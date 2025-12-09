À 68 ans, elle crée la surprise : Ana Maria Ciortea Marti élue Super Mamie France 2026

Âgée de 68 ans, mère de deux enfants et grand-mère de deux petits-enfants, Ana Maria n’était pas une candidate traditionnelle. Traductrice juridique de profession, elle avait récemment obtenu un diplôme universitaire dans son domaine, tout en continuant à travailler.



Sur scène, ce n’est pas un simple défilé auquel on assistait, mais des récits de vie : engagement professionnel, attachement familial, volonté d’être présente pour ses proches… Son discours — affirmant vouloir « rester en pleine forme physique et mentale pour profiter au maximum de sa famille » — a visiblement trouvé un écho sensible auprès du jury, du public et des internautes.



Le vote final combinait les suffrages du jury, du public présent dans la salle et des internautes, assurant un équilibre entre appréciation sur place et adhésion populaire. Semaine Pyrénées