Vous comptez sur votre retraite ? Pourquoi 8 Français sur 10 n'y croient plus

Ce qu'il faut retenir
- 76 % des actifs français déclarent cotiser pour un système de retraite dont ils pensent ne jamais bénéficier (sondage OpinionWay/Finary, janvier 2026)
- 70 % jugent le régime par répartition intenable sur le long terme et 85 % estiment les responsables politiques incapables de le réformer
- Les femmes sont les plus pessimistes : 83 % anticipent une pension inférieure à celle des hommes, un écart confirmé par les chiffres officiels (37,5 % de moins en moyenne)
- 89 % des Français jugent désormais nécessaire d'investir par eux-mêmes pour préparer leur retraite
- Ce pessimisme touche aussi les retraités actuels, confrontés à une pension nette moyenne de 1 541 € qui a perdu 8 % de pouvoir d'achat en dix ans
Une femme retraitée regarde avec inquiétude un article sur l'avenir des retraites sur sa tablette © SeniorActu
Colette, 67 ans, découvre un matin ce que des millions de Français redoutent
Colette, 67 ans, ancienne secrétaire administrative à la mairie de Limoges, retraitée depuis deux ans, a posé sa tasse de café à côté de sa tablette ce mardi matin de février. Un titre lui saute aux yeux : 76 % des actifs pensent cotiser pour une retraite dont ils ne bénéficieront jamais. Elle relit. Deux fois.
Sa pension, elle la connaît au centime près : 1 180 € nets par mois, base et complémentaire comprises. Quarante ans de travail. Des fiches de paie classées dans un dossier bleu, rangé dans le buffet du salon. « J'ai travaillé quarante ans. On me dit maintenant que tout ça pourrait ne servir à rien pour ceux qui viennent après moi », murmure-t-elle en reposant la tablette.
Les chiffres qui l'ont arrêtée viennent d'une enquête OpinionWay réalisée pour la société Finary, menée du 7 au 12 janvier 2026 auprès de 2 500 personnes représentatives de la population française. Le constat est massif : près de 8 Français sur 10 parmi les actifs ont le sentiment de verser des cotisations à fonds perdus. Pas un sondage de plus. Un signal d'alarme.
Sa pension, elle la connaît au centime près : 1 180 € nets par mois, base et complémentaire comprises. Quarante ans de travail. Des fiches de paie classées dans un dossier bleu, rangé dans le buffet du salon. « J'ai travaillé quarante ans. On me dit maintenant que tout ça pourrait ne servir à rien pour ceux qui viennent après moi », murmure-t-elle en reposant la tablette.
Les chiffres qui l'ont arrêtée viennent d'une enquête OpinionWay réalisée pour la société Finary, menée du 7 au 12 janvier 2026 auprès de 2 500 personnes représentatives de la population française. Le constat est massif : près de 8 Français sur 10 parmi les actifs ont le sentiment de verser des cotisations à fonds perdus. Pas un sondage de plus. Un signal d'alarme.
Un système que 70 % des Français jugent intenable : ce que révèle le sondage
Pour Colette, le système par répartition — celui où les cotisations des actifs d'aujourd'hui paient les pensions des retraités d'aujourd'hui — a toujours été une évidence. « On cotisait, et un jour, c'était notre tour. C'était le pacte », résume-t-elle. Sauf que ce pacte, 70 % des Français le jugent désormais intenable sur le long terme.
L'enquête OpinionWay/Finary ne s'arrête pas là. Elle dessine un portrait sans concession de la défiance collective :
Les chiffres de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES), publiés dans son rapport annuel 2025, éclairent cette inquiétude. La France compte aujourd'hui 17,2 millions de retraités. Leur pension nette moyenne s'élève à 1 541 € par mois. Mais cette moyenne masque un fossé, notamment entre hommes et femmes.
Avec sa pension de 1 180 €, Colette se situe en dessous de la moyenne féminine. Et elle le sait : « J'ai des collègues hommes qui faisaient le même travail que moi. Ils touchent 300 € de plus. »
L'enquête OpinionWay/Finary ne s'arrête pas là. Elle dessine un portrait sans concession de la défiance collective :
- 85 % estiment que les responsables politiques sont incapables de réformer durablement le système
- 75 % des actifs pensent que le montant de leur future pension sera inférieur à celui de la génération de leurs parents
- 61 % des personnes interrogées se disent mal informées sur leur future retraite
- Seuls 38 % ont commencé à préparer financièrement leur retraite
Les chiffres de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES), publiés dans son rapport annuel 2025, éclairent cette inquiétude. La France compte aujourd'hui 17,2 millions de retraités. Leur pension nette moyenne s'élève à 1 541 € par mois. Mais cette moyenne masque un fossé, notamment entre hommes et femmes.
👤 Femmes Pension moyenne brute
Pension de droit direct moyenne
1 306 €/mois
👤 Hommes Pension moyenne brute
Pension de droit direct moyenne
2 089 €/mois
⚖️ Écarts Inégalités persistantes
Écart droit direct (sans réversion)
-37,5 %
Écart avec pension de réversion
-25 %
Avec sa pension de 1 180 €, Colette se situe en dessous de la moyenne féminine. Et elle le sait : « J'ai des collègues hommes qui faisaient le même travail que moi. Ils touchent 300 € de plus. »
Un pouvoir d'achat qui fond : les conséquences concrètes pour les retraités
Le pessimisme n'est pas qu'un sondage. Il se lit sur les relevés de pension. Selon la DREES, en dix ans — de 2013 à 2023 — la pension nette des retraités a perdu 8,1 % de pouvoir d'achat en euros constants. Concrètement : ce que Colette pouvait acheter avec 1 180 € en 2013, elle ne peut plus se le permettre aujourd'hui avec le même montant.
En 2026, la revalorisation des pensions de base n'a été que de 0,9 %, bien en dessous de l'inflation ressentie au quotidien. Pire : le changement de tranche de Contribution Sociale Généralisée (CSG), ce prélèvement social appliqué sur les pensions, a fait basculer des centaines de milliers de retraités vers un taux plus élevé. Résultat : malgré la hausse, de nombreux retraités ont vu leur pension nette baisser sur leur virement de février.
Colette fait partie de ceux-là. « J'ai perdu 28 euros net ce mois-ci. On m'annonce une augmentation, et je touche moins qu'avant. C'est ça qui rend les gens fous », lâche-t-elle.
Pour les femmes, le tableau est encore plus sombre. Le sondage Finary le confirme : 83 % des femmes anticipent une retraite inférieure ou égale à celle des hommes. Elles sont aussi deux fois plus nombreuses que les hommes à craindre de ne pas avoir de retraite décente du tout (10 % contre 5 %). Et elles sont 81 % à redouter de manquer d'argent une fois à la retraite, contre 66 % des hommes.
Ce n'est pas de la perception : les chiffres de la DREES le confirment. L'écart de pension entre femmes et hommes atteint 37,5 % sur les droits directs. Il était de 50 % en 2004. Le progrès existe, mais il reste lent. Et pour Colette, il est arrivé trop tard.
Face à ce constat, 89 % des Français jugent désormais nécessaire d'investir par eux-mêmes pour se constituer une retraite complémentaire. Et 58 % en font même une résolution pour 2026. Un basculement que Mounir Laggoune, fondateur de Finary, résume ainsi : les Français comprennent qu'ils ne peuvent plus compter uniquement sur le système dont ont bénéficié les générations précédentes.
En 2026, la revalorisation des pensions de base n'a été que de 0,9 %, bien en dessous de l'inflation ressentie au quotidien. Pire : le changement de tranche de Contribution Sociale Généralisée (CSG), ce prélèvement social appliqué sur les pensions, a fait basculer des centaines de milliers de retraités vers un taux plus élevé. Résultat : malgré la hausse, de nombreux retraités ont vu leur pension nette baisser sur leur virement de février.
Colette fait partie de ceux-là. « J'ai perdu 28 euros net ce mois-ci. On m'annonce une augmentation, et je touche moins qu'avant. C'est ça qui rend les gens fous », lâche-t-elle.
Pour les femmes, le tableau est encore plus sombre. Le sondage Finary le confirme : 83 % des femmes anticipent une retraite inférieure ou égale à celle des hommes. Elles sont aussi deux fois plus nombreuses que les hommes à craindre de ne pas avoir de retraite décente du tout (10 % contre 5 %). Et elles sont 81 % à redouter de manquer d'argent une fois à la retraite, contre 66 % des hommes.
Ce n'est pas de la perception : les chiffres de la DREES le confirment. L'écart de pension entre femmes et hommes atteint 37,5 % sur les droits directs. Il était de 50 % en 2004. Le progrès existe, mais il reste lent. Et pour Colette, il est arrivé trop tard.
Face à ce constat, 89 % des Français jugent désormais nécessaire d'investir par eux-mêmes pour se constituer une retraite complémentaire. Et 58 % en font même une résolution pour 2026. Un basculement que Mounir Laggoune, fondateur de Finary, résume ainsi : les Français comprennent qu'ils ne peuvent plus compter uniquement sur le système dont ont bénéficié les générations précédentes.
Ce que vous pouvez faire dès maintenant pour protéger votre pension
Colette a fini par appeler sa Carsat — la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail — pour comprendre la baisse sur son relevé de février. L'explication tenait en une ligne : changement de tranche de CSG. En se connectant à son espace sur lassuranceretraite.fr, elle a pu vérifier son taux de prélèvement et le comparer à son avis d'imposition.
« Au moins maintenant je comprends. Mais ça ne me rend pas les 28 euros », sourit-elle, un peu amère.
Si vous êtes dans la même situation que Colette, ou si vous vous interrogez sur l'avenir de votre pension, plusieurs démarches concrètes méritent d'être engagées dès maintenant :
« Au moins maintenant je comprends. Mais ça ne me rend pas les 28 euros », sourit-elle, un peu amère.
Si vous êtes dans la même situation que Colette, ou si vous vous interrogez sur l'avenir de votre pension, plusieurs démarches concrètes méritent d'être engagées dès maintenant :
- Vérifiez votre relevé de carrière sur votre espace personnel de lassuranceretraite.fr : des trimestres oubliés peuvent encore être régularisés
- Contrôlez votre taux de CSG en comparant votre Revenu Fiscal de Référence (le montant figurant sur votre avis d'impôt) avec les seuils 2026. Un franchissement de quelques euros peut coûter plusieurs centaines d'euros par an
- Consultez votre relevé Agirc-Arrco — la retraite complémentaire des salariés du privé — sur agirc-arrco.fr pour vérifier que tous vos points sont bien comptabilisés
- Demandez un entretien information retraite gratuit auprès de votre caisse si vous êtes à moins de 5 ans du départ
Sources :
- OpinionWay pour Finary, « Les Français, la viabilité du système de retraites et l'investissement », janvier 2026
- DREES, « Les retraités et les retraites – Édition 2025 », juillet 2025
- OpinionWay pour Finary, « Les Français, la viabilité du système de retraites et l'investissement », janvier 2026
- DREES, « Les retraités et les retraites – Édition 2025 », juillet 2025