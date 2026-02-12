Vous aimez les vinyles ? Le 18 avril, une journée spéciale vous attend

Si le Disquaire Day attire chaque année davantage de visiteurs, c'est aussi parce que le vinyle vit un retour spectaculaire en France. Selon le SNEP (Syndicat National de l'Édition Phonographique), le chiffre d'affaires des ventes de vinyles a atteint 98 millions d'euros en 2024. Un record : c'est désormais plus que le CD, qui plafonne à 91 millions d'euros. Le vinyle représente ainsi plus de la moitié du marché physique de la musique en France.



En 2024, le chiffre d'affaires du vinyle a progressé de 5,4 %. Plus de 6 millions de disques ont été vendus dans l'Hexagone. Le vinyle est officiellement redevenu le premier support physique musical en France, détrônant le CD pour la première fois depuis les années 1980.



Ce renouveau ne touche pas que les nostalgiques. En 2023, les moins de 35 ans représentaient 54 % des acheteurs de vinyles, selon le ministère de la Culture. Mais pour la génération qui a grandi avec le 33 tours, le plaisir reste intact : sortir le disque de sa pochette, poser l'aiguille sur le sillon, écouter un album en entier. Un rituel que le streaming ne remplacera pas.