Arnaques 2 800 € pour des billets d'avion fantômes : l'escroquerie qui explose et que personne ne vous signale Par Régis Mayer | Publié le 02/03/2026 à 06:15 Le comptoir d'enregistrement, la valise posée, l'excitation du départ. Puis l'écran qui affiche réservation inexistante. En quelques secondes, le rêve de vacances s'effondre et l'argent s'envole. Des voyageurs découvrent à l'aéroport que leurs billets n'ont jamais existé — et ce type d'escroquerie vise de plus en plus les seniors connectés. Partager : W f X in @

Ce qu'il faut retenir

Des voyageurs ont payé plusieurs milliers d'euros pour des billets d'avion qui se sont révélés totalement fictifs au moment de l'embarquement Les escroqueries en ligne explosent en France, et les faux sites de réservation de vols figurent parmi les pièges les plus redoutables pour les plus de 60 ans Des signaux précis permettent de repérer ces arnaques avant de payer — et des recours existent si vous êtes déjà victime La suite de cet article détaille les mécanismes de la fraude, les réflexes de vérification et les démarches pour porter plainte efficacement

Le scénario cauchemar : découvrir la fraude au pied de l'avion L'affaire a de quoi glacer n'importe quel voyageur. Des passagers se présentent au comptoir d'enregistrement d'un aéroport, persuadés de partir en vacances après avoir réglé 2 800 euros pour leurs billets. La compagnie aérienne ne trouve aucune trace de leur réservation. Les billets sont faux. Le site sur lequel ils ont réservé ? Une façade, un leurre parfaitement construit pour encaisser l'argent et disparaître.



Ce type de mésaventure, loin d'être isolé, s'inscrit dans une vague d'escroqueries aux faux billets d'avion qui frappe la France depuis plusieurs années. Certains de ces faux sites exploitent un trafic illégal de miles, ces points de fidélité des compagnies aériennes, obtenus frauduleusement puis convertis en billets à prix cassés. D'autres ne prennent même pas cette peine : ils encaissent les paiements et ne délivrent tout simplement rien. Le résultat est le même : des vacances annulées, un budget envolé et un sentiment d'humiliation qui empêche souvent les victimes d'en parler.

Les seniors, cibles privilégiées des faux sites de voyage



Un site au design soigné, un logo qui ressemble à celui d'une compagnie connue, un prix 30 % inférieur au tarif habituel : il n'en faut pas plus pour convaincre. Les escrocs le savent et adaptent leurs méthodes. Certains vont jusqu'à envoyer un faux e-mail de confirmation avec un numéro de réservation inventé, parfois même un faux billet électronique au format PDF qui semble parfaitement authentique.

2025 Menace croissante ⚠️ Atteintes aux biens numériques 280 500 cas enregistrés 📈 Hausse annuelle +14% vs 2024 2016-2023 Évolution 👥 Victimes d'escroqueries 2016 250 900 📊 Victimes 2023 411 700 (+7,3%/an)

Les chiffres officiels donnent la mesure du phénomène et confirment l'ampleur de cette menace croissante selon le Les retraités et les plus de 60 ans constituent une cible de choix pour ces escrocs, et ce n'est pas un hasard. D'abord, cette tranche d'âge voyage beaucoup : le tourisme est l'un des premiers postes de dépenses « plaisir » après la retraite. Ensuite, la recherche de bons plans sur internet est devenue un réflexe — mais les codes de sécurité numérique ne sont pas toujours maîtrisés.Un site au design soigné, un logo qui ressemble à celui d'une compagnie connue, un prix 30 % inférieur au tarif habituel : il n'en faut pas plus pour convaincre. Les escrocs le savent et adaptent leurs méthodes. Certains vont jusqu'à envoyer un faux e-mail de confirmation avec un numéro de réservation inventé, parfois même un faux billet électronique au format PDF qui semble parfaitement authentique.Les chiffres officiels donnent la mesure du phénomène et confirment l'ampleur de cette menace croissante selon le ministère de l'Intérieur

Comment les escrocs construisent l'illusion parfaite Le mécanisme est redoutablement bien rodé. La première étape consiste à créer un site internet qui imite les grandes plateformes de réservation. Le nom de domaine ressemble à s'y méprendre à celui d'un site connu, avec parfois une simple lettre modifiée ou un tiret ajouté. Le design reprend les codes visuels des comparateurs de vols que tout le monde utilise.



La deuxième étape est le piège tarifaire. Les prix affichés sont suffisamment bas pour être attractifs, mais pas assez pour paraître suspects. Un billet Paris-Marrakech à 180 euros au lieu de 280, un aller-retour vers le Portugal à 220 euros : des tarifs crédibles qui déclenchent l'achat impulsif.



La troisième étape est la plus perverse : la fausse confirmation. Le site envoie un e-mail avec un numéro de réservation, parfois même un code-barres. Certaines victimes ne découvrent la fraude qu'au moment de l'enregistrement en ligne, quelques jours avant le départ — ou pire, directement à l'aéroport. À ce stade, l'argent a disparu depuis longtemps, souvent viré vers des comptes à l'étranger.



La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a d'ailleurs engagé une dizaine de procédures contentieuses contre des acteurs mettant à disposition des comparateurs de vols et des plateformes de réservation en ligne de billets d'avion. Les pratiques les plus graves relevées concernent l'ajout de divers frais non prévus en fin de processus de réservation — une zone grise qui alimente aussi ces réseaux frauduleux.

Les 5 signaux d'alerte à vérifier avant de payer

1 Légalité 🏢 Vérifier l'existence légale Numéro registre commerce sur annuaire-entreprises.data.gouv.fr 2 Prix 💰 Comparer sur site officiel Alerte si écart > 25-30% 3 Sécurité 🔒 Examiner l'URL Certificat + nom de domaine exact 4 Réputation ⭐ Chercher des avis Taper "[nom site] arnaque" 5 Paiement 💳 Privilégier la carte bancaire Permet rétrofacturation si fraude

Un autre réflexe essentiel : lire les conditions générales de vente et les garanties financières. Un site qui ne les affiche pas clairement, ou qui les rédige dans un français approximatif, doit immédiatement être abandonné. Face à cette menace, quelques réflexes simples permettent de déjouer la quasi-totalité de ces arnaques :Un autre réflexe essentiel : lire les conditions générales de vente et les garanties financières. Un site qui ne les affiche pas clairement, ou qui les rédige dans un français approximatif, doit immédiatement être abandonné.

Victime d'une arnaque aux billets : les démarches concrètes pour réagir

Étape 1 Urgent 🏦 Contactez votre banque Signalez la fraude + demandez rétrofacturation carte Étape 2 Juridique ⚖️ Déposez plainte Plateforme Thésée en ligne (58 300 plaintes en 2025) ou commissariat Étape 3 Signalement 🚨 Signalez le site frauduleux SignalConso + cybermalveillance.gouv.fr Étape 4 Preuves 📸 Conservez tout Captures écran, e-mails, relevés bancaires, échanges

Sur le plan juridique, l'escroquerie est définie par l'article 313-1 du Code pénal et punie de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée, les peines montent à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende. Porter plainte n'est pas seulement un droit — c'est le seul moyen de permettre aux enquêteurs de remonter les réseaux. Or, selon l'enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité » (VRS 2022), seulement une victime d'escroquerie sur dix porte effectivement plainte. Ce faible taux protège directement les escrocs. Si malgré toutes les précautions, vous découvrez que vos billets sont faux, voici la marche à suivre, dans l'ordre :Sur le plan juridique, l'escroquerie est définie par l'article 313-1 du Code pénal et punie de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée, les peines montent à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende. Porter plainte n'est pas seulement un droit — c'est le seul moyen de permettre aux enquêteurs de remonter les réseaux. Or, selon l'enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité » (VRS 2022), seulement une victime d'escroquerie sur dix porte effectivement plainte. Ce faible taux protège directement les escrocs.

Le bon réflexe : réserver directement sur le site de la compagnie Au-delà des vérifications ponctuelles, la meilleure protection reste de réserver ses billets directement sur le site officiel de la compagnie aérienne. Air France, Transavia, Vueling, Ryanair, EasyJet : toutes ces compagnies vendent leurs billets en direct, souvent au meilleur prix, avec un service après-vente identifié et joignable.



Les comparateurs de vols reconnus (Google Flights, Skyscanner) peuvent servir à repérer les meilleurs tarifs, mais la réservation finale doit toujours être effectuée sur le site officiel de la compagnie. Au moindre doute sur un site tiers, contactez directement la compagnie en utilisant ses canaux officiels et des numéros de contact vérifiés — jamais ceux affichés sur le site suspect.



Pour les seniors qui réservent régulièrement des voyages en ligne, une astuce supplémentaire : enregistrez dans vos favoris les sites officiels des compagnies que vous utilisez. Cela évite de passer par un moteur de recherche où les publicités de faux sites peuvent apparaître en première position. Et si un proche vous envoie un lien « bon plan » par SMS ou par messagerie, vérifiez systématiquement l'URL avant de cliquer.



L'escroquerie aux faux billets d'avion prospère sur un mélange d'enthousiasme (le voyage), de confiance (un site qui « fait vrai ») et de précipitation (un tarif qui va « bientôt disparaître »). Ralentir, vérifier, comparer : trois verbes qui valent bien 2 800 euros.

Sources :

- Ministère de l'Intérieur, statistiques des escroqueries en ligne 2016-2025

- Article 313-1 du Code pénal, Légifrance

- Cybermalveillance.gouv.fr, prévention des arnaques aux billets d'avion

- DGCCRF, procédures contentieuses contre les plateformes de réservation de vols

- Enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité » (VRS 2022), ministère de l'Intérieur

- La Dépêche, mars 2026

Pour aller plus loin :



- Arnaques visant les retraités : du faux conseiller bancaire à la voix clonée par IA

Candid portrait of a distressed retired French couple in their late 60s standing in an airport terminal, the woman holding printed boarding passes with a look of shock and disbelief, the man staring at a departure board, warm overhead fluorescent lighting, shallow depth of field f/1.8, cinematic grain, natural skin tones, blurred travelers in background, emotional tension visible in their posture --ar 16:9 --style raw --s 50

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