Vous comptez sur votre retraite ? Pourquoi 8 Français sur 10 n'y croient plus

Le pessimisme n'est pas qu'un sondage. Il se lit sur les relevés de pension. Selon la DREES, en dix ans — de 2013 à 2023 — la pension nette des retraités a perdu 8,1 % de pouvoir d'achat en euros constants. Concrètement : ce que Colette pouvait acheter avec 1 180 € en 2013, elle ne peut plus se le permettre aujourd'hui avec le même montant.



En 2026, la revalorisation des pensions de base n'a été que de 0,9 %, bien en dessous de l'inflation ressentie au quotidien. Pire : le changement de tranche de Contribution Sociale Généralisée (CSG), ce prélèvement social appliqué sur les pensions, a fait basculer des centaines de milliers de retraités vers un taux plus élevé. Résultat : malgré la hausse, de nombreux retraités ont vu leur pension nette baisser sur leur virement de février.



Colette fait partie de ceux-là. « J'ai perdu 28 euros net ce mois-ci. On m'annonce une augmentation, et je touche moins qu'avant. C'est ça qui rend les gens fous », lâche-t-elle.



Pour les femmes, le tableau est encore plus sombre. Le sondage Finary le confirme : 83 % des femmes anticipent une retraite inférieure ou égale à celle des hommes. Elles sont aussi deux fois plus nombreuses que les hommes à craindre de ne pas avoir de retraite décente du tout (10 % contre 5 %). Et elles sont 81 % à redouter de manquer d'argent une fois à la retraite, contre 66 % des hommes.



Ce n'est pas de la perception : les chiffres de la DREES le confirment. L'écart de pension entre femmes et hommes atteint 37,5 % sur les droits directs. Il était de 50 % en 2004. Le progrès existe, mais il reste lent. Et pour Colette, il est arrivé trop tard.



Face à ce constat, 89 % des Français jugent désormais nécessaire d'investir par eux-mêmes pour se constituer une retraite complémentaire. Et 58 % en font même une résolution pour 2026. Un basculement que Mounir Laggoune, fondateur de Finary, résume ainsi : les Français comprennent qu'ils ne peuvent plus compter uniquement sur le système dont ont bénéficié les générations précédentes.