Argent et patrimoine Vous avez reçu de l'argent à Noël : les 3 cas où vous devez le déclarer avant fin janvier Par Fabrice Crozier | Publié le 29/12/2025 à 08:28 Enveloppe garnie, chèque généreux ou virement de vos parents : si vous avez reçu une somme importante sous le sapin, vous avez peut-être des obligations envers le fisc. Et cette année, la procédure change : à partir du 1er janvier 2026, tout doit se faire en ligne. Partager : W f X in @

Présent d'usage ou don manuel : la distinction qui change tout Tous les cadeaux d'argent ne se valent pas aux yeux du fisc. La loi distingue deux catégories : le présent d'usage et le don manuel. Le premier est totalement exonéré et ne nécessite aucune démarche. Le second doit être déclaré à l'administration fiscale.



Un présent d'usage, c'est un cadeau offert à l'occasion d'un événement particulier (Noël, anniversaire, mariage, diplôme) dont la valeur reste raisonnable par rapport aux revenus et au patrimoine du donateur. Les étrennes de fin d'année, l'argent de poche ou le chèque de mamie pour Noël entrent généralement dans cette catégorie.



Le problème, c'est qu'aucun seuil légal n'est fixé. L'administration fiscale considère qu'un montant devient « inhabituel » — et donc un don manuel taxable — lorsqu'il dépasse environ 2 % du patrimoine ou 2,5 % des revenus annuels nets du donateur. Au-delà, vous devez déclarer.

Cas n°1 : la somme dépasse le seuil de 2,5 % des revenus du donateur Prenons un exemple concret. Le salaire net annuel moyen dans le secteur privé s'établit à environ 32 800 euros selon l'Insee. Si la personne qui vous a offert de l'argent gagne cette somme, le seuil de 2,5 % correspond à environ 820 euros.



Au-delà de ce montant, le cadeau bascule dans la catégorie des dons manuels. Vous disposez alors d'un mois après la réception pour le déclarer au service des impôts. Si vous avez reçu l'argent le 25 décembre, la date limite est donc le 25 janvier 2026.



Attention : ce calcul doit être fait au cas par cas, en tenant compte de la situation financière réelle du donateur. Un retraité aisé pourra offrir 2 000 euros sans que cela soit considéré comme un don taxable, tandis qu'une personne aux revenus modestes devra peut-être déclarer un cadeau de 500 euros.

Cas n°2 : vous recevez des biens de valeur (bijoux, voiture, œuvres d'art) L'argent liquide n'est pas le seul concerné. Si vous avez reçu un bijou de famille, une voiture, une œuvre d'art ou des actions, ces biens peuvent aussi être considérés comme des dons manuels s'ils dépassent la valeur raisonnable d'un présent d'usage.



La règle est la même : si la valeur du bien excède 2 à 2,5 % des revenus ou du patrimoine de la personne qui vous l'a offert, vous devez le déclarer. Conservez bien les justificatifs (estimation, facture d'origine) pour pouvoir établir la valeur du bien en cas de contrôle.



Cette obligation vaut également pour les sommes versées par virement bancaire. Contrairement à une idée reçue, le mode de transmission (espèces, chèque, virement) ne change rien à la qualification fiscale du don.

Cas n°3 : vous souhaitez sécuriser l'origine des fonds Même si le montant reçu reste sous les seuils, vous pouvez avoir intérêt à déclarer volontairement un don manuel. Cette démarche permet de justifier l'origine des fonds en cas de contrôle fiscal ultérieur et d'établir officiellement la date du don.



C'est particulièrement utile si vous prévoyez d'utiliser cette somme pour un achat important (immobilier, véhicule) ou si vous souhaitez éviter toute ambiguïté lors du règlement d'une succession future. Un don déclaré aujourd'hui sera comptabilisé dans les abattements fiscaux, qui se renouvellent tous les 15 ans.



Bonne nouvelle : dans l'immense majorité des cas, déclarer ne signifie pas payer. En 2024, seuls 1,7 % des dons déclarés ont effectivement donné lieu au paiement de droits de donation, grâce aux abattements familiaux (100 000 euros entre parent et enfant, 31 865 euros entre grand-parent et petit-enfant).

Nouvelle procédure 2026 : tout se fait désormais en ligne 1er janvier 2026, la déclaration de don doit obligatoirement être effectuée en ligne, sur le site



Pour déclarer, connectez-vous à votre espace particulier, puis rendez-vous dans la rubrique « Déclarer » > « Déclarer un don ou une cession de droits sociaux ». Le service calcule automatiquement les droits éventuellement dus et vous permet de payer immédiatement par carte bancaire ou prélèvement.



Seules exceptions à l'obligation de déclaration en ligne : les dons reçus par un mineur ou un majeur protégé de la part d'une personne autre que son représentant légal, les dons familiaux destinés à l'achat ou la rénovation d'un logement, et les personnes n'ayant pas accès à internet. Dans ces cas, le formulaire papier reste possible auprès de votre centre des finances publiques. C'est la nouveauté de ce début d'année : à compter du, la déclaration de don doit obligatoirement être effectuée en ligne, sur le site impots.gouv.fr. Le formulaire papier (Cerfa 2735) n'est plus accepté, sauf exceptions limitées.Pour déclarer, connectez-vous à votre espace particulier, puis rendez-vous dans la rubrique. Le service calcule automatiquement les droits éventuellement dus et vous permet de payer immédiatement par carte bancaire ou prélèvement.Seules exceptions à l'obligation de déclaration en ligne : les dons reçus par un mineur ou un majeur protégé de la part d'une personne autre que son représentant légal, les dons familiaux destinés à l'achat ou la rénovation d'un logement, et les personnes n'ayant pas accès à internet. Dans ces cas, le formulaire papier reste possible auprès de votre centre des finances publiques.

Sources

- Service-public.fr, « Dons d'argent entre particuliers : les règles de déclaration évoluent », 17 décembre 2025, https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18707

- Décret n°2025-1082 du 17 novembre 2025 relatif à l'obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée des déclarations de dons manuels, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/11/17/ECOE2516897D/jo/texte

- Direction générale des finances publiques, « Dons entre particuliers : seul le mode de déclaration change le 1er janvier 2026 », https://www.impots.gouv.fr/actualite/dons-entre-particuliers-seul-le-mode-de-declaration-change-le-1er-janvier-2026

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