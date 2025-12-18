EHPAD et Résidences Seniors Aide EHPAD 2026 : le crédit d'impôt universel finalement écarté, ce qui reste en vigueur Par Fabrice Crozier | Publié le 18/12/2025 à 17:43 | mis à jour le 15/02/2026 à 12:40 C'est une mesure fiscale qui avait été votée par les députés en octobre 2025 pour soulager les familles dès 2026. Mais la transformation de la réduction d'impôt EHPAD en crédit d'impôt universel n'a finalement pas été retenue dans le budget définitif. Le point sur ce qui s'applique réellement. Partager : W f X in @

⚠️ Mise à jour — 15 février 2026

La transformation de la réduction d'impôt en crédit d'impôt universel, votée par les députés le 25 octobre 2025, n'a pas été retenue dans le budget définitif 2026. Le dispositif en vigueur reste donc une réduction d'impôt de 25%, plafonnée à 10 000 € de dépenses par an (soit 2 500 € maximum), réservée aux contribuables imposables. Les personnes non imposables ne bénéficient d'aucun remboursement. Pour un décryptage complet des tarifs et des aides en EHPAD, consultez notre guide EHPAD 2026.



Crédit d'impôt vs Réduction : pourquoi tout change pour les petits revenus Pour comprendre pourquoi cette mesure est historique, il faut regarder le fonctionnement actuel du fisc. Jusqu'en 2025, les frais de dépendance ouvraient droit à une réduction d'impôt. Cela signifie que si vous ne payiez pas d'impôts, vous ne touchiez rien du tout. C'était une injustice flagrante pour les retraités les plus modestes résidant en établissement.



Au 1er janvier 2026, ce dispositif devient un crédit d'impôt universel. La nuance est capitale : le fisc vous doit désormais cette somme, quel que soit votre niveau d'imposition. Si le montant du remboursement dépasse le montant de vos impôts, ou si vous êtes totalement exonéré, le Trésor Public vous enverra un virement directement sur votre compte bancaire. Ce changement de paradigme fait entrer la dépendance dans le champ de la solidarité nationale réelle, en garantissant que chaque euro dépensé pour l'hébergement médicalisé soit soutenu par l'État de la même manière pour tous.

Comment calculer vos "2 500 euros" ? Le simulateur du barème 2026 Soyons précis sur les chiffres pour éviter les déceptions. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 25 % des dépenses. Ces dépenses (hébergement et dépendance) sont plafonnées à 10 000 euros par an et par personne. C'est de ce calcul que provient le montant maximal de 2 500 euros (25 % de 10 000 euros).



Toutefois, l'assiette de calcul correspond aux frais réels après déduction de toutes les autres aides perçues, comme l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) ou les aides au logement (APL). Par exemple, si votre facture d'EHPAD est de 2 200 euros par mois mais que l'APA prend en charge 600 euros, votre dépense réelle "éligible" est de 1 600 euros. Sur une année, si votre reste à charge dépasse les 10 000 euros, vous toucherez le plafond plein de 2 500 euros. Si votre reste à charge est inférieur, vous toucherez exactement le quart de vos dépenses annuelles. SeniorActu vous conseille de demander dès janvier une simulation de votre "reste à charge net" à la direction de votre établissement pour anticiper le montant de votre futur crédit d'impôt.

Calendrier de versement : un acompte de 60 % dès janvier 2026 ? Pour ne pas pénaliser la trésorerie des seniors, l'administration fiscale va appliquer le système de l'acompte de 60 %, déjà en vigueur pour les services à la personne. Si vous étiez déjà en EHPAD en 2025 et que vous aviez déclaré des frais, vous recevrez automatiquement un virement d'acompte aux alentours du 15 janvier 2026.



Le solde sera régularisé à l'été 2026, après votre déclaration de revenus. En revanche, pour les nouveaux résidents entrant en EHPAD au cours de l'année 2026, il n'y aura pas d'acompte immédiat. Le crédit d'impôt sera versé intégralement en une fois en 2027. Cette précision est vitale pour les familles : il faut pouvoir assumer le coût de l'établissement durant la première année avant de bénéficier du "retour" fiscal. Légifrance confirme que ce dispositif est cumulable avec le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile si le conjoint du résident réside encore au domicile familial, ouvrant ainsi des possibilités d'optimisation fiscale croisée très avantageuses pour les couples.

Les pièges à éviter pour ne pas perdre votre remboursement Le premier piège est l'absence de déclaration. Beaucoup de retraités non-imposables pensent, à tort, qu'ils n'ont plus besoin de remplir de déclaration de revenus. C'est une erreur qui peut coûter 2 500 euros en 2026. C'est le dépôt de la déclaration qui déclenche l'ordre de virement du crédit d'impôt.



Le second piège concerne la nature de l'établissement. Le crédit d'impôt de l'article 199 quindecies du CGI ne s'applique qu'aux établissements assurant un hébergement médicalisé (EHPAD, USLD). Si vous résidez dans une "Résidence Autonomie" (ex-logement foyer) non médicalisée, vous ne pouvez pas prétendre à ce crédit d'impôt sur l'hébergement. Vous restez soumis au régime des services à la personne, bien moins avantageux sur la partie logement. Enfin, conservez précieusement vos attestations fiscales remises par l'EHPAD. Elles doivent mentionner explicitement que l'établissement est habilité et détailler la part dépendance. En cas de contrôle, une facture simplifiée ne suffira pas à justifier votre demande de remboursement auprès du fisc.

L'analyse de SeniorActu : vers une baisse réelle des tarifs en 2026 ? Ce nouveau crédit d'impôt universel est une avancée majeure, mais il ne doit pas masquer la réalité du marché. Le reste à charge moyen en EHPAD en France s'élève à environ 2 000 euros par mois, alors que la pension moyenne dépasse rarement 1 500 euros.



Même avec un remboursement annuel de 2 500 euros (soit environ 208 euros par mois), le déficit reste important pour de nombreuses familles. Cette mesure est donc une aide d'urgence, mais elle n'annule pas la nécessité d'une grande loi sur l'autonomie qui permettrait de baisser structurellement les tarifs de dépendance. SeniorActu restera vigilant sur les éventuels effets d'aubaine : il ne faudrait pas que les gestionnaires d'établissements profitent de cette nouvelle aide publique pour augmenter leurs tarifs d'hébergement dans les mêmes proportions, annulant ainsi le gain de pouvoir d'achat pour les retraités.

Sources :

- Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2026, Article 12 (Universalisation des avantages fiscaux dépendance).

- Code Général des Impôts, Article 199 quindecies modifié.

- Direction de l'Information Légale et Administrative (Service-Public.fr).

- Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) : Rapport sur le coût de l'hébergement 2025.

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