Yves Leccia, la Corse en rouge : des exploitants agricoles "nouvelle génération"

De nouveaux exploitants et surtout une nouvelle génération de vignerons plus jeunes qui ont compris que les clients étaient à la recherche de vins bien faits.



Des amateurs à la recherche du plaisir de découvrir des nouveaux cépages et des vins issus d’un travail de tous les instants.



Les vins d’Yves Leccia font partie de ces domaines qui ont su évoluer vers la qualité avec un travail constant tout au long de l’élaboration de ses vins.



Avec le Patrimonio E Croce on a l’exemple parfait d’un vin qui a bénéficié des meilleurs soins. Issue de différentes parcelles du territoire d’E Croce, cette cuvée a été travaillée en agriculture biologique avec une vendange manuelle.



L’élevage en cuve inox est d’une durée de douze mois. Pour ce millésime 2022, il s’agit d’un assemblage de 90% de niellucciu (un cépage autochtone) et de 10% de grenache.



On aime sa robe très dense aux reflets de cassis. Au nez, c’est encore le cassis qui est en priorité devant le fruité de la mûre. En bouche derrière une légère minéralité, ce sont les petits fruits rouges et des notes poivrées que l’on ressent en premier.



Ensuite c’est une jolie mâche suave qui dévoile des tanins délicats. On aime la longueur qui laisse percevoir les particularités du terroir.



A déguster avec une viande rouge grillée, un rôti de porc ou du gibier comme un dos de cerf ou du sanglier.



Sans oublier bien sûr un bel assortiment de charcuterie. Un vin de garde parfait pour la confection d’une cave. 35€.



« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »



Joël Chassaing-Cuvillier