Actualité Médicale Votre vue baisse après 65 ans ? Le piège silencieux de la cataracte ignorée Par Fabrice Crozier | Publié le 12/02/2026 à 09:39 Près d'un senior sur cinq est touché après 65 ans, et beaucoup ne le savent pas. Une pathologie silencieuse qui peut mener à la perte de vue si elle n'est pas détectée à temps. Partager : W f X in @

Ce qu'il faut retenir

La cataracte est la première cause de cécité évitable dans le monde : 94 millions de personnes touchées, la moitié sans accès à la chirurgie En France, plus de 20 % des personnes de plus de 65 ans sont concernées — 60 % après 85 ans La maladie évolue sans douleur : beaucoup de seniors s'habituent à leur baisse de vue sans consulter Plus on attend, plus l'opération se complique et plus le risque de complications augmente L'opération dure une quinzaine de minutes, avec un taux de succès supérieur à 90 %, remboursée à 100 % par la Sécu en secteur 1 Un contrôle chez l'ophtalmologiste tous les 2 ans après 65 ans est recommandé, même sans gêne apparente

94 millions de personnes touchées, et la moitié sans accès à l'opération



Le 11 février 2026, l'OMS a publié un constat préoccupant : sur les 94 millions de personnes atteintes de cataracte dans le monde, la moitié n'a pas accès à l'opération qui pourrait leur rendre la vue. Une intervention d'une quinzaine de minutes, considérée comme l'un des actes médicaux les plus efficaces qui existent. Selon l'OMS, la couverture mondiale a progressé de 15 % en vingt ans, mais cette hausse est insuffisante face au vieillissement des populations. La cataracte est la première cause de cécité évitable dans le monde. Elle est responsable de plus de la moitié des cas de perte de vue totale sur la planète, selon l' Organisation mondiale de la Santé (OMS) . Pourtant, elle reste une maladie discrète. Elle s'installe lentement, sans douleur, et beaucoup de personnes s'y habituent sans même s'en rendre compte.Le, l'OMS a publié un constat préoccupant : sur lesde personnes atteintes de cataracte dans le monde,qui pourrait leur rendre la vue. Une intervention d'une quinzaine de minutes, considérée comme l'un des actes médicaux les plus efficaces qui existent. Selon l'OMS, la couverture mondiale a progressé de 15 % en vingt ans, mais cette hausse est insuffisante face au vieillissement des populations.

En France, un accès privilégié mais un piège méconnu En France, la situation est très différente. Avec près de 900 000 opérations par an, la chirurgie de la cataracte est l'intervention la plus pratiquée toutes spécialités confondues. Le taux français est le plus élevé d'Europe : 1 417 opérations pour 100 000 habitants. L'opération est remboursée à 100 % par la Sécurité sociale sur la base du tarif conventionné.



Mais ce privilège cache un piège bien réel : celui du retard de dépistage.



La cataracte est une opacification progressive du cristallin, la petite lentille transparente située derrière la pupille. Avec l'âge, cette lentille devient trouble, comme si l'on regardait à travers une vitre embuée. Les couleurs paraissent ternes, la vision de loin se brouille, les phares éblouissent davantage la nuit. Le processus est si lent que beaucoup de seniors s'adaptent sans consulter.



Or c'est là que se situe le danger. Plus la cataracte évolue sans être prise en charge, plus l'opération devient techniquement complexe. Le risque de complications augmente. Et surtout, une cataracte non traitée peut entraîner d'autres pathologies graves : un glaucome aigu ou une inflammation des tissus internes de l'œil. Elle peut aussi provoquer des pertes d'équilibre, des chutes et un risque accru de fracture chez les personnes âgées, avec à la clé une perte d'autonomie.

Qui est concerné et quels signes doivent alerter 20 % des personnes après 65 ans. Ce chiffre grimpe à 60 % après 85 ans. Autrement dit, la majorité des seniors de plus de 85 ans vit avec une cataracte à un stade plus ou moins avancé. Parmi eux, beaucoup ne sont pas encore suivis.



L'Assurance Maladie recommande un contrôle chez l'ophtalmologiste tous les deux ans au minimum après 65 ans, même en l'absence de symptômes. Cette visite permet de détecter la cataracte à un stade précoce, mais aussi de repérer un glaucome ou une Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge (DMLA), deux autres affections qui progressent sans douleur.



Alors comment savoir si vous êtes concerné ? Certains signes doivent alerter, même s'ils paraissent banals :

Une vision floue ou voilée , comme si l'on regardait à travers du verre dépoli

, comme si l'on regardait à travers du verre dépoli Des couleurs qui semblent moins vives , plus jaunies

, plus jaunies Une gêne face aux lumières vives , avec des halos autour des sources lumineuses

, avec des halos autour des sources lumineuses La nuit, les phares des voitures deviennent éblouissants

Un besoin de changer fréquemment de lunettes sans que la nouvelle correction n'améliore la situation Si l'un de ces signes persiste, il ne faut pas attendre. Seul un examen complet chez l'ophtalmologiste permet de confirmer le diagnostic. L'examen est rapide et indolore : le médecin observe le cristallin à l'aide d'une lampe à fente et mesure l'acuité visuelle. Une fois la cataracte confirmée, il détermine le moment optimal pour opérer en fonction de la gêne ressentie dans la vie quotidienne. La maladie touche plus de. Ce chiffre grimpe à. Autrement dit, la majorité des seniors de plus de 85 ans vit avec une cataracte à un stade plus ou moins avancé. Parmi eux, beaucoup ne sont pas encore suivis.L'Assurance Maladie recommande un contrôle chez l'ophtalmologiste, même en l'absence de symptômes. Cette visite permet de détecter la cataracte à un stade précoce, mais aussi de repérer un glaucome ou une Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge (DMLA), deux autres affections qui progressent sans douleur.Alors comment savoir si vous êtes concerné ? Certains signes doivent alerter, même s'ils paraissent banals :Si l'un de ces signes persiste, il ne faut pas attendre. Seul un examen complet chez l'ophtalmologiste permet de confirmer le diagnostic. L'examen est rapide et indolore : le médecin observe le cristallin à l'aide d'une lampe à fente et mesure l'acuité visuelle. Une fois la cataracte confirmée, il détermine le moment optimal pour opérer en fonction de la gêne ressentie dans la vie quotidienne.

Comment éviter ce piège : opération, remboursement et réflexes à adopter une quinzaine de minutes. Le chirurgien retire le cristallin opacifié par une petite incision et le remplace par un implant artificiel. Dès le lendemain, la plupart des patients constatent une amélioration nette de leur vision. Le taux de succès dépasse 90 %. Les deux yeux ne sont jamais opérés le même jour : un délai de quelques semaines est respecté entre les deux interventions.

Secteur 1 Hôpital public 💶 Base remboursement Sécu (implant classique) 397 € par œil — pris en charge à 100 % 💶 Base remboursement Sécu (implant multifocal) 271,70 € par œil — pris en charge à 100 % ⚠️ Reste à charge Participation forfaitaire de 24 € uniquement Secteur 2 Clinique privée 💶 Tarif total possible Jusqu'à 2 000 € par œil ⚠️ Dépassements d'honoraires Non remboursés par la Sécu 🏥 Solution Mutuelle senior avec garantie hospitalisation renforcée

Un forfait hospitalier de 20 euros s'applique en cas de nuit passée à l'hôpital, et une participation forfaitaire de 24 euros est due pour tout acte supérieur à 120 euros.



Les données mondiales publiées par l'OMS le 11 février 2026 rappellent l'enjeu : dans certains pays, notamment en Afrique, trois personnes sur quatre qui auraient besoin de cette opération n'y ont pas accès. Au Kenya, selon l'étude parue dans The Lancet Global Health, 77 % des personnes ayant besoin d'une chirurgie de la cataracte risquent de finir leur vie aveugles, faute d'accès à l'opération. Un constat qui relativise la situation française, mais qui souligne l'urgence de ne pas gâcher un droit dont tous les seniors de l'Hexagone disposent.



L'objectif fixé par les États membres de l'OMS en 2021 — augmenter la couverture chirurgicale effective de 30 points d'ici 2030 — reste loin d'être atteint. Les projections actuelles ne tablent que sur +8,4 % cette décennie. Les femmes, dans toutes les régions du monde, continuent d'avoir un accès inférieur aux hommes à cette chirurgie.



En France, le piège n'est pas l'accès à l'opération. C'est de ne pas savoir qu'on en a besoin. Le premier réflexe pour tout senior de plus de 65 ans : prendre rendez-vous chez un ophtalmologiste, même sans gêne apparente.

Pour en savoir plus sur l'intervention et ses suites, consultez la fiche cataracte sur ameli.fr.

Pour trouver un ophtalmologiste près de chez vous et vérifier s'il exerce en secteur 1 (sans dépassement) ou en secteur 2, utilisez l'annuaire santé de l'Assurance Maladie. L'intervention est réalisée en ambulatoire, sous anesthésie locale, en. Le chirurgien retire le cristallin opacifié par une petite incision et le remplace par un implant artificiel. Dès le lendemain, la plupart des patients constatent une amélioration nette de leur vision. Le taux de succès dépasse. Les deux yeux ne sont jamais opérés le même jour : un délai de quelques semaines est respecté entre les deux interventions.Un forfait hospitalier des'applique en cas de nuit passée à l'hôpital, et une participation forfaitaire deest due pour tout acte supérieur à 120 euros.Les données mondiales publiées par l'OMS le 11 février 2026 rappellent l'enjeu : dans certains pays, notamment en Afrique,qui auraient besoin de cette opération n'y ont pas accès. Au Kenya, selon l'étude parue dans, faute d'accès à l'opération. Un constat qui relativise la situation française, mais qui souligne l'urgence de ne pas gâcher un droit dont tous les seniors de l'Hexagone disposent.L'objectif fixé par les États membres de l'OMS en 2021 — augmenter la couverture chirurgicale effective de 30 points d'ici 2030 — reste loin d'être atteint. Les projections actuelles ne tablent que surcette décennie. Les femmes, dans toutes les régions du monde, continuent d'avoir un accès inférieur aux hommes à cette chirurgie.En France, le piège n'est pas l'accès à l'opération. C'est de ne pas savoir qu'on en a besoin. Le premier réflexe pour tout senior de plus de 65 ans :, même sans gêne apparente.

Sources :

- Organisation mondiale de la Santé, communiqué du 11 février 2026

- The Lancet Global Health, étude sur la couverture chirurgicale de la cataracte (68 pays, 2023-2024), février 2026

- Assurance Maladie (ameli.fr), fiche cataracte : symptômes et diagnostic

- Haute Autorité de Santé, fiche de pertinence chirurgie de la cataracte, 2019

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