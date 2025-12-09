À 68 ans, elle crée la surprise : Ana Maria Ciortea Marti élue Super Mamie France 2026

Le week-end dernier, à la Comédie de Picardie (Amiens), se tenait la finale nationale de Super Mamie France 2026. Sur scène : sept candidates, venues des quatre coins de la France, chacune accompagnée de ses enfants, petits-enfants — voire arrière-petits-enfants — venues les soutenir. Après plus de deux heures ponctuées d’émotions, de témoignages, d’humour et de valeurs familiales, le verdict est tombé : la victoire revient à Ana Maria Ciortea Marti, candidate en provenance des Hautes-Pyrénées.
Un choix du cœur et de l’authenticité
Âgée de 68 ans, mère de deux enfants et grand-mère de deux petits-enfants, Ana Maria n’était pas une candidate traditionnelle. Traductrice juridique de profession, elle avait récemment obtenu un diplôme universitaire dans son domaine, tout en continuant à travailler.
Sur scène, ce n’est pas un simple défilé auquel on assistait, mais des récits de vie : engagement professionnel, attachement familial, volonté d’être présente pour ses proches… Son discours — affirmant vouloir « rester en pleine forme physique et mentale pour profiter au maximum de sa famille » — a visiblement trouvé un écho sensible auprès du jury, du public et des internautes.
Le vote final combinait les suffrages du jury, du public présent dans la salle et des internautes, assurant un équilibre entre appréciation sur place et adhésion populaire. Semaine Pyrénées
Sur scène, ce n’est pas un simple défilé auquel on assistait, mais des récits de vie : engagement professionnel, attachement familial, volonté d’être présente pour ses proches… Son discours — affirmant vouloir « rester en pleine forme physique et mentale pour profiter au maximum de sa famille » — a visiblement trouvé un écho sensible auprès du jury, du public et des internautes.
Le vote final combinait les suffrages du jury, du public présent dans la salle et des internautes, assurant un équilibre entre appréciation sur place et adhésion populaire. Semaine Pyrénées
Une cérémonie pleine de chaleur humaine
La soirée, organisée sous l’égide du Comité Super Mamie en partenariat avec la Ville d’Amiens, a été marquée par une vraie ambiance de fête. Les familles ont pris la parole, les candidates ont livré des témoignages sincères, portés par l’amour, l’humour et les valeurs intergénérationnelles. Loin d’un simple concours de popularité, l’événement a célébré la diversité des parcours, l’engagement familial et la transmission.
Même les candidates non retenues ont vu leur parcours salué : les organisateurs ont tenu à souligner la qualité de chacune des prestations, affirmant qu’« aucune n’a démérité ».
Même les candidates non retenues ont vu leur parcours salué : les organisateurs ont tenu à souligner la qualité de chacune des prestations, affirmant qu’« aucune n’a démérité ».
Un second trophée pour la longévité et l’engagement numérique
En parallèle du titre principal, le concours a décerné le label Super Mamie 2.0 2026, attribué exclusivement via les votes en ligne. À 90 ans, Ginette Laplaige, originaire des Alpes-Maritimes, a remporté cette distinction, symbolisant la longévité active, l’engagement familial mais aussi la capacité à fédérer une communauté numérique, loin des clichés liés à l’âge.
Ginette Laplaige, déjà connue pour son dynamisme — elle avait notamment gravi le mont Mounier dans le Mercantour cet été — incarne une image de grand-mère résolument tournée vers l’avenir, pleine d’énergie et d’envie.
Ginette Laplaige, déjà connue pour son dynamisme — elle avait notamment gravi le mont Mounier dans le Mercantour cet été — incarne une image de grand-mère résolument tournée vers l’avenir, pleine d’énergie et d’envie.
Au-delà du trophée, un symbole pour les seniors
Cette édition 2026 de Super Mamie France dépasse le simple concours de charme ou de popularité. Elle met en lumière des parcours de vie, des femmes (et potentiellement des hommes) qui refusent d’être définis par leur âge. Le sacre d’Ana Maria Ciortea Marti et la distinction de Ginette Laplaige témoignent d’une envie forte : continuer à agir, à partager, à transmettre — dans la famille, la communauté, ou même via le digital.
L’événement rappelle que vieillir ne rime pas nécessairement avec retrait ou isolement. Au contraire, pour ces femmes, l’âge s’accompagne d’une forme de liberté, d’assurance, d’expérience et d’une capacité à inspirer plusieurs générations.
L’événement rappelle que vieillir ne rime pas nécessairement avec retrait ou isolement. Au contraire, pour ces femmes, l’âge s’accompagne d’une forme de liberté, d’assurance, d’expérience et d’une capacité à inspirer plusieurs générations.
Que retenir de Super Mamie France 2026 ?
L’élection d’Ana Maria Ciortea Marti, à 68 ans, prouve qu’un parcours de vie actif et engagé peut conduire au plus haut. En parallèle, la victoire de Ginette Laplaige, 90 ans, confirme que l’âge ne constitue plus une barrière à l’engagement — qu’il soit social, familial ou numérique.
L’image de la grand-mère telle que véhiculée par ce concours change : elle n’est plus figée dans les clichés, mais dynamique, moderne, inspirante. Super Mamie France 2026 apparaît ainsi comme une célébration intergénérationnelle, une ode à la transmission, à la vitalité et à l’esprit d’engagement — pour toutes celles et ceux qui restent prêts à agir, à bâtir, à vivre, peu importe l’âge.
L’image de la grand-mère telle que véhiculée par ce concours change : elle n’est plus figée dans les clichés, mais dynamique, moderne, inspirante. Super Mamie France 2026 apparaît ainsi comme une célébration intergénérationnelle, une ode à la transmission, à la vitalité et à l’esprit d’engagement — pour toutes celles et ceux qui restent prêts à agir, à bâtir, à vivre, peu importe l’âge.
Sources : « La Bagnéraise Ana Maria Ciortea Marti élue Super Mamie France 2026 ! », NR-Pyrénées, 07/12/2025 — « Super Mamie France 2026 : Ana Maria Ciortea Marti de Bagnères-de-Bigorre couronnée à Amiens », La Semaine des Pyrénées, 07/12/2025.