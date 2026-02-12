Vous aimez les vinyles ? Le 18 avril, une journée spéciale vous attend

Senior mélomane parcourant les bacs de vinyles dans un disquaire indépendant lors du Disquaire Day © SeniorActu
Le Disquaire Day, c'est quoi exactement ?
Le Disquaire Day — la version française du Record Store Day — est une journée mondiale de soutien aux disquaires indépendants. Créé en 2007 aux États-Unis et organisé en France depuis 2008, cet événement invite chaque printemps les amoureux de musique à pousser la porte de leur disquaire de quartier.
Le principe est simple : pendant toute la journée du samedi 18 avril 2026, des centaines de boutiques indépendantes à travers la France proposent des vinyles en éditions limitées, introuvables en grande surface ou sur internet. Des pressages spéciaux, des rééditions rares et des inédits sont mis en vente uniquement ce jour-là, chez les disquaires participants.
L'entrée est libre et gratuite. Au-delà des disques, de nombreuses boutiques organisent des animations : concerts intimistes, DJ sets, rencontres avec des artistes, séances de dédicaces et ateliers d'écoute. C'est à la fois une fête de la musique et un acte de soutien au commerce de proximité.
Cette année, l'ambassadeur mondial de l'événement est Bruno Mars, qui publie pour l'occasion The Collaborations, une compilation exclusive regroupant ses plus célèbres duos. L'artiste a lui-même souligné le plaisir irremplaçable d'être entouré physiquement de musique, loin de l'écran d'un smartphone.
Le principe est simple : pendant toute la journée du samedi 18 avril 2026, des centaines de boutiques indépendantes à travers la France proposent des vinyles en éditions limitées, introuvables en grande surface ou sur internet. Des pressages spéciaux, des rééditions rares et des inédits sont mis en vente uniquement ce jour-là, chez les disquaires participants.
L'entrée est libre et gratuite. Au-delà des disques, de nombreuses boutiques organisent des animations : concerts intimistes, DJ sets, rencontres avec des artistes, séances de dédicaces et ateliers d'écoute. C'est à la fois une fête de la musique et un acte de soutien au commerce de proximité.
Cette année, l'ambassadeur mondial de l'événement est Bruno Mars, qui publie pour l'occasion The Collaborations, une compilation exclusive regroupant ses plus célèbres duos. L'artiste a lui-même souligné le plaisir irremplaçable d'être entouré physiquement de musique, loin de l'écran d'un smartphone.
France Gall, Johnny, Bowie, Springsteen, Pink Floyd : les pépites qui parlent à votre génération
La liste officielle de l'édition 2026 vient d'être dévoilée. Elle compte plus de 330 références, et les amateurs de musique des années 60, 70 et 80 y trouveront largement de quoi replonger dans leurs souvenirs.
Côté chanson française, plusieurs noms emblématiques figurent au programme : France Gall avec une réédition de Ella, elle l'a, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Michel Berger et Gilbert Bécaud dans une version anglaise rare de 1964. Le duo électronique Air propose un enregistrement live de Moon Safari capté à Athènes, et Yann Tiersen figure également dans la sélection.
Côté rock et pop internationale, les grands noms sont au rendez-vous : David Bowie (deux éditions exclusives), Pink Floyd (un live inédit de 1975), The Cure, Black Sabbath, Deep Purple, Bruce Springsteen, Fleetwood Mac et Annie Lennox avec un concert historique à Central Park. Les amateurs de jazz ne sont pas oubliés, avec des enregistrements rares d'Ahmad Jamal et Bill Evans.
La sélection complète est consultable sur le site officiel du Disquaire Day.
Côté chanson française, plusieurs noms emblématiques figurent au programme : France Gall avec une réédition de Ella, elle l'a, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Michel Berger et Gilbert Bécaud dans une version anglaise rare de 1964. Le duo électronique Air propose un enregistrement live de Moon Safari capté à Athènes, et Yann Tiersen figure également dans la sélection.
Côté rock et pop internationale, les grands noms sont au rendez-vous : David Bowie (deux éditions exclusives), Pink Floyd (un live inédit de 1975), The Cure, Black Sabbath, Deep Purple, Bruce Springsteen, Fleetwood Mac et Annie Lennox avec un concert historique à Central Park. Les amateurs de jazz ne sont pas oubliés, avec des enregistrements rares d'Ahmad Jamal et Bill Evans.
La sélection complète est consultable sur le site officiel du Disquaire Day.
Le vinyle, star inattendue du marché de la musique en France
Si le Disquaire Day attire chaque année davantage de visiteurs, c'est aussi parce que le vinyle vit un retour spectaculaire en France. Selon le SNEP (Syndicat National de l'Édition Phonographique), le chiffre d'affaires des ventes de vinyles a atteint 98 millions d'euros en 2024. Un record : c'est désormais plus que le CD, qui plafonne à 91 millions d'euros. Le vinyle représente ainsi plus de la moitié du marché physique de la musique en France.
En 2024, le chiffre d'affaires du vinyle a progressé de 5,4 %. Plus de 6 millions de disques ont été vendus dans l'Hexagone. Le vinyle est officiellement redevenu le premier support physique musical en France, détrônant le CD pour la première fois depuis les années 1980.
Ce renouveau ne touche pas que les nostalgiques. En 2023, les moins de 35 ans représentaient 54 % des acheteurs de vinyles, selon le ministère de la Culture. Mais pour la génération qui a grandi avec le 33 tours, le plaisir reste intact : sortir le disque de sa pochette, poser l'aiguille sur le sillon, écouter un album en entier. Un rituel que le streaming ne remplacera pas.
En 2024, le chiffre d'affaires du vinyle a progressé de 5,4 %. Plus de 6 millions de disques ont été vendus dans l'Hexagone. Le vinyle est officiellement redevenu le premier support physique musical en France, détrônant le CD pour la première fois depuis les années 1980.
Ce renouveau ne touche pas que les nostalgiques. En 2023, les moins de 35 ans représentaient 54 % des acheteurs de vinyles, selon le ministère de la Culture. Mais pour la génération qui a grandi avec le 33 tours, le plaisir reste intact : sortir le disque de sa pochette, poser l'aiguille sur le sillon, écouter un album en entier. Un rituel que le streaming ne remplacera pas.
Comment participer au Disquaire Day le 18 avril
Participer au Disquaire Day ne demande aucune inscription ni aucun billet. Il suffit de se rendre chez un disquaire indépendant le samedi 18 avril 2026. Plusieurs centaines de boutiques participent à travers toute la France, de Paris à Brest, de Lille à Bayonne.
Pour trouver un disquaire près de chez vous, le site officiel propose un annuaire des disquaires participants par région. Les boutiques y sont classées par département.
Quelques conseils pratiques pour profiter au mieux de la journée :
Pour trouver un disquaire près de chez vous, le site officiel propose un annuaire des disquaires participants par région. Les boutiques y sont classées par département.
Quelques conseils pratiques pour profiter au mieux de la journée :
- Arrivez tôt le matin. Les éditions les plus recherchées partent vite, souvent dans les premières heures. Les files d'attente font partie du rituel.
- Contactez votre disquaire en amont. Tous les magasins ne commandent pas les mêmes références. Un appel ou un passage quelques jours avant le 18 avril permet de savoir quels vinyles seront disponibles.
- Prévoyez un budget raisonnable. Les prix des éditions Disquaire Day varient généralement entre 15 € et 40 € selon le format et la rareté du pressage.
- Restez pour les animations. Beaucoup de disquaires organisent des concerts gratuits, des DJ sets ou des rencontres d'artistes tout au long de la journée.
Plus qu'un achat : une sortie culturelle à partager
Le Disquaire Day n'est pas réservé aux collectionneurs avertis. C'est avant tout une sortie culturelle, une occasion de flâner, de découvrir un quartier, d'échanger avec un commerçant passionné qui prend le temps de conseiller et de faire écouter.
Ces boutiques jouent un rôle que les grandes surfaces ne remplissent pas. Un disquaire connaît ses clients, leurs goûts, et sait orienter vers une découverte. C'est un lieu de lien social, particulièrement précieux dans les centres-villes où les commerces indépendants se font rares.
Pour les grands-parents, le Disquaire Day est aussi une belle occasion de partager un moment avec les plus jeunes. Offrir à un petit-enfant son premier vinyle, lui montrer comment fonctionne une platine, lui raconter l'histoire d'un album : le disque physique crée un lien que le streaming ne permet pas. La musique devient alors un pont entre les générations.
Les disquaires indépendants jouent un rôle essentiel dans la vie culturelle locale. Comme le souligne l'organisation du Disquaire Day : « En célébrant les disquaires de quartier, véritables acteurs de la vitalité culturelle de nos centres-villes, le Disquaire Day invite les amateurs de musique à renouer avec le plaisir du disque physique. »
Rendez-vous le samedi 18 avril 2026 chez votre disquaire. Le programme complet des animations sera publié dans les prochaines semaines sur le site officiel du Disquaire Day.
Ces boutiques jouent un rôle que les grandes surfaces ne remplissent pas. Un disquaire connaît ses clients, leurs goûts, et sait orienter vers une découverte. C'est un lieu de lien social, particulièrement précieux dans les centres-villes où les commerces indépendants se font rares.
Pour les grands-parents, le Disquaire Day est aussi une belle occasion de partager un moment avec les plus jeunes. Offrir à un petit-enfant son premier vinyle, lui montrer comment fonctionne une platine, lui raconter l'histoire d'un album : le disque physique crée un lien que le streaming ne permet pas. La musique devient alors un pont entre les générations.
Les disquaires indépendants jouent un rôle essentiel dans la vie culturelle locale. Comme le souligne l'organisation du Disquaire Day : « En célébrant les disquaires de quartier, véritables acteurs de la vitalité culturelle de nos centres-villes, le Disquaire Day invite les amateurs de musique à renouer avec le plaisir du disque physique. »
Rendez-vous le samedi 18 avril 2026 chez votre disquaire. Le programme complet des animations sera publié dans les prochaines semaines sur le site officiel du Disquaire Day.
Sources :
- Disquaire Day, site officiel, février 2026
- SNEP, Bilan 2024 de la musique enregistrée en France
- Sortiraparis.com, liste des vinyles Disquaire Day 2026, février 2026
- Vinyles.com, liste complète des sorties vinyles Disquaire Day 2026, février 2026
- Disquaire Day, site officiel, février 2026
- SNEP, Bilan 2024 de la musique enregistrée en France
- Sortiraparis.com, liste des vinyles Disquaire Day 2026, février 2026
- Vinyles.com, liste complète des sorties vinyles Disquaire Day 2026, février 2026