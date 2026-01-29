Retraite ASPA 2026 : pourquoi +9,31 € par mois ne suffisent toujours pas Par Fabrice Crozier | Publié le 29/01/2026 à 15:42 | mis à jour le 22/03/2026 à 19:42 En 2026, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées a été revalorisé, mais reste en dessous du seuil de pauvreté. Un écart persistant, que la dernière revalorisation n'a pas comblé.

Ce qu'il faut retenir

L'ASPA passe à 1 043,59 €/mois pour une personne seule et 1 620,18 € pour un couple au 1er janvier 2026 La revalorisation de 0,9 % représente +9,31 €/mois pour une personne seule Le minimum vieillesse reste 244 € en dessous du seuil de pauvreté (1 288 €) Environ 600 000 retraités sont concernés par cette allocation Le seuil de récupération sur succession passe à 108 586 € en métropole

Une hausse de 0,9 % confirmée par la circulaire de la CNAV La circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) datée du 22 décembre 2025 a officialisé la revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) au 1er janvier 2026. Le taux retenu est de 0,9 %, aligné sur l'inflation hors tabac constatée sur les douze derniers mois. Cette revalorisation s'applique également aux pensions de retraite de base versées par le régime général.



Cette hausse intervient dans un contexte budgétaire particulièrement tendu. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoyait initialement un gel des pensions de base afin de réduire le déficit public. Les députés ont finalement rejeté cette mesure controversée, permettant l'application de la formule de revalorisation légale inscrite dans le Code de la Sécurité sociale. Les retraités ont donc échappé à une perte de pouvoir d'achat qui aurait été particulièrement douloureuse pour les plus modestes.



Pour les bénéficiaires du minimum vieillesse, cette revalorisation se traduit par une augmentation de 9,31 € par mois pour une personne seule et de 14,45 € pour un couple. Des montants qui peuvent sembler dérisoires au regard de l'inflation cumulée sur les produits de première nécessité ces dernières années. En 2025, la hausse avait été de 2,2 %, soit plus du double de celle appliquée cette année.

Pourquoi l'ASPA ne permet pas de sortir de la pauvreté Le seuil de pauvreté, calculé par l'INSEE à 60 % du revenu médian, s'établit à 1 288 € par mois pour une personne seule selon les dernières données disponibles publiées en juillet 2025 sur l'année 2023. Or, le montant maximum de l'ASPA atteint désormais 1 043,59 €, soit un niveau nettement inférieur.



L'écart entre ces deux montants représente exactement 244,41 €. Autrement dit, même en percevant le minimum vieillesse à taux plein, un retraité reste officiellement sous le seuil de pauvreté, avec un manque à gagner représentant près de 19 % du minimum nécessaire pour ne pas être considéré comme pauvre. Cette situation pose une question politique majeure : peut-on considérer qu'un dispositif censé garantir un minimum vital atteint son objectif quand il laisse ses bénéficiaires sous le seuil de pauvreté ?



Cette situation concerne environ 600 000 allocataires en France, un chiffre en légère hausse ces dernières années après des décennies de baisse continue. Selon la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), la moitié environ des personnes éligibles à l'ASPA ne la demandent pas. Cette sous-utilisation massive s'explique par plusieurs facteurs : méconnaissance du dispositif, complexité des démarches administratives, mais surtout crainte de la récupération sur succession qui peut dissuader des propriétaires modestes de faire valoir leurs droits.



Le taux de non-recours reste donc préoccupant malgré les réformes récentes visant à rassurer les bénéficiaires potentiels et à simplifier les conditions d'accès.

Les nouveaux montants du minimum vieillesse en 2026 2025 Ancien montant 👤 Montant mensuel personne seule 1 034,28 € 👥 Montant mensuel couple 1 605,73 € 2026 À partir du 01/01 👤 Montant mensuel personne seule 1 043,59 € 👥 Montant mensuel couple 1 620,18 € 📈 Hausse mensuelle +9,31 € (seul) / +14,45 € (couple)

Sur une année complète, le montant maximum de l'ASPA atteint désormais 12 523,14 € pour une personne seule et 19 442,21 € pour un couple. Ces plafonds correspondent également aux seuils de ressources à ne pas dépasser pour être éligible à l'allocation.



L'ASPA fonctionne comme une allocation différentielle, c'est-à-dire qu'elle vient compléter les revenus existants jusqu'au plafond garanti. Si vous percevez déjà une petite retraite, le minimum vieillesse vient s'y ajouter pour atteindre le montant maximum. Par exemple, un retraité touchant 600 € de pension de base percevra 443,59 € d'ASPA, soit un total de 1 043,59 €. Ce mécanisme garantit que tous les bénéficiaires atteignent le même niveau de ressources, quel que soit leur parcours professionnel passé. Sur une année complète, le montant maximum de l'ASPA atteint désormaispour une personne seule etpour un couple. Ces plafonds correspondent également aux seuils de ressources à ne pas dépasser pour être éligible à l'allocation.L'ASPA fonctionne comme une allocation différentielle, c'est-à-dire qu'elle vient compléter les revenus existants jusqu'au plafond garanti. Si vous percevez déjà une petite retraite, le minimum vieillesse vient s'y ajouter pour atteindre le montant maximum. Par exemple, un retraité touchant 600 € de pension de base percevra 443,59 € d'ASPA, soit un total de 1 043,59 €. Ce mécanisme garantit que tous les bénéficiaires atteignent le même niveau de ressources, quel que soit leur parcours professionnel passé.

Récupération sur succession : le seuil relevé à 108 586, 14 €



En 2026, le seuil de récupération est fixé à 108 586,14 € d'actif net successoral en métropole, contre seulement 39 000 € avant la réforme. Ce montant est désormais indexé sur l'inflation chaque année au 1er janvier. Dans les départements d'outre-mer comme la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, le seuil est encore plus protecteur puisqu'il atteint 150 000 €.



Concrètement, si la succession du bénéficiaire décédé est inférieure à ces seuils après déduction des dettes et des frais d'obsèques, aucun remboursement n'est exigé des héritiers. L'intégralité de l'ASPA perçue reste définitivement acquise. Au-delà de ces seuils, seule la partie de la succession qui dépasse le montant protégé peut être récupérée par la caisse de retraite, dans la limite de 8 463,42 € par année de versement pour une personne seule et 11 322,77 € pour un couple.



Cette évolution majeure devrait encourager davantage de retraités modestes à faire valoir leurs droits. Pour vérifier votre éligibilité et effectuer une demande, vous pouvez consulter le site officiel La question de la récupération sur succession constitue historiquement le principal frein à la demande d'ASPA. De nombreux retraités modestes, notamment en milieu rural où ils sont souvent propriétaires de leur logement, refusent de solliciter cette aide par crainte de déshériter leurs enfants. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2023, les règles ont été considérablement assouplies pour lever ce frein psychologique majeur.En 2026, le seuil de récupération est fixé àd'actif net successoral en métropole, contre seulement 39 000 € avant la réforme. Ce montant est désormais indexé sur l'inflation chaque année au 1er janvier. Dans les départements d'outre-mer comme la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, le seuil est encore plus protecteur puisqu'il atteintConcrètement, si la succession du bénéficiaire décédé est inférieure à ces seuils après déduction des dettes et des frais d'obsèques,des héritiers. L'intégralité de l'ASPA perçue reste définitivement acquise. Au-delà de ces seuils, seule la partie de la succession qui dépasse le montant protégé peut être récupérée par la caisse de retraite, dans la limite depar année de versement pour une personne seule etpour un couple.Cette évolution majeure devrait encourager davantage de retraités modestes à faire valoir leurs droits. Pour vérifier votre éligibilité et effectuer une demande, vous pouvez consulter le site officiel Service-Public.fr qui détaille les conditions et propose les formulaires nécessaires. Vous pouvez également contacter directement votre caisse de retraite (Carsat pour le régime général, MSA pour les agriculteurs, CNRACL pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers) ou vous rendre dans un point d'accueil de votre mairie.

À ne pas confondre avec le minimum contributif sans aucune récupération sur succession. La différence entre les deux peut atteindre plusieurs centaines d'euros par mois, et les conséquences pour vos héritiers ne sont pas les mêmes. Pour comprendre quel mécanisme vous concerne et éviter de passer à côté de vos droits, consultez L'ASPA garantit un revenu plancher aux retraités les plus modestes, même sans carrière professionnelle. Mais si vous avez travaillé et cotisé, c'est peut-être le minimum contributif qui s'applique à votre situation — un dispositif qui relève directement votre pension de base, sans condition de ressources et surtout. La différence entre les deux peut atteindre plusieurs centaines d'euros par mois, et les conséquences pour vos héritiers ne sont pas les mêmes. Pour comprendre quel mécanisme vous concerne et éviter de passer à côté de vos droits, consultez notre comparatif complet des minimums retraite 2026

Sources :

- Service-Public.fr, janvier 2026

- Circulaire CNAV 2025-29 du 22 décembre 2025

- Info-Retraite.fr, janvier 2026

- INSEE, données sur le seuil de pauvreté 2023





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