", décembre 2025, https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.70968
- National Institutes of Health (NIH), financement de l'étude (grant AG061708)