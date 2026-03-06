Aides à domicile

Aide à domicile, jardinage, cours informatique : comment les services à la personne permettent aux seniors de rester autonomes (et aux actifs de déduire 50 % de leurs dépenses)

Services à la personne : pourquoi ce secteur séduit en France

| Publié le 06/03/2026 à 02:30

Un secteur en pleine croissance : les services à la personne permettent aux seniors de rester autonomes et aux actifs de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50 %.



Services à la personne en France : un marché en pleine croissance



Ce secteur constitue aujourd'hui un véritable pilier de l'économie française. Selon l'INSEE et la DARES, plus d'1 million de salariés y travaillent, pour près de 3,9 millions de ménages utilisateurs, soit 13,8 % des foyers.



Cette dynamique s'explique principalement par le vieillissement de la population et l'évolution des modes de vie, qui favorisent les besoins d'accompagnement.



Par ailleurs, le secteur compte près de 48.663 organismes, dont des entreprises, associations, indépendants et modèles coopératifs.



Ces derniers prennent en charge une partie des démarches administratives et commerciales, à l'image de la









Les services à la personne regroupent un ensemble d'activités réalisées au domicile des particuliers. Il peut s'agir d'aide à domicile, de ménage, de jardinage, de soutien scolaire ou encore de petits travaux.Ce secteur constitue aujourd'hui un véritable pilier de l'économie française. Selon l'INSEE et la DARES, plus d'1 million de salariés y travaillent, pour près de 3,9 millions de ménages utilisateurs, soit 13,8 % des foyers.Cette dynamique s'explique principalement par le vieillissement de la population et l'évolution des modes de vie, qui favorisent les besoins d'accompagnement.Par ailleurs, le secteur compte près de 48.663 organismes, dont des entreprises, associations, indépendants et modèles coopératifs.Ces derniers prennent en charge une partie des démarches administratives et commerciales, à l'image de la Coopérative service à la personne d'AdomSAP . Un soutien particulièrement rassurant pour les professionnels.

​Comment les services à domicile renforcent l'autonomie des seniors ? Pour la majorité des personnes âgées, le maintien à domicile demeure une véritable priorité.



Grâce aux services à domicile, les seniors peuvent continuer à vivre chez eux, tout en conservant un niveau de confort élevé. Entretien du logement, aide à la préparation des repas, assistance informatique, jardinage et petits travaux…



La diversité des prestations permet de proposer un accompagnement sur mesure, ajusté aux besoins et à l'évolution de chaque situation.



En plus des tâches pratiques, la présence régulière d'un intervenant prévient la perte d'autonomie, courante chez les seniors. Elle apporte également un soutien humain rassurant, indispensable pour rompre l'isolement social.

​Services à la personne : un levier de confort pour les actifs Contrairement aux idées reçues, l'aide à domicile n'est pas réservée au maintien des seniors à domicile. Pour les actifs aussi, ces services sont une solution pertinente, notamment pour gagner du temps et se libérer des tâches chronophages du quotidien.



Ce type de prestation séduit également par l'avantage fiscal qu'il offre. En effet, le recours aux services à la personne permet de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50 % sur les dépenses engagées, dans la limite des plafonds en vigueur.



Bon à savoir : ce dispositif est accessible à l'ensemble des contribuables, qu'ils soient imposables ou non.



Ce mécanisme rend ces services nettement plus accessibles et encourage leur utilisation. Les professionnels peuvent par ailleurs bénéficier, sous certaines conditions, de dispositifs fiscaux dédiés, notamment pour l'équipement ou le développement de leur activité.

​Se lancer dans les services à la personne : un secteur riche en opportunités Le secteur des services à la personne offre de nombreuses perspectives pour les indépendants et les personnes en reconversion. La demande est forte et durable, avec des besoins présents sur l'ensemble du territoire.



Les activités sont des plus variées : aide à domicile, entretien du logement, jardinage, assistance informatique, cours particuliers, bricolage, soutien scolaire ou administratif, etc. Elles permettent de démarrer rapidement, souvent avec un petit budget.



Il est bon de noter qu'exercer dans les services à domicile implique de se confronter à plusieurs contraintes. Les démarches administratives, la facturation, la gestion des clients et le développement commercial peuvent, en effet, poser des difficultés au lancement.



Il existe cependant des solutions comme les modèles coopératifs, pour accompagner les professionnels dans ces étapes, afin qu'ils puissent évoluer en toute sérénité.