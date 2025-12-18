Argent et patrimoine 4 barèmes pour 2026 : votre taux de CSG va-t-il changer au 1er janvier ? Par Fabrice Crozier | Publié le 18/12/2025 à 07:56 | mis à jour le 02/01/2026 à 09:27 C'est le rendez-vous fiscal que redoutent des millions de retraités chaque fin d'année. Avec la revalorisation des pensions et l'évolution des prix, les seuils de revenus permettant de bénéficier d'une exonération ou d'un taux réduit de CSG (Contribution Sociale Généralisée) sont ajustés pour 2026. Allez-vous payer plus ou moins de prélèvements sociaux sur votre pension de base et votre complémentaire Agirc-Arrco ? Entre le Revenu Fiscal de Référence (RFR) de votre dernier avis d'imposition et la règle complexe du lissage sur deux ans, Senioractu fait le point complet pour vous aider à anticiper le montant exact de votre premier virement de l'année. Partager : W f X in @

Comprendre le Revenu Fiscal de Référence (RFR) pour 2026 Pour savoir à quelle sauce vous serez mangé en 2026, il ne faut pas regarder votre pension actuelle, mais votre avis d'imposition 2025 (portant sur les revenus de 2024). C'est le Revenu Fiscal de Référence (RFR) inscrit sur ce document qui sert de base de calcul à l'administration pour déterminer votre taux de prélèvements sociaux.



Chaque année, les seuils de revenus sont revalorisés par les pouvoirs publics, généralement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour 2026, cette revalorisation est fixée à 1,8 %. Cette hausse des plafonds est une excellente nouvelle pour le pouvoir d'achat des seniors : elle permet à ceux dont les revenus n'ont pas ou peu augmenté de rester dans une tranche de taxation inférieure, voire de devenir totalement exonérés.



Il est crucial de rappeler que la CSG n'est pas le seul prélèvement sur votre retraite. Elle s'accompagne de la CRDS (0,5 %) et de la CASA (0,3 %), cette dernière n'étant due que par les retraités soumis au taux de CSG de 6,6 % ou 8,3 %. En fonction de votre situation fiscale, votre pension brute peut ainsi être amputée de 0 % à 9,1 % au total. Pour les foyers modestes, le maintien au taux zéro est un enjeu de plusieurs centaines d'euros par an.

Le barème officiel 2026 pour une personne seule (1 part fiscale)

Taux zéro (Exonération totale) : Votre RFR doit être inférieur à 13 049 € . Dans ce cas, vous ne payez ni CSG, ni CRDS, ni CASA.

Votre RFR doit être inférieur à . Dans ce cas, vous ne payez ni CSG, ni CRDS, ni CASA. Taux réduit (3,8 %) : Votre RFR doit être compris entre 13 049 € et 17 058 € . Vous payez également la CRDS (0,5 %), mais vous restez exonéré de CASA.

Votre RFR doit être compris entre . Vous payez également la CRDS (0,5 %), mais vous restez exonéré de CASA. Taux médian (6,6 %) : Votre RFR se situe entre 17 058 € et 26 470 € . Ici, la CASA de 0,3 % s'ajoute à la facture.

Votre RFR se situe entre . Ici, la CASA de 0,3 % s'ajoute à la facture. Taux plein (8,3 %) : Votre RFR est supérieur à 26 470 €. C'est le taux maximum de prélèvements sociaux. Pour les couples (2 parts fiscales), les seuils sont naturellement plus élevés. Par exemple, l'exonération totale (taux zéro) est acquise si le RFR du foyer est inférieur à 20 016 €. Le passage au taux plein (8,3 %) intervient, lui, dès que le revenu dépasse 40 604 € pour le couple. Voici les nouveaux plafonds officiels pour un retraité résidant en France métropolitaine disposant d'une seule part fiscale. Si votre RFR 2024 est inférieur ou égal aux montants suivants, voici votre taux :Pour les couples (2 parts fiscales), les seuils sont naturellement plus élevés. Par exemple, l'exonération totale (taux zéro) est acquise si le RFR du foyer est inférieur à. Le passage au taux plein (8,3 %) intervient, lui, dès que le revenu dépassepour le couple.

La règle d'or du lissage : pourquoi votre taux ne change peut-être pas C'est la subtilité du système français que beaucoup de retraités ignorent et qui génère souvent des inquiétudes inutiles. La loi prévoit un mécanisme de protection pour éviter qu'une hausse ponctuelle de revenus (comme la petite revalorisation des pensions de 0,9 % prévue en 2026) ne fasse basculer brutalement un senior dans une tranche supérieure.



Le passage à un taux de CSG supérieur (3,8 %, 6,6 % ou 8,3 %) ne devient effectif que si vous dépassez le plafond de revenus pendant deux années consécutives. Si vous avez eu un revenu exceptionnel en 2024 mais que vos revenus de 2025 (déclarés en 2026) repassent sous le seuil, votre taux ne bougera pas.



En revanche, l'inverse n'est pas vrai : si vos revenus baissent, le passage à un taux inférieur est immédiat. Si votre RFR 2024 chute sous le seuil de la tranche inférieure, vous bénéficierez de la baisse des prélèvements dès le mois de janvier 2026, sans avoir à attendre deux ans. C'est un principe de faveur appliqué par l'Assurance Retraite et les caisses complémentaires. Pour les retraités dont le budget est serré, cette réactivité de l'administration est essentielle pour préserver le reste à vivre face à l'inflation persistante.

Vérifiez votre bulletin de pension en ligne dès le 1er janvier Pour confirmer le taux qui vous sera appliqué, ne comptez pas sur un courrier postal, qui se fait de plus en plus rare. La méthode la plus fiable reste la consultation de votre espace personnel sur le site officiel assurance-retraite.fr ou sur le portail de votre caisse complémentaire Agirc-Arrco.



Dès les premiers jours de l'année 2026, vous pourrez y télécharger votre attestation de paiement. Si vous constatez une différence entre le montant brut et le montant net par rapport à décembre 2025, vérifiez la ligne intitulée "Prélèvements sociaux". Si le taux appliqué ne correspond pas à votre RFR, n'hésitez pas à contacter votre caisse via la messagerie sécurisée.



Attention également à un point crucial : le taux de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu peut lui aussi évoluer en janvier. Ce taux est indépendant de la CSG et est géré directement par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Une baisse de votre pension nette peut donc provenir soit d'une hausse de la CSG, soit d'une mise à jour de votre taux d'imposition. En restant vigilant sur ces deux leviers, vous éviterez les mauvaises surprises sur votre compte bancaire et pourrez mieux gérer votre budget annuel.

Sources :

- Service-Public.fr : "Prélèvements sociaux sur les retraites (CSG, CRDS, Casa)" (Mise à jour décembre 2025).

- Légifrance : Code de la sécurité sociale, article L136-1-2.

- Assurance Retraite (Cnav) : "Barèmes de ressources pour les prélèvements sociaux".

- Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

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